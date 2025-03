Iš Pabradės pelkės ištraukus „M88“ – versijos, kas galėjo nutikti

Šiuo metu, kai šarvuotis yra ištrauktas, laukiama patvirtinimo dėl karių likimo.

„Dabar įvykio vietoje, mano žiniomis, dirba tiek amerikiečių, tiek Lietuvos karo policijos tyrėjai ir galima suprasti, kad tas šarvuotis yra apžiūrimas, galbūt ieškoma kūnų.

Turbūt vyksta tas procesas, jeigu tie kūnai rasti, tai amerikiečiai nori, pirmiausia, žinoma, praneš karių artimiesiems, tik paskui jau ir plačiai visuomenei“, – teigė R. Jakubauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dar keliamos įvairios versijos

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ryte buvo užsiminusi, kad bus matyti, ar operacija iš tiesų jau eina link pabaigos. Pasak žurnalisto, yra keliamos įvairios versijos, kas galėjo nutikti kariams: ar paskendo pelkėje, ar pačiame šarvuotyje. Nuo to priklauso, kaip greitai juos suras.

REKLAMA

„Matote, per šitas kelias dienas, iki kol buvo neištrauktas šarvuotis, kėlėme versijas, kas gi nutiko su tais kariais. Galbūt dalis jų, galbūt visi bandė iš to šarvuočio iššokti, gelbėtis. Tai nuo to ir priklausys turbūt, ar gelbėjimo operacija vyks toliau ir teks ieškoti tų kūnų toliau pelkėje, ar tie kūnai vis dėlto buvo rasti šarvuotyje.

Tai turbūt pagrindinė indikacija yra tai, kad tos durys, šarvuočio liukai gali suponuoti apie tai, kur yra kūnai, sakykime. Galima kelti versiją, kad kažkiek karių gali būti ir pelkėje.

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu liukai uždaryti, tai turbūt viskas aišku, bet spėju, kad šarvuočio vidus, kadangi keletą dienų buvo nuskendę, jis visas turėtų būti tiesiog užpildytas pelkės turiniu ir tai turbūt nėra tik vanduo. Tai tas darbas su pačiu šarvuočiu, aš spėju, kad irgi dar yra ganėtinai sudėtingas tyrėjams“, – spekuliavo jis.

Šarvuočio Pabradėje iš pelkės ištraukimas sudėtingesnis, negu kiti mano

A. Lašas komentavo, kad iš pradžių ši keturių JAV karių gelbėjimo operacija, šarvuočio ištraukimas galėjo pasirodyti kaip greitai įvyksiantis procesas, tačiau taip nebuvo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Iš tiesų, na, atrodo, kas čia tokio, ar ne, kažkokia tai technika įkrito į pelkę ir ta pradinė reakcija ir tas pradinis lūkestis buvo toks, kad čia mes ganėtinai greitai ištrauksime ir susitvarkysime su ta situacija.

Pasirodo, viskas ne taip paprasta, pradedant nuo tiesiog elementarių dalykų kaip privažiavimo, ar ne, ir stabilizavimo kažkokio stabilaus pagrindo, kad bent jau atsispirti jį ir tada pradėti, na, kasimo, siurbimo darbus“, – akcentavo ekspertas.

REKLAMA

Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas teigė, kad kai pradedi gilintis į tai, kas nutiko, atsiranda labai daug niuansų.

„Tai, iš vienos pusės, sakau, kaip ir suprantama, bet, man atrodo, taip intuityviai šiek tiek glumina, ar ne? Nes galvoji, kiek čia gali traukti tą vieną šarvuotį.

Bet kai pradedi gilintis ir suprasti, kad čia tikrai daug niuansų yra, tai tada tik galima pasidžiaugti, kad rezultatas jau yra kažkoks tai tarpinis ir tikėkimės, kad nereiks maklinėti po tą pelkę ir dar ieškoti tų kūnų, nes tada tai labai komplikuojasi, mano bent jau galvoje. Aš nežinau, kaip tenai, aišku, yra realybėje“, – dalinosi savo nuomone jis.

REKLAMA

Šakalienė: Pabradės poligone iš pelkės ištrauktas šarvuotis

Pirmadienio paryčiais Pabradėje iš pelkės pavyko ištraukti nuskendusį JAV kariuomenės šarvuotį – jis yra krante.

„Šarvuotis ištrauktas į krantą 4 valandą 40 minučių, traukimo operacija baigta, dirba Lietuvos karo policija ir JAV tyrėjai”, – pirmadienio rytą Eltai sake krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Visą „Žinių radijo“ laidą galite klausytis čia: