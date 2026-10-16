Išvydę dyzelino kainas kaimyninėje Latvijoje lietuviai išsižiojo – Lietuvoje kainos auga prieš akis

Vilniaus centre esančios „Circle K“ degalinės kainos keičiasi prieš akis. Štai 9:19 val. ryto dyzelino kaina už litrą buvo 2,22 euro, o už kelių minučių švieslentėje atsirado nauja, net 6 centais brangesnė kaina – 2,28 euro.
Benzino kaina taip pat gerokai pakito, nuo 1,92 euro pakilo iki 1,96 euro.
Vilniaus „Neste“ degalinėje ketvirtadienio rytą benzino kaina siekė 1,89 euro, o dyzelino 2,16 euro.
„Emsi“ sostinės Žirmūnų degalinėje benzino kaina siekė 1,92 euro už litrą, o dyzelino kaina siekė 2,20 euro.
Tuo metu „Viada“ degalinėje benzino litras kainavo 1.92 euro, dyzelino kaina 2,26 euro.
„Viada“ degalinėje galima rasti ir HVO degalų, kurių litras kainuoja 2,59 euro.
HVO (hidrovalytas augalinis aliejus) – tai iš atsinaujinančių žaliavų, pavyzdžiui, panaudoto kepimo aliejaus ar gyvūninių riebalų, gaminami degalai, galintys pakeisti įprastą dyzeliną.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) praneša, kad ketvirtadienio rytą šalies degalinėse dyzelino kainos svyravo nuo 2,02 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,21 euro.
Tuo metu benzino kainos Lietuvoje ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,79 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro.
Degalų kainos Latvijoje priverčia suklusti
Rygos „Neste“ degalinėje spalio 14 dieną benzinas kainavo 1,92 euro už litrą, dyzelinas 2,02 euro už litrą, o aukštesnės klasės dyzelino kaina siekė 2,15 euro.
„Circle K“ tinklo degalinėje Rygoje benzino kaina už litrą siekė 1,94 euro, o dyzelino 2,04 euro.
Latviško degalinių tinklo „Straujupīte“ degalinėje dyzelino kaina taip pat siekė 2,02 euro už litrą, o benzino kaina siekė 1,93 euro.
LEA: benzino ir dyzelino kaina Lietuvoje nežymiai sumažėjo, SND brango
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą šalyje sumažėjo atitinkamai 1,10 proc. ir 0,66 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SDN) pabrango 0,91 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Atsiauta“ degalinėje Kuršėnuose, kur litras šios rūšies degalų atsiėjo 2,02 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota keturiolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,37 euro.
Benzino kainos Lietuvoje svyravo nuo 1,79 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 1,10 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,96 euro).
Pigiausias benzinas buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 1,79 euro už litrą. Didžiausia jo kaina, siekusi 2,07 euro, fiksuota septyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse.
SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,89 euro ir buvo 0,91 proc. didesnė nei trečiadienį (0,88 euro).
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 0,75 euro.
Didžiausia dujų kaina fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje. Pastarosiose litras SND kainavo 0,99 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 14 dieną Lietuvoje buvo 1,80 euro, dyzelinas kainavo 2,12 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 106,1 JAV dolerio už barelį.
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