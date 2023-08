Išanalizavo Vilčinskų pagrobimo planą ir eigą: štai, ką išduoda detalės

„Jie neneigia savo kaltės. Jie sako, kad tai jų vaikai ir jie nematė kito sprendimo būdo, o teisinėmis priemonėmis nepasinaudojo“, – kalbėjo Kauno apygardos prokuratūros prokurorė G. Kaupė.

Privatus detektyvas: „Jie rimtai ruošėsi tam“

Vilčinskų šeimos situaciją pakomentavo privačių detektyvų komandos vadovas Olegas Rimanas. Anot jo, šeima planavo net tik pabėgimą, bet ir maršrutą.

„Aš nežinau, kiek siena atvira, bet anksčiau per miškus buvo galima netyčia užklysti į kitą teritoriją. <...> Vis tiek pasienis eina kažkur per vandenį, per miškus, kur atviros zonos. Jie gavo ne tik padirbtus dokumentus, bet ir pasiruošė maršrutą, jie žinojo kur galima kirsti sieną.

Be to, jie iškvietė savo kažkokį pažįstamą ar kažką iš Vokietijos, su vokiška mašina, vokišku numeriu, šnekėjo vokiškai. Jie rimtai ruošėsi tam“, – svarsto jis.

Pasak detektyvų komandos vadovo, pagrobimas ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos galėjo būti nesėkmingas dėl menkos klaidos arba paprasčiausios nesėkmės.

„Visko gali būti, mes nežinome, bet galbūt tai yra geras darbas organizuotų specialiųjų tarnybų, kurie viską stebėjo, žinojo apie jų galimybes: navigacijos, telefonai, kortelės.

Bet jeigu čia to nebuvo, tai būna, kad nepasiseka. Ar visus nusikaltimus atskleidžiame? Kai kada bankai apiplėšti taip, kad 20 metų negali atskleisti, kas padarė.

Gal klaidų jokių nebuvo, tiesiog sutapo taip, kad pasieniečiai pravažiavo“, – dalinosi mintimis O. Rimanas.

O. Rimantas: „Legaliam perėjimui jie nebuvo pasiruošę “

O. Rimanas svarsto, kad vis tik šeima nebuvo legaliam perėjimui pasiruošusi dėl padirbtų dokumentų.

„Legaliam perėjimui jie nebuvo pasiruošę, kadangi jie neturėjo dokumentų legaliam sienos kirtimui. Jeigu dokumentai padirbti, tai tikriausiai nebuvo ir pasiruošę, gi čia ne Europos Sąjunga“, – sako jis.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tėvas, motina ar artimasis giminaitis, pagrobęs savo ar savo artimųjų vaiką iš vaikų įstaigos arba asmens, pas kurį vaikas teisėtai gyveno, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Trys 5, 7 ir 9 metų amžiaus vaikai, kuriuos prieš kelias savaites galimai savavališkai iš Kaune esančio vaikų gerovės centro „Pastogė“ pasiėmė tėvai, antradienį surasti Lietuvos pasienyje su Baltarusija.

Teisėsaugos vertinimu, tikėtina, kad tėvai, kurie buvo sulaikyti, kartu su vaikais ketino kirsti sieną. Vaikų tėvus ir juos vežusį asmenį sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Vaikai iš šeimos buvo paimti birželį. Kaip skelbta, vaikai nelankė mokyklos, nesilankė pas gydytojus, šeima nepriėmė siūlomos pagalbos.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla yra įvardijęs, kad ieškant vaikų buvo dirbama su visuomenės grupe, pasivadinusia „suverenais“. Valstybės saugumo departamentas skelbė, kad ši grupė vadovaujasi „valstybės teisėtumą neigiančia antivalstybine ekstremistine ideologija."

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pasienyje buvo sustabdytas automobilis, kurio vairuotojas kalbėjo tik vokiškai, keliautojai pateikė suklastotus kelionės dokumentus ir bandė pasprukti važiuodami daugiau nei 100 kilometrų per valandą greičiu žvyruotu keliu.

