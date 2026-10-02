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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Įspėja apie stichinį reiškinį – tai įvyks jau savaitgalį

2026-10-02 10:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 10:28
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Skubėkite pasidžiaugti šiltomis dienomis, nes jau nuo savaitgalio orai ims keistis. O daržininkai ir sodininkai turėtų suklusti – savaitgalį numatomos šalnos.

Skubėkite pasidžiaugti šiltomis dienomis, nes jau nuo savaitgalio orai ims keistis. O daržininkai ir sodininkai turėtų suklusti – savaitgalį numatomos šalnos.

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Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, rugsėjis atsisveikino gražiais orais, o spalis kol kas irgi žada „gana gražiai elgtis“. Mat šiomis dienomis virš didelės Europos dalies laikysis anticiklonai su ramiais, sausesniais, kai kur ir labai šiltais orais.

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„Baltiją ir Rytų Europą kol kas „globoja“ anticiklonas, vardu Burchert, kiek vėsesnis, o vakariau įsitvirtino silpnesnis, bet šiltesnis vardu Corte. Tiesa, jie abu atmosferos fronto debesimis perskirti. Mūsų kol kas, iki sekmadienio, lietus nepasieks, pūs silpnas, penktadienį pietinių, šeštadienių jau vakarinių krypčių vėjas.

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Nors didesnė, vasariška šiluma džiugina esančius vakariau, bet ir mus spalio pradžia pamalonins gana šiltais orais, bet tik dienomis, nes naktimis, ypač giedresnėmis, iš pietryčių vėsa trauks, tad rytiniuose ir pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje jau ir nedidelės, minusinės temperatūros, ypač rytinėje ir pietinėje pusėje kartu su rūkais paviršius nubalins, užsilikusias daržoves gąsdins“, – komentuoja sinoptikė.

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Sekmadienį sulauksime šiek tiek lietaus, daugiausia dieną. Naktis turėtų būti šiltesnė, išskyrus rytinius rajonuos, kur bus vėsiau.

Nuo pirmadienio laukia orų permainos.

„Savaitės pradžioje lietaus bus nedaug, pūs stiprokas, dažniausia pietvakarių vėjas. Dažnai apniukusios naktys bus šiltesnės, dienomis oro temperatūra svyruos-po vėsesnio pirmadienio, nuo antradienio vėl galime kiek didesnės šilumos sulaukti, bet ko gero trumpam, iki kito savaitgalio“, – sako E. Latvėnaitė.

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Orų prognozė savaitei

Penktadienį, spalio 2 d., be lietaus, naktį daug kur rūkai ar miglos nusidrieks, tirštesni šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose 6–10 m/s. Naktį 4–8°C, vėsiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, čia dirvos paviršiuje galimos šalnos -4–0°C, Kuršių nerijoje 9–11°C, dieną 17–19°C.

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Šeštadienio, spalio 3-osios, naktį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 3–7 m/s. Naktį 4–8°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos -4–0°C, pajūryje 9–12°C, šilčiausia Kuršių nerijoje – dieną 17–19°C.

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Sekmadienio, spalio 4 -osios, naktį be lietaus, vėl rūkai kai kur nusidrieks, dieną jau šiek tiek, kai kur, palis Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, rytą ir dieną pietvakarių, vakarų 6–11 m/s. Naktį 8–11°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 5–7°C, dieną 15–17°C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose.

Pirmadienį, spalio 5 d., protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 6–11°C, pajūryje 11–14°C, šilčiausia vakarinėje dalyje ir pajūryje, dieną 13–15°C.

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Antradienį, spalio 6 d., protarpiais kai kur palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 12–14°C, dieną 14–17°C.

Trečiadienį, spalio 7 d., protarpiais palis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų 6–11 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 17–19°C.

Ketvirtadienį, spalio 8 d., protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 18–20°C.

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