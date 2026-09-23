Ingos Ruginienės vizitas Helsinkyje: kas darbotvarkėje?

Kaip Eltai nurodė I. Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė savo kalboje aptars profesinių sąjungų vaidmenį užtikrinant visuomenės atsparumą.
Ruginienė Helsinkyje aptars darbo rinkos bei profesinių sąjungų vaidmenį krizių metu
„Daugiausia dėmesio bus skiriama darbuotojų ir darbo rinkos atsparumui, pasirengimui krizėms bei profesinių sąjungų vaidmeniui užtikrinant visuomenės atsparumą“, – Eltai raštu nurodė I. Dobrovolskas.
Pranešama, kad suvažiavime „Kartu esame stiprūs – profesinės sąjungos kaip pirmoji gynybos linija“ taip pat bus aptartas Europos atsparumas, geopolitinė bei saugumo situacija Šiaurės regione ir Arktyje.
Kartu, kaip teigiama, suvažiavimo dalyviai kalbės apie rinkos transformaciją bei darbuotojų apsaugą krizių metu.
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