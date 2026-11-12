Iš LTOU vadovo pareigų pasitraukusio Bartkaus – naujausia žinia

„Parašiau knygą. (…) Apie ką? Apie aviaciją plačiąja prasme. Ir siaurąja. Apie joje veikiančius žmones ir jų ambicijas, didelius projektus, katastrofas, politines intrigas ir didelius iššūkius. Daugiausia – apie mano paties patirtis, įskaitant trejus metus vadovaujant Lietuvos oro uostams“, – savo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį pranešė S. Bartkus.
Aptars sudėtingą laikotarpį
Anot jo, knygoje jis aptars sudėtingą laikotarpį, kai kontrabandiniai balionai ir dronų pavojus trikdo oro uostų veiklą, incidentus, tokius kaip, pavyzdžiui, pernai vykęs „LOT Polish Airlines“ lėktuvo nuslydimas nuo riedėjimo tako, naujų avialinijų atėjimą į šalies rinką.
„Bus ir apie tai, ką reiškia atsibusti 5.30 val. nuo devynių praleistų skambučių bei SMS žinutės „Tai ne pratybos!“. Ką veikia oro uosto vadovas, kai LOT lėktuvas nučiuožia nuo tako vidury baltos dienos, (…) kaip iš vidaus atrodo terminalų atidarymai ir kodėl kerpant juostelę aš stoviu per vidurį, o premjeras – šone. Kodėl „easyJet“ taip ir nėra Lietuvoje“, – teigė jis.
Kaip skelbė ELTA, šiemet kovą S. Bartkui paskelbus apie sprendimą trauktis iš LTOU vadovo pareigų, o greitu metu Susisiekimo ministerijai nusprendus atšaukti valstybinės bendrovės valdybą, viešoje erdvėje buvo keliami klausimai dėl oro uostų vadovybės pasikeitimo aplinkybių, galimų įtampų su susisiekimo ministru.
Interviu Eltai S. Bartkus yra patvirtinęs, kad iš pareigų pasitraukė abipusiu sutarimu su LTOU valdyba – anot jo, prieš kovą paskelbiant apie sprendimą trauktis, jis vasarį pirmą kartą iš valdybos išgirdo apie tai, kad oro uostams reikalingas „kiek kitokio profilio vadovas“.
Visgi, anot jo, valdyba įmonės rezultatus, plėtros ir skrydžių vystymo projektus, pagrindinius rodiklius įvertino gerai.
S. Bartkui pareigas palikus liepą, LTOU dar neturi nuolatinio vadovo – kandidatai dokumentus į poziciją gali teikti iki ateinančio pirmadienio.
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