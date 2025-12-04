Internautų kritika Gitanui Nausėdai – per „Google Maps“ pervadino jo namus

Prezidento Gitano Nausėdos namas netoli Pūčkorių atodangos atsidūrė internautų taikinyje.
Jo ekselencijos namas „Google Maps“ platformoje buvo pervadintas į „Čia gyvena Gėda“.
G. Nausėdos namas(13 nuotr.)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
G. Nausėdos namas (Fotodiena/Arnas Strumila) (nuotr. Fotodiena.lt)
Be to, prie atsiliepimų po šiuo objektu matyti, kad per pastarąją valandą jis sulaukė ir daug 1 žvaigždutės įvertinimų. Iš viso šiuo metu apie prezidento namą yra palikti 85 atsiliepimai.
„Oj taip, tikrai ne kažką“, – viename atsiliepime teigė internautas.
„Gėda pelėda“, – pridėjo kitas.
Dėl komentaro apie situaciją tv3.lt kreipėsi į „Google Lithuania“ atstovus.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA