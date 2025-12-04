 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Internautų kritika Gitanui Nausėdai – per „Google Maps“ pervadino jo namus

2025-12-04 11:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 11:59

Internetiniame žemėlapyje „Google Maps“ buvo pervadinti prezidento Gitano Nausėdos namai, esantys netoli Pūčkorių atodangos. O per pastarąsias valandas ši vieta sulaukė ir neigiamų atsiliepimų.

„Google Maps“ pervadintas Gitano Nausėdos namas (tv3.lt koliažas)
13

27

Prezidento Gitano Nausėdos namas netoli Pūčkorių atodangos atsidūrė internautų taikinyje. 

Jo ekselencijos namas „Google Maps“ platformoje buvo pervadintas į „Čia gyvena Gėda“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Nausėdos namas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. G. Nausėdos namas

Be to, prie atsiliepimų po šiuo objektu matyti, kad per pastarąją valandą jis sulaukė ir daug 1 žvaigždutės įvertinimų. Iš viso šiuo metu apie prezidento namą yra palikti 85 atsiliepimai.

„Oj taip, tikrai ne kažką“, – viename atsiliepime teigė internautas.

„Gėda pelėda“, – pridėjo kitas. 

Dėl komentaro apie situaciją tv3.lt kreipėsi į „Google Lithuania“ atstovus. 

apgailėtinas
apgailėtinas
2025-12-04 12:12
apgailėtinas komunistas
Atsakyti
Eks
Eks
2025-12-04 12:43
Reikia siųsti į google maps pranešimą, kad tai pažeidimas......patyčios negali būti toleruotinos. Botai siautėja ir kiršina tautą.
Atsakyti
Vadas
Vadas
2025-12-04 12:47
Lopai ir juokdariai,pervadinkite savo tulpės namą į,,Raudonuoji Dalia". Sėkmes.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
