Jį vadino Marijampolės krikštatėviu: kadaise vadintas banditų vadu, štai kaip vėliau tapo verslininku

Nors dar 1995 metais du gaujos vadeivos – Raimondas Burba, pravarde Raikinas, ir N. K., dar vadinamas Tryduku arba Stalčiumi, be kitų nusikaltimų, buvo kaltinami organizavę nusikalstamą gaują ir jos veiklą, šiandien teisėsaugininkai ir šiuo atveju, tarsi dviprasmiškai šaipytųsi net patys iš savęs, oficialiai linkę neigti buvus organizuotą nusikalstamą „Raikinų“ susivienijimą.
Mat teisme nepavyko įrodyti, kad gaujai priskiriami nariai būtų turėję bendrą kasą, reikiamą narių skaičių, būtų griežtai pasiskirstę pareigomis, sistemingai rinkdavęsi į susirinkimus ir pasižymėję kitais nusikaltėlių gaujoms būdingais bruožais (pavyzdžiui, kaip garsioji „Vilniaus brigada“). Apie šią gaują rašoma kriminalinių naujienų laikraščio „Akistata“ 2003-ųjų archyvuose.
Susidomėjo vos grįžusių iš „zonos“
Marijampolės policija Raikinu pradėjo iš naujo domėtis tuoj po to, kai jis 1992 metų rudenį į Marijampolę sugrįžo iš įkalinimo vietos. Vyras su savo bendrais buvo įkliuvęs dėl stambios vagystės iš tuometinio Putliųjų verpalų fabriko ir pasiųstas kalėti ketverius metus. R. Burba sugrįžo į namus atlikęs tik šiek tiek daugiau nei pusę paskirtosios bausmės.
Kalbama, kad iš pradžių jis tuokart veikė išvien su smūgiais sau kelią besiskynusiu Arūnu Jakštu ir jo bendrais. Vyrai „pabendraudavo“ su asmenimis, kurie policijos buvo įvardijami kaip liudininkai ar nukentėjusieji automobilių vagysčių bei chuliganizmo bylose, ir pastarieji kardinaliai pakeisdavo ankstesnius savo parodymus. Tai buvo ir galvos skausmas, ir mįslė pareigūnams.
Netrukus atsirado Raikino pasekėjų, kuriems su „Jakštais“ buvo nepakeliui. Pareigūnai mena, kad Raimondas Burba neretai auklėdavo brutaliai besielgdavusius skustagalvius – „Jakštų“ nariui Benderiui po eilinių muštynių gatvėje yra ne kartą priminęs, kad esą visais gyvenimo atvejais būtina kuo mažiau šiukšlintis, norint gyventi ir nepakliūti į policijos akiratį.
Galbūt tokiomis gyvenimo pamokomis Raikinas pelnė kitų nusikaltėlių autoritetą. Be kita ko, kalbama, jog prieš dešimtmetį šis vyras mėgdavo girtis savo ryšiais su Kauno „šeimomis“, netgi save tituluodavo Kauno skirtu Marijampolės gubernatoriumi.
Mįslingas sprogimas
Raikinas su savo bendrais (Tryduku, Rimantu Leonavičium-Ruoniu, Raimondu Stebuliausku-Rolke ir kitais) reketuodavo smulkius Marijampolės verslininkus, įžūliai ir primygtinai siūlydami savo „stogą“. „Tvarką“ darė ir automobilių turguje. Kai kurie verslininkai, pasijutę įsprausti į kampą, ieškodavosi savo pažįstamų, bendraujančių su „Raikinais“, kad reikalaujama mėnesio duoklė būtų pamažinta.
Nutarę drąsiai pagalbos kreiptis į policiją verslininkai neretai tuoj pat ir atšokdavo, nes jau kitą vakarą jų namuose apsilankydavo Raikino parankiniai. Brangiais kvepalais kvepiantys, masyviomis grandinėmis pasipuošę vyrai, rodės, elgdavosi kultūringai, tačiau tuoj pat mįslingai paragindavo pagalvoti apie šeimos ateitį, auginamus gražius vaikus.
Dėl to verslininkai linkę kaltinti teisėsaugininkus, nutekindavusius informaciją, tačiau patys pareigūnai tai neigia. Esą gavus nukentėjusiojo pareiškimą, įtariamasis būdavo kviečiamas į policiją ir supažindinamas su kaltinimais – o tai ir yra įsivaizduojamas informacijos nutekėjimas, nes reketuotojas pats juk žino, ką reketavo, ką kalbino.
„Raikinai“ bandė pasipelnyti ir iš stambesnių Marijampolės verslininkų. Šie, kratydamiesi nepažįstamų „gatvės berniukų“ „stogo“, samdydavosi ir asmens, ir įmonių sargybinius. Gali būti, kad 1993 metais Marijampolėje nugriaudėję keli sprogimai, kurie liko neištirti, buvo reketininkų reakcija į jiems nepaklusnius verslininkus.
