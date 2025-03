Įvardijo, kas nutiktų Sinkevičiui tapus partijos pirmininku: ar jis gali iš posto išstumti Palucką?

Pasirodžius žiniai, kad M. Sinkevičius svarsto dalyvauti LSDP pirmininko rinkimuose, naujienų portalo tv3.lt kalbinti ekspertai teigia, kad politikas turi rimtų šansų juo tapti. Tiesa, su kai kuriais potencialiais kanidatais gali tekti rimtai pakovoti.

„Žiūrėsime, ar jam pavyks su tuo pačiu mandatu (Jonavos mero – red. past.) gauti partijos pirmininko mandatą, nes Paluckas (Gintautas Paluckas – red. past.) šiuo metu yra premjeras ir jo institucinė galia partijoje yra pakankamai didelė, o partijos žmonės, jokia ne paslaptis, hierarchinį pavaldumą turi. Jie supranta, iš kieno delno galima lesti, iš kieno – nelabai“, – ironizuoja viešųjų ryšių ir komunikacijos specialistas Linas Kontrimas.

„Aš manau, viskas priklausys nuo to, kaip partijos nariai žiūri į Palucką. Paluckas vis tiek turi savo šalininkų partijoje. Partijoje yra grupuotės ir tos grupuotės konkuruoja dėl valdžios partijos viduje ir pačioje Vyriausybėje, jeigu partija yra valdžioje“, – svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.

Vis dėlto, anot L. Kontrimo, vidinėje kovoje M. Sinkevičiui gali padėti išteisintojo etiketė, kurią politikui netiesiogiai klijuoja kiti socialdemokratai: partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas ir kiti.

„Supraskime teisingai – mano tezė apie tai, kad „čekiukų“ istorijoje vienodo teisingumo nebuvo, pasireiškia ir čia: kodėl vieniems daugiau kliuvo, kitiems – mažiau? Rinkimų metais socdemai iš tiesų jautėsi apvogti, nes jie labai daug investavo į Sinkevičių kaip į būsimą jų partijos lyderį. Negalime atmesti, kad ir iš čia yra didelis Blinkevičiūtės blaškymasis, ką daryti, ko nedaryti, kai staiga pagrindinis jų kandidatas į premjerus yra tiesiog eliminuojamas iš visos kampanijos“, – komentuoja L. Kontrimas.

„Aš manau, kad aukos šleifas tikrai prisidės ir su kitu jausmu: kai kurie socdemai patys su pasimėgavimu balsuos už Sinkevičių, šitaip tarsi keršydami tiems, kas norėjo jį išmesti iš politinio gyvenimo“, – priduria jis.

Galėtų pakeisti premjerą?

Jeigu M. Sinkevičius taptų partijos pirmininku, anot V. Dumbliausko, būtų logiška, kad G. Paluckas užleistų jam ir ministro pirmininko kėdę.

„Jeigu [valstybėje] parlamentinė sistema, laimėjusios partijos lyderis tampa ministru pirmininku. Tikiuosi, kad socdemai nežais tokio dvigubo žaidimo, kada partijos pirmininkas vienas, o ministras pirmininkas kitas. Bet visko gyvenime būna“, – sako politologas.

„Kaip Lietuvos pilietis, besidomintis politika, aš manau, kad Sinkevičius turėtų tapti partijos pirmininku ir ministru pirmininku“, – priduria jis.

Tradiciškai Vyriausybės vadovu tampa rinkimus laimėjusios partijos lyderis, o Seimo pirmininku – antroje vietoje likusios partijos lyderis. Tačiau yra buvę išimčių: 2016 m. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ministru pirmininku tapo ne Ramūnas Karbauskis, o anuomet šiai partijai priklausęs Saulius Skvernelis, 2020 m. rinkimus laimėjus Tėvynės sąjungai-Lietuvos Krikščionims demokratams (TS-LKD) – ne Gabrielius Landsbergis, o Ingrida Šimonytė.

