Iš Vilniaus į Varšuvą ir Krokuvą traukiniu išvyko pirmieji keleiviai

Traukiniai tarp Lietuvos ir Lenkijos kursuos maršrutu Vilnius–Kaunas–Varšuva–Krokuva. „LTG Link“ traukinys iš Vilniaus vyks per Kauną į Mockavą, kur keleiviai bus kviečiami persėsti į Lenkijos bendrovės traukinį ir tęsti kelionę į pasirinktą Lenkijos miestą.

„Naujais tarptautiniais reisais užtikrinsime tiek žaliojo transporto, tiek kultūrinę, socialinę jungtį. Keliaujantiems darbo tikslais, aplinkines šalis norinčiam pažinti jaunimui ar norintiems smagiai praleisti laiką – Lenkijos miestai nuo šiandien kasdien pasiekiami paprastai ir tvariai. Keleivių susidomėjimas šiuo maršrutu jau viršijo lūkesčius – vos per dvi bilietų pardavimo savaites „LTG Link“ kanalais gruodžio mėnesiui buvo parduota apie 1000 šio maršruto bilietų“, – teigia Linas Baužys, „LTG Link“ vadovas.

Nuoseklus darbas su partneriais Lenkijoje lėmė, kad prie Lenkijos teritorija kursuojančio traukinio bus prikabintas papildomas vagonas, kuriame numatytos tiek grupėms patogios kupė, tiek riboto judumo žmonėms skirtos vietos, todėl kelionės į Lenkiją bus pritaikytos visiems žmonėms. Kartu tai leis klientams kasdien pasiūlyti daugiau papildomų bilietų.

REKLAMA

Bendrovės duomenimis, dažniausiai klientai renkasi vykti į Varšuvą, dar pusė tiek – į Krokuvą, o populiariausios yra 3-4 dienų pirmyn-atgal kelionės. Nors iki pirmojo traukinio jau buvo išpirkta didžioji dalis „LTG Link“ kanaluose parduodamų bilietų į savaitgaliais ir šventiniu laikotarpiu kursuojančius reisus, prikabinus papildomą vagoną daugiau žmonių galės keliauti į Lenkiją.

Keliaujantiems tarptautiniu maršrutu primenama su savimi turėti asmens tapatybės dokumentus. Mockavoje bus vykdomas persėdimas tarp „LTG Link“ ir „PKP Intercity“ traukinių. Abiejų bendrovių traukiniuose rezervuotos vietos, skirtos tarptautinio maršruto keleiviams, o šio maršruto bilietus įsigyjantiems klientams siūloma itin patraukli bilietų kaina. Keliaujantiems į Varšuvą standartinio bilieto kaina sieks vos 25 Eur, o vykstantiems į Krokuvą – 30 Eur.

REKLAMA

Iš viso maršrutu Vilnius–Mockava kursuojančiame traukiniuose yra 130 vietų. Tai reiškia, kad likusias vietas gali įsigyti ir šalių viduje keliaujantys asmenys – pavyzdžiui, šiais reisais sudaryta galimybė kasdien patogiai keliauti tarp Vilniaus ir Marijampolės.

Į itin didelio susidomėjimo sulaukusius reisus per „LTG Link“ kanalus bilietų nespėjusius išsirinkti klientus „LTG Link“ kviečia nenusiminti. Juos įsigyti galima dar keliais būdais – per partnerių „PKP Intercity“ tinklapį www.intercity.pl pasirenkant tarptautinį maršrutą arba įsigyti du atskirtus bilietus – vieną maršruto atkarpai iki Mockavos Lietuvoje (per „LTG Link“ kanalus), kitą – per Lenkijos vežėjo tinklapį www.intercity.pl atkarpai nuo Mockavos iki pasirinktos stoties Lenkijoje.

REKLAMA

Abiejų šalių traukiniuose kiekviename traukinio vagone bus WC ir elektros lizdai. Lietuvos teritorijoje bus galima naudotis nemokamu Wi-Fi interneto ryšiu, klientams bus siūloma įsigyti užkandžių ir gėrimų.

Iš Vilniaus traukinys išvyks kiekvieną dieną 12 val. 10 min., iš Kauno – 13 val. 20 min. Į Varšuvos centrinę stotį traukinys vietos laiku atvyks 20 val. 13 min., į Krokuvos – 23 val. 39 min. Iš Krokuvos į Vilnių traukinys kiekvieną dieną išvyks 4 val. 01 min., iš Varšuvos – 07 val. 35 min. Šis traukinys Kauną pasieks 16 val. 25 min, o Vilnių – 17 val. 34 min. Lietuvos laiku.