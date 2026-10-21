Įžūlu: statybų įmonė savivaldybės sklype užkasė atliekas

Jo teigimu, antradienį gavę pranešimą apie socialiniuose tinkluose paviešintą informaciją pareigūnai nuvyko į įvykio vietą ir sustabdė darbus.
„Atvykę į įvykio vietą aplinkosaugininkai užfiksavo, kad per kasimo darbus į gruntą buvo užkastos įvairios statybinės ir griovimo atliekos – mediena, plastikas, stiklas, geležis, plienas ir aliuminis. Nustatyta, kad „Kijota“ vykdydama kasimo darbus (...) į gruntą užkasė 8,2 kub. metrų mišrių statybinių atliekų“, – teigiama pranešime.
Anot AAD, pareigūnai įpareigojo įmonę pašalinti visas užkastas atliekas, ji nurodymą įvykdė tą pačią dieną.
„Kadangi smulkesnių atliekų nebuvo įmanoma iš karto atskirti nuo grunto, įmonei taip pat nurodyta persijoti smėlį ir pašalinti jame likusias atliekas. Visos surinktos atliekos turi būti perduotos jas tvarkyti turintiems teisę atliekų tvarkytojams“, – nurodė departamentas.
Kaip teigiama pranešime, AAD taip pat kreipėsi į Vilniaus savivaldybę siekdamas išsiaiškinti, ar „Kijota“ turėjo leidimą kasti savivaldybei priklausančioje žemėje.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena. Už pažeidimus atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 2,3 tūkst. iki 2,9 tūkst. eurų, o įmonei – nuo 3,9 tūkst. iki 8,4 tūkst. eurų.
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