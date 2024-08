Jei to nepadarysite, vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas – įspėja tūkstančius vairuotojų

62 metų tolimųjų reisų vairuotojas Algis į „Regitrą“ atvyko pasikeisti vairuotojo pažymėjimo. Tiesa, kad tą padarytų, net 2 valandas turėjo laukti eilėje.

„Va, kas čia darosi iki pusės pirmos, jokių darbų čia nevyks. – Čia eilės, dėl to? – Va, pilna salė dabar ir jie daugiau nepriima, neišduoda talonėlių iki pusės pirmos“, – paaiškino Algis.

Dauguma delsia iki paskutinės minutės

Tiesa, vairuotojas pasakojo, kad sveikatos pažymą jau yra gavęs, tačiau pripažino, kad nemažai vairuotojų delsia. Jau nuo kitų metų vairuotojams – pokyčiai. Vairuotojo pažymėjimas bus susietas su sveikatos pažyma – šiai nustojus galioti, nebegalios ir vairuotojo pažymėjimas. Tolimųjų reisų vairuotojo Algio nuomone, tokios reformos išvis nereikalingos.

„Man kažkokia tai nesąmonė. Tai ką, mane sustabdys ir atims vairavimo teises, ar ką? Aš nelabai suprantu šito“, – dėstė jis.

Kiti vairuotojai tvirtino, kad tikrintis sveikatą svarbu, o ypač vyresnio amžiaus žmonėms:

„Neapdairumas vis tiek yra, su amžium ateina, nieko nematau blogo nueiti ir pasitikrinti.“

„Sveikatą reikia pasitikrinti, vis tiek, tokiam amžiuj visko būna, pasitaiko.“

Tačiau ne visi tokie pavyzdingi – nuo kitų metų kai kuriems vairuotojams gresia prarasti vairuotojo teises, jeigu nepasitikrins sveikatos.

„Dabartiniais duomenimis, 183 tūkstančiams vairuotojų sausio 1 dieną vairuotojo pažymėjimo galiojimas būtų sustabdomas“, – tvirtino „Regitros“ atstovas spaudai Lukas Vosylius.

Pasak „Regitros“ atstovo, aktyviausiai sveikatą tikrinasi Šilalės, Klaipėdos rajonų ir Kalvarijos savivaldybėse, o vangiausiai – Visagino, Zarasų rajono ir Panevėžio savivaldybėse. Tačiau pašnekovas pastebėjo – besitikrinančių sveikatą padaugėjo beveik dvigubai.

„Iki šitos žinutės pasklidimo būdavo 25 tūkstančiai vidutiniškai, o pasklidus šiai žiniai sveikatos patikrinimų per mėnesį išaugo iki 35 tūkstančių, o kartais – net ir per 40 tūkstančių per mėnesį“, – pabrėžė L. Vosylius.

Vis dėlto, šeimos gydytojas tikino, kad vairuotojai dažnai pamiršta pasitikrinti sveikatą arba tai daro paskutinę minutę.

„Vairuoja, gyvenimą savo gyvena ir nepasižiūri, kada dokumentai baigia galioti“, – įsitikinęs gydytojas Artūras Stancelis.

Senjorai už vairo dažnai kelia pavojų

„Regitros“ duomenimis, rečiausiai sveikatą tikrinasi 30-ečiai ir 65-erių metų asmenys. O kalbinti gyventojai patys pasakojo ne kartą susidūrę su vyresnio amžiaus vairuotojais, kurie ne visada orientuojasi kelyje:

„Be posūkių važiuoja prie nosies.“

„Persirikiuojant ar darant posūkius yra neatsižvelgiama, nepatikrina veidrodėlių, nepatikrina aklų zonų.“

„Ne tuo greičiu važiuoja, stabdo eismą.“

„ Po 70 metų gal ir gerai, jeigu priimtų įstatymą, kad atimtų vairuotojo pažymėjimą, nes jau vis tiek sveikata yra svarbiau, ne tik savo, bet ir aplinkinių.“

Medikai sveikatos patikros metu susiduria su visokiais atvejais – vyresnio amžiaus vairuotojai turi klausos problemų, taip pat sunkiai mato.

„Buvo pora pacientų, kurie visiškai praktiškai nematė ant akių lentelės jokių raidžių ir sakė, tai gerai, man pirma pasirašykit, po to gausiu akinius“, – pasakojo A. Stancelis.

Medikai neslepia apmaudo, kad žmonės nesitikrina sveikatos vasarą, kai eilės mažiausios. Antplūdžio tikimąsi spalio ir lapkričio mėnesiais.

„Antplūdis bus, tikrai. Gaila tik, kad žmonės neatsakingai į tai žiūri, vasara – pats geriausias laikas, kai mes mažiausiai užimti, nes nėra sergančiųjų daug“, – apgailestavo šeimos gydytojas.

„Regitra“ primena, kad sveikatos pažyma vairuotojams iki 65-erių metų galioja 10-imt metų, nuo 66-erių iki 79-erių – penkerius metus, o vyresniems nei 80 metų – dvejus metus.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.