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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Išgirdęs draugės pokalbį apie jos „eks“ – pratrūko: Švenčionių rajone – siaubo naktis

2026-10-15 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 20:40
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Švenčionių rajone užfiksuotas naktinis poros konfliktas, kuris baigėsi smurto proveržiu. Vyras buvusiai sutuoktinei, su kuria vėl gyveno kaip pora, stikliniu degtinės buteliu smogė į akį.

Smurtas, smurtas prieš moteris (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (17)

Švenčionių rajone užfiksuotas naktinis poros konfliktas, kuris baigėsi smurto proveržiu. Vyras buvusiai sutuoktinei, su kuria vėl gyveno kaip pora, stikliniu degtinės buteliu smogė į akį.

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Tomas (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir Rasa anksčiau buvo susituokę, vėliau išsiskyrė, tačiau nuo 2025 m. lapkričio vėl gyveno kartu.

2026 m. birželio 30-osios dieną pora namuose pradėjo vartoti alkoholį – iš pradžių gėrė degtinę, paskui alų.

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Rasa pasakojo, kad po pokalbio su drauge kilo ginčas dėl jos buvusio sugyventinio. Vakare moteris buvo susižalojusi ranką ir pateko į ligoninę, kur žaizda buvo susiūta. Grįžę namo abu vėl gėrė.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Smūgis – po vidurnakčio

Apie 00.20 val. tarp poros vėl kilo žodinis konfliktas. Teismo pripažintomis aplinkybėmis, Tomas vieną kartą stikliniu degtinės buteliu smogė Rasai į dešinę akį ir sukėlė fizinį skausmą.

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Vyras kaltę galiausiai pripažino visiškai. Jis aiškino, kad pirmojoje apklausoje su dalimi įtarimų nesutiko, nes jam buvo nurodyta, jog moterį mušė rankomis ir kojomis į veidą bei pilvą. Tomas tvirtino sudavęs tik vieną smūgį tuščiu degtinės buteliu.

Rasa taip pat nurodė gerai prisimenanti vieną smūgį į dešinę akį, tačiau dėl girtumo negalinti pasakyti, ar vyras tuo metu rankoje laikė butelį, kitą daiktą, ar smogė kumščiu. Ji neprisiminė smūgių į pilvą ir teigė, kad tokių sužalojimų nebuvo.

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„Gerai prisimenu, kad tikrai sudavė vieną smūgį į dešinę akį“, – tokia nukentėjusiosios pozicija užfiksuota byloje. Po smūgio ji paskambino pagalbos numeriu, o vėliau išvyko pas motiną.

Už smurtą teistas ir anksčiau

Teismas vertino, kad Tomas jau buvo teistas už smurtą artimoje aplinkoje. Ankstesniais sprendimais jam buvo skirta bauda, viešieji darbai ir laisvės apribojimas, o teistumas nebuvo išnykęs.

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Kaltę pripažinusiam vyrui jo pozicija ir nuoširdus gailėjimasis pripažinti lengvinančia aplinkybe. Teismas atsižvelgė ir į ankstesnį elgesį bei tai, kad naujas nusikaltimas vėl padarytas prieš artimą žmogų.

Už fizinio skausmo sukėlimą šeimos nariui Tomui iš pradžių skirta 60 parų arešto. Kadangi byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu ir vyras prisipažino, bausmė sumažinta trečdaliu.

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Galutinai Tomui paskirtas 40 parų areštas. Teismo baudžiamajame įsakyme taip pat išspręsti kardomosios priemonės ir kiti proceso klausimai.

Nesutikdamas su paskirta bausme Tomas per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo įteikimo gali Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų Švenčionyse prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei tokio prašymo nepateiks, įsakymas įsiteisės ir taps neskundžiamas.

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Nukentėjusioji paaiškino, kad įvykio naktį pati buvo stipriai išgėrusi, todėl dalies pokalbių su pareigūnais neprisimena.

Ji neatmetė, kad pirmomis valandomis galėjo netiksliai nupasakoti smūgių skaičių, tačiau vieną smūgį į dešinę akį prisiminė aiškiai.

Ši aplinkybė sutapo su vėlesniu kaltinamojo prisipažinimu, kad konflikto metu jis vieną kartą smogė tuščiu degtinės buteliu. Teismas būtent tokį smurto epizodą ir pripažino įrodytu.

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Skirdamas bausmę teismas vertino ne tik pačios veikos aplinkybes, bet ir kaltinamojo ankstesnį elgesį, jo poziciją procese bei byloje nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Byloje užfiksuota, kad poros konfliktas vyko po ilgo alkoholio vartojimo. Vis dėlto teismas galutinę išvadą grindė ne pirminiais, galimai netiksliais pasakojimais, o įrodymų visuma ir abiejų proceso dalyvių vėliau patvirtinta vieno smūgio aplinkybe.

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