Iš 3 miestų politikų prokuratūra prašo priteisti daugiau nei 34 tūkst. eurų už nepagrįstai apmokėtą kurą

Šie pinigai, kaip manoma, nepagrįstai buvo išmokėti kaip išlaidos tarybos narių veiklai, už juos kelis kartus per dieną buvo perkamas skirtingų rūšių kuras ir remontuojami automobiliai, perkamos mobiliojo ryšio paslaugos.

Pinigus į savivaldos biudžetus prašoma priteisti iš buvusio Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Domarko, tarybos nario Dariaus Petreikio, iš buvusio Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario Alfonso Gasparavičiaus ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Sauliaus Stasiūno, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

Žiniasklaidoje praėjusiais metais pasirodžius informacijai, kad nemažai šalies savivaldybių tarybos narių galėjo jiems skirtas išmokas naudoti neteisėtai, prokuratūra pradėjo viešojo intereso gynimo tyrimus dėl tokių išmokų panaudojimo teisėtumo.

Per dar vykstančius tyrimus siekiama įvertinti, ar šalies savivaldybės tarybos nariams mokamos išmokos, skirtos su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, yra naudojamos racionaliai, tikslingai ir teisėtai, ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas.

Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės atlikto tyrimo duomenimis, Kretingos rajono tarybos nariui V. Domarkui per 2019–2021 metų kadenciją dalis – 6 012 eurų – kompensacijos už kurą buvo išmokėta nepagrįstai.

Išanalizavus V. Domarko savivaldybei teiktus 239 kvitus už kurą, nustatyta, kad degalus tarybos narys pirko kelis kartus per dieną, dvi, tris ir daugiau dienų iš eilės, buvo perkamas skirtingos rūšies kuras.

Patikrinus tarybos nario automobilio ridą, buvo gauta duomenų, kad per kadenciją tarybos narys nuvažiavo gerokai mažiau kilometrų, todėl išlaidos degalams V. Domarkui kompensuotos nepagrįstai, kasos aparatų kvitai nepatvirtina, kad jis patyrė deklaruojamas išlaidas. Dalį – 193 eurus – nepagrįstai gautos išmokos V. Domarkas Kretingos rajono savivaldybei grąžino.

Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, Kretingos rajono tarybos nariui D. Petreikiui už 2019–2023 metais vykdytas tarybos nario funkcijas buvo nepagrįstai kompensuota kelis kartus didesnė suma, nei jis turėjo realių išlaidų.

Per tyrimą nustatyta, kad D. Petreikis savivaldybei teiktais kvitais prašė kompensuoti išlaidas už kurą beveik 97 000 kilometrų atstumui, nors tyrimo metu patikrinus tarybos nario naudoto automobilio ridą nustatyta, kad realiai per kadenciją jis galėjo nuvažiuoti apie 40 000 kilometrų.

Vertinant šio tarybos nario už kurą savivaldybei pateiktus kvitus nustatyta, kad dalis D. Petreikio dokumentų buvo pripažinti kaip pagrindžiantys patirtas kuro išlaidas pagal automobilio ridą, tačiau ši suma dalinama į dvi dalis, nes tarybos narys transporto priemonę naudojo ne tik tarybos nario funkcijoms vykdyti, bet ir asmeniniais tikslais.

Per tyrimą nustatyta, kad D. Petreikiui išlaidos už telefono įsigijimą ir įrangą taip buvo buvo kompensuotos nepagrįstai.

Prokurorės pateikė du civilinius ieškinius, jais Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų prašoma Kretingos rajono savivaldybės naudai iš V. Domarko priteisti 5 819 eurų, o iš D. Petreikio – 8 283 eurus.

Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė gegužės 16 dieną kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo.

Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, tuomečiui Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariui A. Gasparavičiui už 2019–2023 metais vykdytas tarybos nario funkcijas iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėti 15 528 eurai.

Per auditą nustatyta, kad minėtam politikui nepagrįstai kompensuoti 14 766 eurai už išlaidas transportui. Per 4 kadencijos metus A. Gasparavičius atsiskaitymui už degalus pasinaudojo 98 banko kortelėmis, pylėsi benzino, dyzelio, dujų. Kai kurie atsiskaitymai už degalus vyko net kelis kartus per dieną.

Iš viso A. Gasparavičiui iš savivaldos biudžeto buvo kompensuotos išlaidos už 9723 litrų degalų įsigijimą.

„Skaičiuojama, kad su tokiu degalų kiekiu kadencijos laikotarpiu politikas būtų nuvažiavęs po 3001 kilometrą per mėnesį arba 100 km per dieną, nors dalį praėjusios kadencijos dėl pandemijos tarybos posėdžiai buvo rengiami nuotoliu, Lietuvoje buvo ribojamas gyventojų judėjimas“, – teigia prokuratūra.

Šiemet kovą A. Gasparavičius į Ignalinos rajono savivaldybės biudžetą grąžino 72 eurus išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla.

Panevėžio apygardos prokuratūra prašo teismo iš buvusio tarybos nario priteisti 14 694 eurus, kurie jam buvo išmokėti nepagrįstai.

Ketvirtadienį Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Prokurorė prašo iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario S. Stasiūno savivaldybės naudai priteisti 5 647 eurus, kurie jam buvo nepagrįstai išmokėti už jo, kaip praėjusios kadencijos tarybos nario, išlaidas degalams bei trijų politiko automobilių remontą, jų techninę priežiūrą. Sąskaitos savivaldybei buvo pateiktos ir pandemijos metu, kai gyventojai negalėjo laisvai judėti po Lietuvą.

Prokuratūros nuomone, S. Stasiūnas iš savivaldybės nepagrįstai gavo kompensaciją ir už trijų mobiliojo ryšio abonentų išlaidas (tarp jų – ir skambučius bei žinutes į užsienį), planšetinio kompiuterio pirkimą, spausdinimo, kopijavimo, laminavimo paslaugas bei spausdintuvo remontą.

Savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose viešojo intereso gynimo prokurorai vertina, ar pinigų sumos tarybos nariui yra išmokėtos teisėtai, o nustatę teisės aktų pažeidimus – kreipiasi su ieškiniu į teismą dėl konkrečių sumų grąžinimo į biudžetą civilinio proceso tvarka.

Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyrių prokurorai apylinkių teismams šiuo metu yra pateikę 29 civilinius ieškinius daugiau nei 349 tūkst. eurų sumai.

Šiuo metu įvairioms šalies savivaldybėms tarybos nariai bendrai savanoriškai yra sugrąžinę daugiau nei 550 tūkst. eurų į savivaldybių biudžetus.

Dar atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų bei Vilniaus, Ukmergės, Alytaus, Jonavos, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Mažeikių, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Akmenės, Ignalinos, Pasvalio, Zarasų rajonų ir Pagėgių, Marijampolės, Neringos savivaldybių biudžetus.

ELTA primena, kad pavasarį visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.