„Šiandien apie 12.50 val. Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, vykdydami savo tiesiogines pareigas, pasienio ruože, maždaug apie 1 km nuo valstybės sienos su Baltarusija sustabdė „Ford Focus“ automobilį su vokiškais numeriais. Tikrinimo metu pareigūnams vairavęs asmuo prisistatė vokiškai, kalbėjo visą laiką vokiškai. Mūsų pareigūnai paprašė pateikti kelionės dokumentus, asmuo toliau kalbėjo vokiškai. Jiems sekėsi sunkiai susikalbėti. Angliškai nekalbėjo vairavęs asmuo. Paėmę kelionės dokumentus pasieniečiai pradėjo juos detaliau tikrinti. Dokumentų tikrinimo metu minėtas automobilis staiga paspruko dideliu greičiu, daugiau kaip 100 km/h greičiu, žvyruotu keliu ir maždaug po 2 kilometrų prie pat valstybės sienos buvo sulaikytas. Sulaikymo metu paaiškėjo, kad tai yra Kauno policijos viršininko minėta šeima“, – spaudos konferencijoje pasakojo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Vilniaus pasienio rinktinės vadas Darius Škarnulis.

Pasieniečiai Mindaugą ir Ingą Vilčinskus sulaikė Ignalinos rajone, Smolinės kaime, trys mažamečiai vaikai buvo su tėvais. Su šeima automobilyje buvo ir trečias suaugęs asmuo, bet jo tapatybė kol kas neaiški, nes šis asmuo vengia prisistatyti. Keliautojai pasieniečiams pateikė suklastotus kelionės dokumentus, todėl iš esmės egzistuoja didelė tikimybė, kad šeimos tikslas buvo nelegaliai kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną.

„Asmenys buvo pasiruošę eiti miškinga vietove, kojų čiurnos, kelnės buvo apvyniotos lipnia juosta, taip saugantis nuo erkių, vaikai dėvėjo pirštines. Taigi, kaip ir minėjau, galima daryti pagrįstas prielaidas, kad asmenys bandė kirsti valstybės sieną ir ne pasienio kontrolės punkte, nes su savimi neturėjo kelionės dokumentų“, – pridūrė D. Škarnulis.

„Tai buvo išgalvoti dokumentai, su kuriais nėra jokių galimybių kirsti valstybės sienos“, – sakė Vilniaus pasienio rinktinės vadas, pridurdamas, kad tokių dokumentų tikrai nepripažintų net ir Baltarusijos pasienio tarnybos.

Kaip žinoma, Vilčinskai ilgą laiką gyveno Vokietijoje ir tik 2022 metais grįžo į Lietuvą.

Spręs dėl tėvų adekvatumo

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys paminėjo, kad visi trys suaugę asmenys yra sulaikyti iki 48 valandų.

Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius sako, kad šiuo metu tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl vaikų pagrobimo. Pasak prokuroro, tėvai yra įtariami savo biologinių vaikų pagrobimu, nes yra galiojantis teismo sprendimas paimti vaikus iš šeimos.

Sulaikyti suaugusieji bus pristatyti ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris spręs dėl kardomosios priemonės, taip pat bus siekiama ištirti, kiek tėvai yra adekvatūs ir „orientuoti savyje, laike ir erdvėje“. Įtarimų dėl tėvų adekvatumo kyla, mat Vilčinskų šeima save laiko suverenais, skelbiasi esantys laisvi ir gyvi žmonės, kuriems negalioja Lietuvos įstatymai ar valstybės institucijų nurodymai. Šeimai taip pat visai nesisekė bendrauti su socialines paslaugas teikiančiomis žinybomis, šeima iš socialinių darbuotojų ir vaikų teisių gynėjų reikalavo susimokėti už nežinia ką.

Už savavališką vaikų išvežimą, bandymą neteisėtai kirsti sieną maksimali laisvės atėmimo bausmė galėtų siekti iki dvejų metų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba organizuos mažamečių vaikų perdavimą globos centrui „Pastogė“, kuris yra oficialus laikinasis vaikų globėjas, nes teismo sprendimu vaikai buvo paimti iš Vilčinskų šeimos.

„Vaiko teisių specialistai yra vietoje, aiškinasi vaikų emocinę ir fizinę sveikatą. Jeigu reikės, bus kviečiami medikai. Svarbiausia šiuo metu užtikrinti saugų vaikų perdavimą globėjui, pasirūpinti vaikų fizine ir emocine sveikata“, – portalui tv3.lt sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

„Buvo ne vienas pranešimas dėl galimų vaiko teisių pažeidimų. Vienas, pats pirmas buvo gautas iš policijos dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, kiti pranešimai iš socialinių paslaugų centro, iš mokyklos. Taigi tai buvo eilė pranešimų ir žmonėms, specialistams, bendravusiems su šeima, kilo nerimas dėl vaikų situacijos šeimoje. Tas procesas truko metus, kol išanalizavome situaciją, surinkome tam tikrą informaciją, kuri tikrai patvirtina, kad vaikams yra reali grėsmė“, – spaudos konferencijoje sakė I. Skuodienė, pridurdama, kad pranešimas dėl smurto buvo gautas ne dėl smurto prieš vaikus.

Portalo turimais duomenimis, pirmą kartą apie tokią šeimą Lietuvos institucijos sužinojo, kai 2022 metų liepos mėnesį, kai buvo iškviesta policija dėl žodinio konflikto. Namuose buvo visi 3 vaikai, o policija nustatė neblaivumą visiems suaugusiesiems: pačiam pranešėjui, vaikų mamai bei tėčiui. Pranešėjas buvo girčiausias – 1,89 promilės, vaikų mamos girtumas siekė 1,14 promilės, o tėvo – 0,14 promilės.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kreipėsi dėl informacijos apie šeimą į Vokietijos tarnybas, bet kol kas nieko nesulaukė.

Save priskiria suverenams

Vilčinskai savavališkai iš vaikų globos centro išsivežė savo biologinius vaikus, nors, teismo sprendimu, buvo praradę jų globą. Iš Vokietijos gyventi į Lietuvą grįžusi šeima neleido vaikų į ugdymo įstaigas bei itin įdomiai bendravo su paslaugas teikiančiais darbuotojais – už susitikimus su specialistais reikalavo susimokėti, neigė esantys asmenys, kurie turi vardus ir pavardes.

„Šeima kategoriškai atsisakė bendradarbiavimo su darbuotojais, neįsileido į namus, demonstravo savitą požiūrį į šeimą, įvardindami, kad jie yra „bendruomenė“, akcentavo savo įsitikinimus, už susitikimus su specialistais reikalavo sumokėti, neigė esantys asmenys, turintys vardus ir pavardes. Nei vaikų tėtis, nei mama nesiekė bendrauti su socialines paslaugas teikiančiais specialistais, apsvarstyti šeimos sunkumus ir ieškoti jų sprendimo būdų“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė.

Šeima galėjo skųsti teismo sprendimą, priimti socialinių tarnybų paslaugas ir susigrąžinti vaikus, tačiau tokios pastangos nebuvo dėtos, buvo pasirinkta savavališkai pasiimti vaikus ir sprukti į autoritarinę Baltarusiją.

Kaip žinoma, Vilčinskų šeima save laikė suverenais, kurie nepripažįsta valstybės institucijų sprendimų, pasižymi įsitikinimu, jog gali nevykdyti teisės aktuose įtvirtintų pareigų, atsisako asmens dokumentų, skelbiasi esantys laisvi ir gyvi žmonės.

Ši politinio ekstremizmo atmaina atsirado JAV praėjusio amžiaus antroje pusėje, bet jų aktyvumas įvairiose šalyse išaugo per pandemiją. Valstybės saugumo departamento duomenimis, Lietuvoje su suverenais save tapatina apie keletas šimtų gyventojų, bet aktyviau veikia apie keliasdešimt SSRS piliečiais save laikančių suverenų.