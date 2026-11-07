Ispanijoje sulaikytas mafijos vadeiva – praeitis šokiruoja, o radiniai namuose pribloškė net pareigūnus

Kalbama, kad S. Beglikas yra vienas iš įtakingiausių ne Lietuvoje gyvenusių nusikalstamo pasaulio atstovų. Jis sugebėjo veikti tyliai, todėl apie jį žinoma pakankamai mažai. Naujienų portalas tv3.lt supažindina skaitytojus su tuo, kaip atrodė S. Begliko kriminalinės kelionės pradžia.
Paskutinis XX a. dešimtmetis
Informacijos apie šį nusikalstamo pasaulio atstovą nėra daug. Lietuvoje jo atžvilgiu buvo pradėtos kelios bylos, tačiau 25-30 metų menantys archyvai neišlikę.
Paskutinį kartą teisme S. Begliko pavardė buvo minima dar šiame amžiuje – 2002-siais. Tąkart Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kur S. Beglikas buvo teisiamas už neteisėtą šaunamojo ginklo bei šaudmenų įgijimą ir laikymą.
Tuomet jis buvo laikomas vienos stipriausių Klaipėdos nusikalstamų grupuočių vadeiva. Kartą jau teistas S. Beglikas tąkart į teismą atvyko sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje.
Mafijos vadeiva yra paralyžiuotas po to, kai 1997-ųjų sausio 26-osios naktį Liepojos plente apsivertė jo vairuojamas „Audi“. Teisme S. Beglikas teigė patyręs tris sunkias operacijas, todėl dienas esą leidžia namuose.
2002 m. vasario 13 dieną S. Begliko namuose pareigūnai atliko kratą. Buvo tiriama vilkiko apiplėšimo byla. Krata atlikta tikintis rasti vogtų kosmetikos, skutimosi priemonių. Šių daiktų pareigūnai pas S. Bėgliką nerado, bet jų laukė netikėtumas.
Tuomet spaudoje buvo rašoma, kad tarp židiniui laikomų malkų pareigūnai aptiko 16 šovinių ir duslintuvą, o vonioje, skalbinių dėžėje, – pistoletą „Makarov“, užtaisytą aštuoniais šoviniais. S. Beglikas neigė, kad namuose laikė šaunamąjį ginklą.
Kaip rašo to meto spauda, teisme liudijęs pareigūnas sakė, kad pistoletas vonioje rastas po to, kai kratos metu ten, neva šaukiamas gamtos, užsuko S. Beglikas. Prieš tai ginklo ten nebuvę. Pats teisiamasis tvirtino neturįs jokio supratimo, iš kur jo namuose atsirado tie ginklai.
Abu su žmona jie sakė, esą į namus kasdien užeina daug žmonių, tad ginklus palikti galėjęs bet kas. O patekti į patalpą, kur laikomos malkos, jam, neįgaliajam, išvis esą labai sudėtinga.
Vyras teigė, kad jį domina tik antikvariniai, o ne „kriminalinės paskirties“ ginklai. Be to, name aptiktas ir laikrodinis sprogdinimo mechanizmas, radijo bangų skeneris bei senovinis šautuvas.
Teisme S. Beglikas teigė šautuvą legaliai pirkęs Bulgarijoje, skenerį jau seniai įsigijęs vienoje uostamiesčio parduotuvėje, o laikrodinį mechanizmą radęs motinos nupirktame name.
Klaipėdos apylinkės teismas 2002 metų rugsėjo 12 dieną nusprendė S. Begliką pripažinti kaltu dėl neteisėto šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymo. Vyrui paskirta 10 tūkst. litų bauda. Su bausme nesutikęs mafijos vadeiva dar pateikė apeliacinį skundą.
Jame S. Beglikas prašė jį išteisinti. Nuteistasis pažymėjo, kad surinkti įrodymai jo kaltės nepatvirtina: rasti ginklai galėję priklausyti bet kam, nes į jo namus užsukdavo daug pašalinių asmenų.
Be to, teismas neatsižvelgęs į tai, kad jis gyvena iš neįgalumo pensijos ir neturės galimybių sumokėti 10 tūkst. litų baudą.
Tačiau Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija S. Begliko apeliacinį skundą atmetė ir paskelbė, kad apylinkės teismo nuosprendis pagrįstas ir teisėtas.
Paaiškėjo, kad S. Beglikas iki tol buvo teistas tik kartą – už Raudonojo Kryžiaus ligoninės gydytojo sumušimą 1994 metais. Tada jam buvo skirti dveji metai, tačiau bausmės vykdymas atidėtas.
Turtinga kriminalinė praeitis
Šio amžiaus pradžioje vietinėje spaudoje buvo pateikiama daugiau detalių apie S. Begliko kriminalinę praeitį.
Jis buvo įtariamas vadovavimu vienai iš keturiolikos anksčiau uostamiestyje veikusių nusikaltėlių gaujų. Jo vadovaujama grupė kontroliavo automobilių aikšteles prie automobilių turgaus, dar keletą teritorijų, o pinigai buvo gaunami sudarant jiems naudingas komercines sutartis.
Kriminalistai S. Begliką buvo sulaikę kelis kartus. 1993 m. liepos 31 d. į S. Begliką buvo pasikėsinta. Tada jo vairuotą VAZ-2108 tarp I ir II Melnragių pasivijo mašina, iš jos išlipę du vaikinai pradėjo šaudyti.
Kaip rašoma spaudoje, S. Beglikui buvo lengvai sužeista kairė koja. Manoma, kad šūviai Melnragėje buvo sąskaitų suvedinėjimas arba grupuočių tarpusavio „aiškinimasis“. Įtarta, kad šaudyti galėjo Sigito Gaidjurgio grupuotės nariai, mat tą dieną tarp jo ir Sigito Gaidjurgio „Vėtrungės“ kavinėje, kur S. Bėglikas buvo įkūręs biliardinę, įvyko konfliktas.
S. Beglikas ne vienerius metus laikytas pagrindiniu S. Gaidjurgio konkurentu. Tais pačiais 1993 metais S. Beglikas dažnai susitikdavo su į Klaipėdą atvykusiu samdomu žudiku Stanislavu Dudaku, buvo įtartas pasikėsinimais nužudyti jį ir dar porą klaipėdiečių.
1994 m. pavasarį Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, atėjęs aplankyti peiliu sužaloto draugo, S. Beglikas sumušė gydytoją. Jis buvo sulaikytas po pusmečio, tačiau šis konfliktas buvo užglaistytas, neoficialiais duomenimis, nukentėjusiajam atlyginus skriaudą nemaža suma pinigų.
1995 m. Sergejus Beglikas buvo teisiamas už tai, kad per vieną greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ Klaipėdos kuopos operaciją tuometiniam rinktinės vadui pagrasino jį nužudysiąs. Tąkart S. Beglikas buvo išteisintas.
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