Įvaikinimo tarnyba: per pirmus du šių metų mėnesius gauti pranešimai dėl 4 vaikų išvežimo į Rusiją

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VTAĮT) skelbia, kad praėjusią savaitę į Rusiją iš Lietuvos be tėvo žinios išvežti mažamečiai vaikai yra ne pirmas, juolab, ne vienintelis toks atvejis šiemet. Pasak VTAĮT atstovės Alinos Žilinaitės, per pirmus du šių metų mėnesius tarnyba iš viso sulaukė trijų kreipimųsi dėl keturių į Rusiją be vieno iš tėvų žinios išvežtų vaikų. Kol kas dokumentai pastarosios šalies tarnyboms buvo išsiųsti tik dėl vieno atvejo, praneša tarnyba.