Išvydęs buvusiąją vilnietis virto žvėrimi: sumušė moterį ir sulaužė jai pirštą

Lemtingas susitikimas įvyko dar 2020 m. spalio 4-ąją. Tos dienos vakarą, būdamas neblaivus (nustatytas 1,79 promilės girtumas), Andrius Š. konflikto metu tyčia delnu sudavė buvusiai sugyventinei į veidą ir kartą trenkė į ranką.

Nukentėjusiajai nuo smūgio atsitrenkus į sieną ir parkritus ant grindų, smurtautojas suėmė jai už abiejų rankų ir tempė iš buto. Moteriai bandant išsitraukti telefoną, smurtautojas sugriebė jai už rankų ir neleido to padaryti.

Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai. Po šio smurto išpuolio nukentėjusiajai buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Ligoninėje jai diagnozuotas piršto lūžis.

Pripažintas kaltu

Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, Andrių Š. pripažino kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Smurtautojui paskirtas laisvės apribojimas vieneriems metams. Kadangi vyras kaltės neneigė, bausmė buvo sutrumpinta trečdaliu – iki 8 mėnesių.

Smurtautojui buvo paskirti įpareigojimai ir draudimai. Jis per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo įpareigotas įsidarbinti, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

Taip pat per 6 mėnesius Andrius Š. privalo atlyginti padarytą žalą. Jam taip pat uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas (alkoholį). Ligonių kasoms smurtautojas turės sumokėti 72 eurus.

Teigia, kad susitaikė

Teisme Andrius Š. kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad tą vakarą buvo išgėręs. Tada apsižodžiavo su buvusia sugyventine, jie susipyko ir kilo konfliktas.

Vyras pasakojo, kad trenkė jai du kartus į veidą ir vieną kartą į pakaušį. Nuo smūgio nukentėjusioji pasvirduliavo ir parkrito ant grindų. Jis padėjo jai atsikelti.

Tada tempė ją iš buto. Nukentėjusioji bandė išsitraukti telefoną, sakė, kad skambins policijai, bet jis jai sutrukdė tą padaryti.

Vyras prisiminė, kad stipriai suspaudė jos pirštą ir šis lūžo. Bet šiuo metu jie esą susitaikė. Vyras teigė, kad verčiasi sezoniniais darbais, todėl pinigų daug neturi.

Beje, pats konfliktas įvyko trečiojo asmens gyvenamojoje patalpoje. Andrius Š. pasakojo, kad tą vakarą atvyko pas pažįstamą moterį.

Jiems vartojant alkoholinius gėrimus, pas ją atėjo kaimynė, vyro buvusi sugyventinė. Kadangi atėjusi moteris nenorėjo išeiti, jis ją paėmė už abiejų rankų ir tempė link išėjimo.

Paaiškėjo, kad Andrius Š. ir jo buvusi sugyventinė po išsiskyrimo gyvena netoliese, todėl vienas su kitu prasilenkia kone kasdien.

Smurtautojas teigė, kad jis moters atsiprašė, tad ši dėl padarytų sužalojimų jam pretenzijų neturi. Jis pakartojo, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi.

Pažįstami beveik 15 metų

Nukentėjusioji teisme pasakojo, kad Andrių Š. ji pažįsta apie 13-14 metų, kelis metus jie buvo sugyventiniai, vedė bendrą ūkį.

Tačiau Andrius Š. pradėjo girtauti ir ji prieš penkerius metus jį paliko, nebegyvena su juo. Tą 2020-ųjų spalio 4-sios vakarą ji užėjo į svečius pas savo kaimynę.

Kai ji atėjo į jos namus, ten jau buvo Andrius Š., kuris buvo neblaivus. Vos ją pamatęs, vyras pradėjo šaukti „ko tu čia atėjai, eik lauk iš čia.“

Ji jam atsakė, kad atėjo ne pas jį, o pas savo kaimynę. Bet, anot moters, Andrius Š. neatlyžo, vėl pradėjo šaukti ir varyti ją lauk, šaukė, kad „čia yra viskas jo“ ir kad ji „eitų lauk“.

Ji pasakė, kad namas yra kaimynės, tada Andrius Š. pasidarė agresyvus ir du kartus trenkė jai per veidą. Moteris pajuto fizinį skausmą, o po to jis ranka trenkė jai per galvą.

Nuo to smūgio ji vos neprarado sąmonės, jai apsvaigo galva ir ji neišlaikiusi pusiausvyros nugara trenkėsi į sieną ir po to nukrito ant grindų.

Po to smurtautojas pradėjo ją tampyti už rankų ir tempti link išėjimo, norėjo išmesti iš namų. Ji išsitraukė savo telefoną ir norėjo paskambinti, kad išsikviestų pagalbą, bet buvęs sugyventinis neleido to padaryti.

Po to jai pavyko išeiti į lauką ir tuomet ji paskambino telefonu 112 bei iškvietė policiją. Atvykę policijos pareigūnai sulaikė Andrių Š., o medikai ją išvežė į ligoninę, kadangi jai labai skaudėjo pirštą.

Teisme liudijo ir namų šeimininkė, kuri teigė, kad matė tik dalį smurto, nes tuo metu jie buvo virtuvėje, o ji – kambaryje.

Moteris matė tik, kad kaimynė nukrito ant grindų, o Andrius Š. pradėjo tampyti ją už rankų norėdamas ištempti į lauką.

Kaimynė bandė vyrą raminti ir atitraukti nuo buvusios sugyventinės, bet Andrius Š. išvarė ir ją iš namų. Po kurio laiko atvyko policija ir ji galėjo sugrįžti namo.