Savo ruožtu J. Olekas leidžia suprasti, kad jei M. Sinkevičius pradėtų vadovauti soicialdemokratams, premjero poste jis nekeistų G. Palucko. Tačiau, V. Dumbliausko vertinimu, ne vienerius metus meru dirbęs M. Sinkevičius būtų stipresnis lyderis nei G. Paluckas, kuris per Seimo rinkimus nelaimėjo nė savo vienmandatės.

„Karo atveju, mes turime silpną prezidentą – Nausėda tikra ne lyderis – ir dar turime Palucką, kuris dar labiau ne lyderis. Bet Nausėda bent laimėjo rinkimus dideliu skirtumu, o Paluckas nieko nelaimėjo, jis net ministru pirmininku tapo netyčia, vien dėl to, kad Vilija atsisakė. Jis pats supranta, kad yra netikras – jis nenusipelnė, neišsikovojo to posto“, – komentuoja politologas.

Kas tikrai kandidatuos LSDP pirmininko rinkimuose, kol kas nėra aišku. Potencialūs įvardyti kandidatai – M. Sinkevičius, G. Paluckas. Dėl V. Blinkevičiūtės kyla abejonių. Visas kandidatų sąrašas turėtų paaiškėti balandžio 10 d.

LSDP pirmininko rinkimai numatyti balandžio 23–26 dienomis. Socdemų lyderis visuotiniuose rinkimuose renkamas dvejų metų kadencijai.

Ekspertai neatmeta, kad ateityje Sinkevičius tapti ministru

Jau anksčiau naujienų portalo tv3.lt kalbinti ekspertai teigė, kad ateityje M. Sinkevičius galėtų pretenduoti ir į nacionalinius postus. To neatmeta ir L. Kontrimas.

„Greičiausiai, kad taip (galėtų tapti ministru – red. past.)“, – svarsto pašnekovas.

Komunikacijos ekspertas pažymi, kad pasipiktinimo banga ir pokyčiai sistemoje, kurie galėjo įvykti dėl politiko iššvaistytų lėšų, nuslūgo jį išteisinus.

„Vis dėlto joks teismas nepaneigė, kad jis elgėsi su valstybės pinigais nekaip, bet vien dėl to, kad teisingumo parodija buvo padaryta, jau ir Sinkevičius nebegaus tokios reakcijos, kokios galbūt turėtų sulaukti normalioje padėtyje. Vieninteliai, kurie toliau galės kelti triukšmą, yra politiniai oponentai, kurie už Sinkevičių nebalsavo ir nebalsuos“, – sako L. Kontrimas.

„Kitaip tariant, mes vėl turime atvejį, kai aiškus dalykas, galėjęs įnešti į Lietuvą daugiau teisingumo ir šviesos, buvo apverstas susiskaldymo įrankiu“, – priduria jis.

V. Dumbliauskas pažymi, kad lūžio tašku bus būtent LSDP pirmininko rinkimai. Anot eksperto, jie gali dar greičiau nei visuotiniai rinkimai atverti M. Sinkevičiui kelią į nacionalinę politiką.

„Mano galva, viską spręs partijos pirmininko rinkimai. Jeigu [Sinkevičius] partijos pirmininkas, kas tada Paluckas? Niekas. Geriausiu atveju, pavaduotojas, bet gal ir pavaduotoju netaps – ką gali žinoti? Jie gi seni konkurentai, o pavaduotojus juk renkasi pirmininkas“, – sako V. Dumbliauskas.

LSDP statute numatyta, kad partijos pirmininkas Teikia suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, paveda jiems kuruoti partinę veiklą regionuose (apskrityse), skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

„Ir dar – Paluckas pats turės susiprasti, kad jis ne vietoje, kad ministro pirmininko postą reikia užleisti ir tapti Seimo nariu“, – priduria politologas.

Sinkevičius svarsto dalyvauti socialdemokratų pirmininko rinkimuose

Į Jonavos mero kėdę pirmadienį grįžęs M. Sinkevičius sako svarstantis kandidatuoti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimuose.

