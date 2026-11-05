Julius Sabatauskas atmeta kritiką: referendumo dėl šeimos sampratos svarstymas nėra vilkinamas

„Lapkričio 16 dieną, tikėtina, komitete bus klausymai, o toliau – kaip Dievas duos, kaip pavyks klausymuose išdiskutuoti“, – Eltai ketvirtadienį teigė J. Sabatauskas.
Praėjusią savaitę po koalicinės tarybos posėdžio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga pareiškė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl biudžeto didelę įtaką turės tolesnė patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimo eiga parlamente.
A. Veryga naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad J. Sabatauskas sąmoningai vilkina referendumo iniciatyvos svarstymą komitete.
„Valstietis“ taip pat svarstė, kad J. Sabatauskas suinteresuotas, jog klausimas neatsirastų Seimo salėje, nes jo dukra gyvena su tos pačios lyties partnere. A. Veryga taip pat teigė, kad socialdemokratas šiuo klausimu turėtų nusišalinti.
Pats J. Sabatauskas teigia šioje situacijoje nematantis interesų konflikto, tačiau, atsižvelgdamas į išsakytas abejones, nuo tolesnio klausimo svarstymo nusišalinsiantis.
„Pavesiu pirmininkauti savo pavaduotojui Vitalijui Gailiui. Nemanau, kad turiu kokį nors viešųjų ir privačių interesų konfliktą, bet kai kurie taip galvoja“, – teigė Seimo TTK pirmininkas.
Komiteto darbotvarkė – įtempta
Balandį Seimas po pateikimo pritarė 63 Seimo narių iniciatyvai dėl patariamojo referendumo, susijusio su Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta šeimos samprata. Seimo TTK buvo gavęs trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, bet šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku.
Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, tačiau jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą. Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d.
Pasak Seimo TTK pirmininko, komiteto darbotvarkė – įtempta, todėl natūralu, kad kai kurie procesai užtrunka.
„Iš kiek daugiau nei 1 100 įstatymų projektų, kuriuos numatyta svarstyti, mūsų komitetui tenka 200–220 projektų. Tai tikrai krūvis yra didžiulis“, – sakė J. Sabatauskas.
Kritikuoja „valstiečių“ ultimatumą
Socialdemokrato teigimu, mažųjų koalicijos partnerių siekis susieti šį klausimą su biudžeto priėmimu primena šantažą.
„Jeigu referendumas būtų privalomasis, tada visai kas kita. Tada jau visiškai viskas keičiasi. Bet specialiai organizuoja neprivalomą referendumą, o patariamąjį, kuris neturi jokių pasekmių. Čia toks jų gudravimas. O lyginimas su biudžetu ir tokie šantažiniai reikalavimai… Iš esmės, tai yra šantažas“, – Eltai komentavo politikas.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė, kad toks koalicijos partnerių iškeltas reikalavimas nėra priimtinas. Kartu jis teigė šį klausimą aptaręs koalicijos taryboje ir patikinęs „valstiečius“, jog klausimas dėl patariamojo referendumo Seime nebus vilkinamas.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę teigė, kad dabar nėra tinkamas laikas iniciatyvai dėl referendumo.
ELTA primena, kad Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su 2027 m. vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas tokiai iniciatyvai pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.