1993-iųjų balandžio 2-osios priešpietę sprogimas nugriaudėjo ir miesto pakraštyje esančioje Geležinkelio gatvėje. Čia viename iš daugiabučių tuo metu nuomojosi butą R. Burba su savo šeima. Tą rytą sprogo automobilis „Audi 80“, į kurį ką tik buvo įsėdęs Raikinas. Vyras tespėjo pavažiuoti apie dešimt metrų. Iš automobilio liko metalo laužo krūva, išbyrėjo greta esančių dviejų daugiabučių langų stiklai. Sunkiai sužalotam R. Burbai prireikė rimtos medikų pagalbos – nelaimėliui buvo amputuota viena koja.
Po to dar ilgokai sužalotojo būklė buvo sunki. Pareigūnai, tyrę pasikėsinimo nužudyti faktą, Raikiną laikė nukentėjusiuoju. Bet šis pretenzijų niekam nereiškė ir nebuvo linkęs bendrauti su teisėsaugininkais. Policijai tuokart tik pavyko nustatyti, kad sprogstamasis užtaisas buvo pritvirtintas po automobilio kapotu. Nusikaltimo organizatorių ir vykdytojų teisėsaugininkai neįvardijo iki šiol. Nedviprasmiškai spėliota, ar išpuolis prieš Raikiną – ne konkuruojančių nusikaltėlių darbas, konfliktuojant dėl įtakos sferų.
Vienakojis lyderis – į teismą
Kol R. Burba buvo „remontuojamas“ ligoninėje (yra žinoma faktų, kai reketuojami žmonės duokles jam nešė net ir į ligoninę), daugumą gaujos reikalų tvarkė tuometinis jo žmonos svainis Juozas Viliūnas, pravarde Teofilė, taip pat Trydukas, Rolkė, Ruonis, Raikino pusbrolis Edgaras Krunkauskas (Raikinukas). Pareigūnų teigimu, pastarasis padarė didelę klaidą – vietoje lyderio rinkdamas duokles iš valiutos keitėjų, gautus pinigus pasisavindavo, „nedeklaruodamas“ jų Raikinui. Tai sužinojęs lyderis pasikvietė Raikinuką į ligoninę, paauklėjo, pagėdijo ir išmetė iš gaujos.
Sunkios negalios ištiktas R. Burba labai greitai priminė Marijampolės policijai, kad jis ne tik gyvas, bet ir vėl labai aktyvus. Po gan laimingai pasibaigusio sprogimo tepraėjus vos keturiems mėnesiams, Raikinas su draugais vakarojo tuomet labai populiariame „Algos“ restorane. Kilus jų konfliktui su barmenu, įsiplieskusias aistras teko malšinti tame pačiame pastate buvusio banko apsaugos policininkams – šie paleido keletą įspėjamųjų šūvių. Per incidentą vienakojis Raikinas sugebėjo pasipriešinti pareigūnams: vienam iš jų smogė į galvą, kitam, neleidusiam išeiti, kol atvyks policija, per galvą sudavė ramentu.
Už tai karingasis vyras buvo suimtas. Po pusantro mėnesio areštinėn pateko ir bene pagrindinis jo „ginklanešys“ Trydukas. Jis buvo suimtas vadovaujantis Prevencinio sulaikymo įstatymu ir apkaltintas dėl turto prievartavimo. Keli kiti įtariami gaujos nariai nuo teisėsaugininkų paspruko ir pasislėpė.
Už pasipriešinimą pareigūnams ir už verslininkų reketavimą R. Burba buvo nuteistas aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme. Beje, kaltinimus (ypač – dėl reketo) neigęs teisiamasis pasielgė labai negarbingai, nes iškrėtė kiaulystę savo konkurentui A. Jakštui: nagrinėjant vieno smulkaus verslininko reketavimo atvejį, Raikinas pareiškė, kad jis negalėjęs imti duoklės iš to žmogaus, nes šį reketuodavęs Jakštas... Tame pačiame teisme dėl reketo buvo pripažinta ir N. K. kaltė – jis nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Kitų „raikinų“ nusikalstama veika tuokart buvo išskirta į atskirą bylą. Deja, kaltinimas dėl gaujos sukūrimo, kaip jau minėta, nebuvo įrodytas.
Po kurio laiko Marijampolės teisme buvo nuteistas ir R. Burbos pusbrolis E. Krunkauskas-Raikinukas. Už turto prievartavimą ir chuliganizmą jaunuoliui buvo paskirta pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmė. Teismas įrodė, kad Raikinukas, ypač suaktyvėjęs, kai po automobilio sprogimo Raikinas gulėjo ligoninėje, iš turgaus prekeivių, turinčių kioskus, kas mėnesį imdavo 50 litų duokles. Pats reketininkas verslininkams girdavosi „šefuojąs“ vienuolika „taškų“, rodydavo jiems savo užrašų knygelę, kurioje, anot jo, buvo surašytos jo „saugomų“ asmenų pavardės.