„Grįžtu ir į politines veiklas. Savo narystę partijoje atstačiau. Tai reiškia, kad galiu veikti tiek kiek man atrodytų teisinga ir reikalinga. Keli skyriai savaitgalį informavo, kad iškėlė mano kandidatūrą į partijos pirmininkus. Kol kas galutinio sprendimo nesu priėmęs, bet jį labai rimtai svarstau“, – LRT radijui pirmadienį teigė M. Sinkevičius.

„Neatmetu tokios galimybės, kad dalyvausiu rinkimuose“, – pabrėžė jis.

Socialdemokratų skyriai kelti savo kandidatus gali iki kovo 17 dienos. Kandidatų, dalyvausiančių tiesioginiuose LSDP pirmininko rinkimuose, sąrašo sudarymas ir tvirtinimas numatytas balandžio 10-ąją.

Socdemai balsuoti už naująjį pirmininką rinksis balandžio 23–26 dienomis, jei prireiks, antrasis turas bus rengiamas gegužės pradžioje, partijos suvažiavimas ir išrinkto LSDP pirmininko įgaliojimų pradžia numatoma gegužės 17-ąją.

Šiuo metu Seime 52 politikus turinčiai partijai vadovauja europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, ji yra pasakiusi, jog perrinkimo nesieks.

Sinkevičiaus „čekiukų“ byla nutraukta: neįžvelgė didelės žalos

LAT kovo 5 d. paskelbė, kad, paneigdamas ankstesnių teismų padarytas išvadas, konstatuoja, kad žemesnės instancijos teismai netinkamai taikė ir aiškino piktnaudžiavimo sudėties būtinąjį požymį – didelę žalą.

Kasacinis teismas mano, kad M. Sinkevičiui inkriminuoti pažeidimai buvo siejami tik su bendrųjų elgesio normų, keliamų politikui ir valstybės pareigūnui, susijusių su viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Valstybės politikų elgesio kodekso bendrųjų nuostatų pažeidimais, nesilaikymu, už šiuos nustatyta ir drausminė (tarnybinė) atsakomybė.

„Kaltinimai jam buvo pateikti tik kaip savivaldybės tarybos nariui, o didelės neturtinio pobūdžio žalos požymis nustatytas vertinant visas tuo metu M. Sinkevičiaus pareigas (meras, Savivaldybių asociacijos prezidentas) ir jo politinį svorį visuomenėje; neatsižvelgta į tai, kad savivaldybėje buvo nustatytas ne tik išlaidų kompensuotinomis pripažinimo mechanizmas, bet ir nepagrįstomis pripažintų ir išmokėtų išlaidų kompensavimo tvarka, ir ja pasinaudota nebuvo. Be to, M. Sinkevičiui per ketverius metus nepagrįstai išmokėtų kompensuojamų išlaidų suma yra daug mažesnė nei kasacinio teismo praktikoje nurodoma didelė turtinė žala, kuri paprastai siejama su žala, viršijančia 250 MGL (12 500 Eur)“, – paskelbė LAT.

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad M. Sinkevičiaus veiksmai neperžengė drausminio (tarnybinio) nusižengimo ribų, nes nagrinėjamoje byloje nebuvo objektyviai nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad M. Sinkevičiaus veiksmai atitinka piktnaudžiavimo, kaip nusikalstamos veikos, pavojingumo laipsnį ir pobūdį ir jais buvo padaryta didelė neturtinė žala savivaldybės administracijai ir valstybei.

Kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad kiti jam inkriminuoti nusikalstami veiksmai – turto pasisavinimas ir dokumentų klastojimas – nėra pavojingi baudžiamųjų įstatymų požiūriu ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, nes nagrinėjamu atveju buvo teisinės sąlygos savivaldybės administracijai turtinių padarinių išvengti (nustatyti kontrolės mechanizmų savivaldybėje trūkumai), o jų atsiradus, nebuvo kliūčių juos kompensuoti civilinėmis teisinėmis priemonėmis.

„Tai nagrinėjamoje byloje ir buvo padaryta – visos neteisėtai gautos išmokos grąžintos dar iki pradedant teisminį tyrimą“, – paskelbė LAT.

