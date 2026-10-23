Jurbarko ir Tauragės rajonuose automobiliuose rasta galimai kontrabandinių cigarečių

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį apie 11.25 val. Tauragės rajone, Skaudvilės seniūnijoje, Paverkalnio kaimo teritorijoje, sustabdytame automobilyje ,,VW Passat“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.), patikrinimo metu rastos ir paimtos neteisėtai gabenamos cigaretės.
Pas minėtą Pagėgių gyventoją patikrinimo metu automobilyje rasta 2,2 tūkst. pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio banderolėmis. Jų vertė viršija 10 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Marijampolės policija, ketvirtadienį apie 20.50 val. Jurbarko rajone, Eržvilko kaime, patikrinimui sustabdžius vyro (gim. 1994 m.) vairuojamą automobilį „Honda“, jo bagažinėje rasta daugiau kaip 3 tūkst. pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
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