Nors toks oro keliu gabenamų nelegalių rūkalų kontrabandos būdas šiemet išpopuliarėjo, VSAT fiksuoja, kad pastaruoju metu gerokai sumažėjo į Lietuvą patenkančių kontrabandinių cigarečių kiekiai.

VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus bei Specialiosios paskirties skyriaus Varėnos komandos pareigūnai, tikrindami informaciją dėl neteisėto akcizinių prekių gabenimo, vienoje iš Druskininkų savivaldybės vietovių pirmadienio naktį surengė pasalą.

Į pasieniečių pasalas pateko trys oro balionais skraidintą kontrabandą gabenti planavę vyrai (2 nuotr.) Į pasieniečių pasalas pateko trys oro balionais skraidintą kontrabandą gabenti planavę vyrai (nuotr. VSAT) Į pasieniečių pasalas pateko trys oro balionais skraidintą kontrabandą gabenti planavę vyrai (nuotr. VSAT)

(2 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į pasieniečių pasalas pateko trys oro balionais skraidintą kontrabandą gabenti planavę vyrai

Čia prie perimto meteorologiniu oro balionu atskraidinto ryšulio pasieniečiai sulaikė šios kontrabandos pasiimti atėjusį 55-erių Lazdijų rajono gyventoją. Ryšulyje buvo 1 550 pakelių cigarečių „Minsk Superslims 5“ su baltarusiškomis banderolėmis. Į pasieniečių rankas pateko ir priemonės, skirtos, įtariama, kontrabandai gabenti.

REKLAMA

REKLAMA

Ten pat pasieniečiai perėmė dar vieną krovinį, atskraidintą meteorologiniu oro balionu. Jame buvo 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ bei 60 pakelių „Minsk Superslims 5“ su Baltarusijos akcizo ženklais.

REKLAMA

Iš viso sulaikyta 3 110 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra daugiau kaip 14 tūkst. eurų.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

REKLAMA

REKLAMA

Sulaikytas vyras po apklausos paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Antru atveju Varėnos pasieniečiai sulaikė daugiau kaip 1,2 tūkst. pakelių meteorologiniu oro balionu iš Baltarusijos skraidintų baltarusiškų rūkalų ir jų pasiimti atvykusius tėvą su sūnumi. Įvykio metu teko panaudoti ašarines dujas.

Pirmadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus bei VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Varėnos komandos pareigūnai Varėnos rajone prie perimto ryšulio, atskraidinto iš Baltarusijos meteorologiniu oro balionu, surengė pasalą. VSAT pareigūnams joje ilgai laukti nereikėjo. Netrukus čia privažiavo automobilis „Volkswagen Passat“ su Lietuvos registracijos numeriais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš jo išlipę du vyrai nuėjo ryšulio link.

Kai vienas jų paėmė krovinį ir pradėjo jį dėtis ant pečių, pasieniečiai ėmėsi veiksmų. Abu vyrai nepakluso VSAT pareigūnų reikalavimui sustoti ir spruko. Netrukus vienas buvo sulaikytas, o antras pribėgo prie „Volkswagen Passat“ ir jame užsirakino. Jis nereagavo į pasieniečių reikalavimą išlipti, todėl pro pravirą automobilio langą teko panaudoti ašarines dujas. Tuomet bėglys atrakino automobilį, iš jo išlipo ir buvo sulaikytas.

REKLAMA

Paaiškėjo, kad susitikimo su VSAT pareigūnais bandė išvengti jau ne kartą už akcizinių prekių gabenimą bausti tėvas su sūnumi, 29-erių ir 50-ties Druskininkų gyventojai. Būtent tėvas ašarinėmis dujomis ir buvo išprašytas iš automobilio.

Ryšulyje buvo 1 240 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Tokios siuntos vertė Lietuvoje su mokesčiais yra daugiau kaip 5,6 tūkst. eurų. Per patikrą u VSAT pareigūnai automobilyje aptiko dujų balionėlį, ryšio ir kitų priemonių, skirtų, įtariama, kontrabandai gabenti.

REKLAMA

Pasieniečiai sulaikytus vyrus, automobilį ir cigaretes pristatė į Druskininkų pasienio užkardą. Čia dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėta administracinė teisena. Už tokį nusižengimą numatyta bauda nuo 5 200 iki 6 000 eurų.

Taip pat druskininkiečiams teks atsakyti už VSAT pareigūnų teisėtų nurodymų bei reikalavimų nevykdymą. Už tai numatyta bauda nuo 90 iki 140 eurų. Pažeidėjams įteikti šaukimai už poros savaičių atvykti į užkardą, kur bus nagrinėjamos jų administracinės bylos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš viso šiemet perimti 176 meteorologiniai oro balionai ir jais iš Baltarusijos skraidinti kontrabandinių cigarečių kroviniai. Sulaikytos kelios dešimtys asmenų, susijusių su tokiu oro būdu gabenama kontrabanda.

Per visus 2022 m. kontrabandos iš Baltarusijos skraidinimo oro balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik 3 tokie bandymai.

„Priežastys, kodėl neteisėta veikla užsiimantys asmenys pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos gabenimo būdus, ypač meteorologinius balionus, yra kelios. Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina. Visame pasienyje su Baltarusija įdiegta ir VSAT stebėjimo sistema. Taip VSAT pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems“, – sako VSAT.

REKLAMA

Pernai vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema.

Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. per Stasylas į Lietuvą atgabentų cigarečių pakelių, o pernai iki punkto uždarymo – 240 tūkst. pakelių.

REKLAMA

Pernai rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o šiemet nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną. Dėl to taip pat labai sumažėjo pasieniečių sulaikytų per PKP į Lietuvą mėgintų atgabenti rūkalų kiekis. Šiemet jis nesiekia 1 proc. visų tarnybos sulaikytų kontrabandinių cigarečių, o pernai šis kiekis buvo net 25 proc.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

VSAT vertinimu, kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.

Dėl to gerokai sumažėjo į Lietuvą patenkančių kontrabandinių rūkalų kiekiai. Šiemet pasieniečiai sulaikė daugiau kaip 1 mln. 224 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų. Pernai per tą patį laikotarpį šis skaičius buvo daugiau kaip 2 mln. 495 tūkst. pakelių, o 2022 m. nuo sausio pradžios iki gruodžio 3 d. – daugiau kaip 3 mln. 289 tūkst. pakelių.