Tai pirmoji LAT išnagrinėta „čekiukų“ byla

M. Sinkevičius prieš pradedant nagrinėti bylą į savivaldybės biudžetą grąžino daugiau nei 4 tūkst. eurų – kelis kartus didesnę sumą, nei buvo kaltinamas pasisavinus. Jis tvirtino, jog „Telia Lietuva“ asmeninės sąskaitos tarnybinėmis lėšomis buvo apmokėtos netyčia.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį ir į nustatytus įstatymu įtvirtinto reguliavimo trūkumus, ištaisytus tik 2023 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Vietos savivaldos įstatymo 9, 12, 25 straipsnių pakeitimus, kuriais buvo nustatyta nauja savivaldybės tarybos narių atlyginimo tvarka ir panaikintos išmokos, skirtos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, ir 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinant, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama).

Kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinamas teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna ir, svarbiausia, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. vasario 15 d., 2017 m. kovo 15 d. nutarimai).

„Nesant tinkamo ir nuoseklaus teisinio reguliavimo, vienodo visoms Lietuvos savivaldybėms, gali būti pažeistas lygybės prieš įstatymą principas, kai vienais atvejais buvus nors ir netobulam teisiniam reguliavimui galima rasti teisinį pagrindą asmenį traukti tam tikron atsakomybėn, o jos nesant – apskritai atsakomybės išvengti“, – paskelbė LAT.

M. Sinkevičius anksčiau buvo įvardintas galimu būsimu premjeru, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narių pernai buvo išreitinguotas pirmuoju numeriu kandidatų į Seimą sąraše. Tačiau politikas sulaukė nepalankaus teismo sprendimo ir buvo pripažintas kaltu, jis atsidūrė sąrašo paskutinėje – 141 – vietoje.

M. Sinkevičius, kuriam dabar yra 40 metų, 2008–2009 m. ėjo Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, 2016–2017 m. buvo ūkio ministru, 2011–2016 m., 2019–2023 m., paskui vėl buvo išrinktas Jonavos meru. 2016–2017 m. M. Sinkevičius buvo ūkio ministras, 2018 m. tapo Lietuvos aeroklubo prezidentu.

Tai pirmoji kasaciniame teisme išnagrinėta „čekiukų“ byla.

Teisininkų bendruomenės nariai sakė laukiantys LAT verdikto, nes jis suformuos teismų praktiką tokio pobūdžio bylose. Prokuratūra ir teismai neretai sulaukia kritikos, kad panašiai veikusiems tarybos nariams taikoma skirtinga atsakomybė – vieni nuteisiami baudžiamąja tvarka (moka tūkstantines baudas, netenka pareigų taryboje), kitiems pareiškiami ieškiniai civiline tvarka.

Savivaldybės pinigus naudojo savo šeimos poreikiams

M. Sinkevičaus byla susijusi su išmokomis už išlaidas, patirtas vykdant savivaldybės tarybos nario funkcijas. Kauno apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas buvo konstatavę, kad ketverius metus lėšas savinęsis politikas siekė pasipelnyti ir diskreditavo savivaldybę, visus valstybės tarnautojus. Kaltės nepripažinusio mero skundą pernai rudenį Apeliacinis teismas atmetė, o Kauno apygardos teismo paskirta bausmė buvo palikta galioti.

Šioje byloje nustatyta, kad M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 Eur) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.

„Byloje surinkti ir apeliacinio proceso metu dar kartą įvertinti įrodymai patvirtino, kad kaltinime nurodytas telefono abonento numeris nebuvo naudojamas tarnybos tikslais (juo naudojosi M. Sinkevičiaus sutuoktinė, o pats M. Sinkevičius jį naudojo tik šeimos ir asmeniniams poreikiams tenkinti). Apeliacinio teismo taip pat neįtikino apeliacinio skundo argumentas, kad avanso apyskaitose išlaidos už internetinę televiziją ir televizorius buvo įrašytos suklydus“, – skelbė Lietuvos apeliacinis teismas.

Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, M. Sinkevičius neteko mero pareigų.

Kilus įtarimams dėl savivaldybės tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo skaidrumo, M. Sinkevičius paskelbė stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, jis taip pat neteko Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovo pareigų.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.