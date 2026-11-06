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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Žemaitaičio – kritikos strėlės prezidentui: vadino veidmainiu

2026-11-06 08:52 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-06 08:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Opozicinės „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis prezidento Gitano Nausėdos raginimus skelbti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos vadina veidmainiškais.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. ELTA)
GALERIJA (11)

Opozicinės „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis prezidento Gitano Nausėdos raginimus skelbti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos vadina veidmainiškais.

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Anot parlamentaro, tokį formatą taip pat reiktų rinktis sprendžiant dėl Konstitucijos pataisų, numatančių, jog pagrindiniame Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų atvyko į Seimą

Prezidentą vadino veidmainiu

„Prezidentas Gitanas Nausėda yra veidmainis, kai jis sako, kad reikia daryti patariamąjį referendumą dėl šeimos, tai jis pritaria. O kodėl Gitanas Nausėda nepritaria daryti referendumą dėl 137-ojo straipsnio Konstitucijos keitimo, kad Lietuva galėtų lįsti po branduoliniu skėčiu?“ – Žinių radijui penktadienį sakė politikas.

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Jis tikino, jog referendumas dėl šeimos sampratos yra reikalingas, tačiau, anot R. Žemaitaičio, šalies vadovas vienu atveju nori susirinkti politinius dividendus, o kitu – dėl galimos nepalankios pozicijos laikosi priešingos nuomonės.

„Labai norėčiau, kad prezidentas išliktų principingas ir šiandieną padarytų pranešimą. Jeigu darom patariamąjį referendumą dėl šeimų, tai reikėtų daryt patariamąjį referendumą ir dėl Konstitucijos 137 straipsnio keitimo“, – akcentavo „aušriečių“ lyderis.

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Nausėda: „Nesuprantu, kodėl taip bijoma žmonių nuomonės“

G. Nausėda interviu BNS ragino Seimą leisti žmonėms pasakyti nuomonę, ypač dėl to, jog tai būtų neįpareigojantis patariamojo pobūdžio referendumas.

„Aš, tiesą sakant, kartais nesuprantu, kodėl taip bijoma žmonių nuomonės“, – teigė prezidentas.

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Pagal nutarimo projektą, kurio svarstymas įstrigo parlamente, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

Tuo metu Seimas pirmuoju priėmimu Konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindiniame Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams, palaikė spalio pradžioje.

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Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar šeši susilaikė. Antrasis – galutinis – balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po trijų mėnesių pertraukos, tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141.

Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnyje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos.

Pataisos daugiausia nepalaiko „Nemuno aušros“ politikai.

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