Nauja veikla
Iš kolonijos Raikinas sugrįžo 1999-ųjų pradžioje. Marijampolėje sklido kalbos, kad savo neįgalų lyderį (valdingą, bet ramaus būdo, gerai apgalvojantį visus savo poelgius) labai globoja buvę ir nauji jo parankiniai. Netrukus R. Burba įsigijo tinkamą kojos protezą ir mieste pasirodydavo kaip visiškai sveikas žmogus.
Po kurio laiko buvęs reketininkas Marijampolėje įsteigė neįgalių žmonių klubą „Siekis“. Jis noriai informuodavo vietos spaudos atstovus apie klubo narių sporto pasiekimus, tačiau visuomet atsisakydavo pasakoti apie savo praeitį ar asmeninį gyvenimą po kolonijos. Su juo susipažįstantiems žmonėms Raikinas palieka ramaus, kuklaus žmogaus įspūdį.
Pagrindiniai jo aplinkos žmonės – Hansu vadinamas Vitalijus Janulis, įvardijamas kaip „Siekio“ buhalteris, Remigijus Berneckas, Robertas Jakštys-Robė -, Darius Abraitis. ONTT pareigūnų duomenimis, iš viso prie Raikino šliejosi apie 30 asmenų, policijai žinomų savo kriminaline veikla. Ne vienas jų pastebėtas bendraujantis su garsiuoju Šiaulių Baraniu ar Kauno Henyte. Pats R. Burba šiuo metu tituluojamas „Siekio“ pirmininko pavaduotoju.
2000-aisiais vadinamieji „Raikinai“ ėmė siekti legalizuoti gautas ir gaunamas nusikalstamas lėšas. Tuo tikslu įkūrė UAB „Blakštas“. Kaip jau buvo rašyta spaudoje, nepajutusi teisėsaugos institucijos susidomėjimo vykdoma veikla, Raikino grupuotė, dabar laikoma viena iš finansiškai stipriausių ir organizuočiausių, žengė kitą žingsnį – pradėjo privatizuoti nekilnojamąjį turtą. Pareigūnai neneigia suvokiantys, kad buvę nusikaltėliai veikia „nešvariais“ pinigais, tačiau vis naujo turto įsigyja teisėtai, pagal įstatymus.
Ypač marijampoliečių dėmesį traukė Raikino aplinkos žmonių vardu miesto centre įsigytas ir įsteigtas restoranas „Egzotika“, garsėjęs kaip kiniškų valgių svetainė. Miestelėnai, kalbėdami apie jį, taip ir sakydavo – „pirmas legalus banditų taškas“. Restoranas veikė neilgai – patalpose savo veiklą pradėjo kiti šeimininkai.
Teisėsaugininkų duomenimis, kiek vėliau buvo įsteigta UAB „Artopolas“, kurios pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, nuoma. Tai padaryta taip pat „Raikino“ statytinių, giminaičių vardu. Šalia R. Burbos pavardės neretai minima ir praeityje liūdnai pagarsėjusio marijampoliečio verslininko Žydrūno Buzo (30 m.), kadaise iššvaisčiusio indėlininkų pinigus, pavardė.
R. Burbos – doro ir pasiturinčio verslininko – įvaizdis kuriamas ir toliau: vienu garsiausių ir įtakingiausių nusikaltėlių tituluotas marijampolietis neretai pastebimas žinomų Marijampolės verslininkų, įmonių vadovų draugijoje. Tai žmonės, susibūrę į futbolo klubą ir remiantys Marijampolės futbolo komandą „Sūduva“. „Akistatos“ šaltinių duomenimis, Raimondas Burba parėmė klubą 10 000 litų įnašu. Tiesa, kalbama, kad kai kurie klubo nariai, baimindamiesi nereikalingų apkalbų ar tiesiog neturėdami apie ką pasikalbėti, susibūrimuose Raikino kompanijos kiek privengia.
R. Burba turi šeimą, kurioje auga paauglystę jau perkopę sūnus ir duktė. ONTT pareigūnų duomenimis, Raikinas yra oficialiai išsiskyręs, tačiau su žmona tebegyvena. Beje, prieš pusantrų metų R. Burbos žmona policijai pasiskundė, esą ją dėl nežinomų priežasčių persekiojo nepažįstami asmenys – sustabdė gatvėje, uždengė galvą, įsisodino į automobilį ir, pavėžėję porą kilometrų kapinių link, paleido.
Tai tyrę pareigūnai vėliau sakė, kad nieko panašaus įrodyti nepavyko – susijaudinusios moters pareiškimą jie linkę laikyti buvus melagingą. Ar pareiškėjai kažkodėl buvo reikalinga tokia taktika, ar tai buvo tik liguistas daug per savo šeimyninį gyvenimą patyrusios moters kliedesys, pareigūnai negali atsakyti ir šiandien.
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