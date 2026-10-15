Iš protestų į televizijos ekranus: „Tušti narvai“ paršelių apsaugai pasitelkė A. Mamontovo balsą

Žiūrovus reklama kviečia pasirašyti raginimą uždrausti paršelių iki septynių dienų kastravimą be nuskausminimo. „Tuščių narvų“ duomenimis, Lietuvoje kasmet taip kastruojama apie pusę milijono paršelių. Visuomenės apklausos duomenimis, tokiai praktikai nepritaria 77 proc. gyventojų – beveik aštuoni iš dešimties.
„Tušti narvai“ jau pusantrų metų siekia, kad ši tvarka būtų pakeista. Organizacijos teigimu, tam pakanka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovės Audronės Mikalauskienės sprendimo.
Televizijos eterį užtikrino žmonių parama
Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į paršelių patiriamą skausmą, „Tušti narvai“ ieškojo įvairių būdų, protesto akcijose pasitelkė ir kastruojamų paršelių skleidžiamus garsus. Televizijos reklama žymi naują šios kampanijos etapą ir kviečia žiūrovus prisidėti prie pokyčio.
„Tuščių narvų“ projektų vadovė Gabrielė Dzekunskaitė pabrėžia, kad lėšas socialinei reklamai transliuoti televizijoje suaukojo žmonės, kuriems rūpi gyvūnai.
„Daugiau nei metus apie paršelių kastravimą be nuskausminimo kalbėjome protesto akcijose, plakatuose ir socialiniuose tinkluose. Džiaugiuosi, kad visuomenės palaikymas suteikė galimybę apie šią problemą prabilti ir televizijoje bei pasiekti dar daugiau žmonių“, – sako G. Dzekunskaitė.
TV3 grupės kanaluose bus transliuojamos 15 ir 30 sekundžių reklamos versijos. Trumpesniąją išvys Eurolygos žiūrovai per minutės pertraukėles, ilgesnioji bus rodoma dienos metu. Reklama taip pat bus skelbiama organizacijos „Facebook“, „Instagram“ ir „YouTube“ kanaluose.
A. Mamontovas: jokia gyva būtybė nenori jausti skausmo
Reklamos užkadrinį tekstą įgarsino dainininkas Andrius Mamontovas.
„Būdai, kuriais gyvūnai nužudomi, kad patektų ant mūsų stalo, ne visada yra humaniški – nors nežinau, ar apskritai žudymas gali būti „humaniškas“, – sako atlikėjas, pats jau 32 metus besimaitinantis vegetariškai. – Manau, kad gyvūnai yra mūsų broliai ir seserys, o savo brolių ir seserų mes neskriaudžiame ir nekankiname. Jokia gyva būtybė nenori jausti skausmo – mes patys, jei tik galime, stengiamės jo išvengti. Tad jei galime padėti gyvūnams išvengti skausmo, turime bent tiek palengvinti jų kančią.“
Žiūrovai kviečiami apsilankyti parseliai.lt ir pasirašyti raginimą: „Audrone, prašau Jūsų kuo greičiau sustabdyti paršelių kastraciją be nuskausminimo Lietuvoje.“
Svetainėje matyti, kiek žmonių jau pasirašė.
Reklamos klipą sukūrė agentūra „Pick a Story“.
Gyvūnų apsaugos kampanijos užsienyje
Užsienyje gyvūnų apsaugos organizacijos socialinėms kampanijoms filmus pasitelkia jau seniai. Dar 2012 m. organizacija „Humane Society of the United States“ kartu su animacijos studija „Aardman“ sukūrė trumpametražį filmą „A Pig’s Tail“ apie kiaulių gyvenimą pramoniniuose ūkiuose. 2021 m. pasirodęs „Humane Society International“ filmas „Save Ralph“ per taip pat animuotą laboratorijos triušio istoriją atkreipė dėmesį į kosmetikos bandymus su gyvūnais. 2022 m. didžiausiame pasaulyje kasmetiniame tarptautiniame kūrybiškumo festivalyje „Kanų liūtai“ jis pelnė „Grand Prix for Good“ apdovanojimą.
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