Išskirtinė situacija Neringoje: pasiekė 100 proc. vakcinacijos ribą, nors iš tikrųjų paskiepyti dar ne visi

Statistikos departamentas skelbia, kad Neringos savivaldybė nuo COVID-19 jau paskiepijo visus savo gyventojus. Tačiau vakcinacija čia ir toliau vyksta.

Be to, kitoje Statistikos departamento svetainės vietoje nurodoma, kad nuo koronaviruso yra pasiskiepiję tik visi 35–79 m. amžiaus grupei priklausantys žmonės.

Dar nepasiskiepiję yra dalis 80 m. amžiaus ir vyresnių Neringos gyventojų. Šioje amžiaus grupėje bent vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 99,1 proc. gyventojų.

Yra ir kitoms amžiaus grupėms priklausančių nepasiskiepijusių asmenų. Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę yra gavę 98,5 proc. 25–34 m. amžiaus grupei priklausančių asmenų, 93 proc. 16–24 m. amžiaus grupei priklausančių gyventojų ir 43,4 proc. 12–15 m. amžiaus grupei priklausančių žmonių.

Situacija iškreipiama

Kaip aiškina Neringos savivaldybės gydytoja Jovita Beržinė, sergamumo ar vakcinacijos rodikliai yra apskaičiuojami pagal Statistikos departamento turimą informaciją. Statistikos departamento turima informacija skiriasi nuo tos, kurią turi savivaldybė.

Statistikos departamentas, pasak J. Beržinės, skelbia, kad Neringoje gyvena kiek daugiau nei 3,6 tūkst. gyventojų, tačiau iš tikrųjų jų yra mažiau.

„Pastarieji asmenys ir iškreipia tikrąją situaciją mieste, kada faktiškai (nuolatos) gyvenančių gyventojų yra tik apie 2,5 tūkst.“ – tv3.lt sako J. Beržinė.

Savivaldybė neturi duomenų, kiek iš minėtų 2,5 tūkst. gyventojų yra pasiskiepiję nuo COVID-19. Tačiau žinoma, kad yra suvakcinuoti 3640 asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Neringoje.

„Tai ir suteikia mums 100 proc. vakcinacijos rezultatą. Mūsų vakcinuojanti VšĮ Neringos PSPC yra gavusi 3604 COVID-19 ligos vakcinų dozes, iš kurių 3401 yra sunaudotos. Kokiems asmenims: nuolatiniams gyventojams ar ne, poilsiautojams, ar turintiems nekilnojamą turtą ir atvykstantiems čia, kaip į savo antrus namus – tokia statistika nėra vedama nei savivaldybėje, nei Sveikatos ministerijoje. Be to, to padaryti būtų ir neįmanoma“, – sako J. Beržinė.

Išsikreipia ir sergamumo statistika

Nors, Statistikos departamento duomenimis, Neringa pirmauja paskiepytų gyventojų dalimi, sergamumas čia taip pat nemažas. Statistikos departamento duomenimis, 100 tūkst gyventojų per pastarąsias 14 dienų čia tenka 302,3 užsikrėtimai. Tai yra šiek tiek daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje.

J. Beržinė aiškina, kad į užsikrėtusiųjų apskaitą taip pat yra įtraukiami visi gyvenamąją vietą Neringoje deklaravę asmenys, nepriklausomai, kur jie iš tikrųjų gyvena.

„Pirmiausia reiktų paminėti tai, kad Neringos savivaldybė yra labai maža, todėl sergamumo rodiklis ženkliai pakyla susirgus vos keliems žmonėms. Visi žinome, kaip jis apskaičiuojamas, kada imamas statistikos departamento turimas deklaruotų gyventojų skaičius (mano jau minėtas 3639), tuomet 100 000 daliname iš 3639 ir gauname rodiklį 27,48 tenkantį vienam teigiamam atvejui savivaldybėje iš tų 3639“, – skaičiavimais dalinasi J. Beržinė.

Specialistė teigia, kad susirgus keturiems asmenims savivaldybė iš karto patektų į raudoną zoną. Paminėtina, kad taip nutiktų ir jei tie keturi asmenys visai net negyventų Neringoje – užtenka, kad jie čia yra deklaravę gyvenamąją vietą.

Skatina vakcinuotis likusius

J. Beržinė sako, kad vietinių gyventojų vakcinacija dabar yra sulėtėjusi. Pasak specialistės, dauguma vietinių Neringos gyventojų dirba svarbias funkcijas atliekančiose įmonėse, įstaigose, verslo ir paslaugų sektoriuje, švietime. Todėl vakcinavosi noriai.

„Jų noras dirbti saugiai, priimti ir teikti paslaugas atvykstantiems poilsiautojams, svečiams taip pat saugiai ir ramiai – paskatino didelį norą šių darbuotojų-gyventojų vakcinuotis, kas ir buvo padaryta. Todėl vietinių gyventojų tarpe vakcinacija yra sulėtėjusi, nes dauguma jų jau paskiepyti ar dalis laukia trečios dozės galimybės“, – sako J. Beržinė.

Penktadienio duomenimis, Neringos PSPC turi likusias 90 „Astrazeneca“ vakcinos dozių, 10 „Moderna“ vakcinos dozių ir 18 „Pfizer“ vakcinos dozių.

„Vakcinavimo tempai yra sulėtėję, nes ir poilsiaujančiųjų yra jau daug mažiau. Galime trumpam atsipūsti ir lauksime sveikatos apsaugos ministro sprendimų dėl trečios dozės ir pradėsime revakcinaciją tų, kurie pirmieji galės pagal patvirtintą tvarką tai padaryti. <…>

Ir toliau dėsime visas pastangas, skatindami gyventojų, kurie dar nepasiskiepiję, taip pat ir svečių vakcinaciją. VšĮ Neringos PSPC, esant vakcinų, galima registruotis ir pasiskiepyti visų Lietuvos savivaldybių gyventojams.

Be abejo, apeliuojame ir į žmonių sąmoningumą – kad reikia būti atsakingiems, naudoti dezinfekcijos priemones, o pajutus ligos simptomus nedalyvauti žmonių susibūrimuose, neskleisti užkrato ir elgtis pagal SAM rekomendacijas“, – sako J. Beržinė.

Statistikos departamento duomenimis, pastarųjų 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų šalyje siekia 300,6 atvejo.

Šalyje bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze yra paskiepyti 59,7 proc. gyventojų.