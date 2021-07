Gyventojai sukilo ir renka parašus, kad migrantai nebūtų apgyvendinti pas juos: „Kelia didelį pavojų Grigiškėms“

Grigiškių seniūnijos gyventojai teigia per tris valandas surinkę 1000 parašų ir Vilniaus miesto savivaldybei ir VRM parašė laišką „Dėl planuojamo nelegalių migrantų apgyvendinimo Grigiškių seniūnijos teritorijoje“.

Jame teigiama, kad gyventojai tik iš žiniasklaidos sužinojo apie savivaldybės planus apleistame mokyklos pastate apgyvendinti „žymų skaičių Lietuvos pasienyje sugautų migrantų“.

„Minėti asmenys potencialiai kelia didelį pavojų Grigiškių gyventojams“, – aiškinama laiške.

Gyventojai pateikė reikalavimus

Gyventojų nuogąstauja ir nurodo rašte, jog užsienio patirtis rodo, kad dėl migrantų apgyvendinimo centrų atidarymo gali padaugėti nusikaltimų: „Be to, iš viešai prieinamos informacijos žinome, kad migrantai nelegaliai pereina Lietuvos sieną, kartais netgi priešinasi pareigūnams. Be to, dažnu atveju jie slepia savo tapatybes“.

„Tai, kad dalis migrantų nėra linkę paklusti taisyklėms, rodo ir birželio 23 d. riaušių Pabradės Užsieniečių registracijos centre pavyzdys, kuomet pareigūnams net teko paleisti šūvius į orą.

Grigiškių atveju migrantus planuojama apgyvendinti tankiai gyvenamojo teritorijoje. Minėtas apleistos mokyklos pastatas yra šalia veikiančios Grigiškių gimnazijos. Taip pat netoli yra poliklinika, vaikų centras, ligoninė, biblioteka, didelis skaičius daugiabučių ir vienbučių namų.

Nėra aišku, kokiu būdu planuojama suvaldyti galimus pavojingus procesus, susijusius su migrantų apgyvendinimu (ypač, turint omenyje, kad Grigiškėse panaikinta policijos nuovada)“, – toliau dėstoma laiške.

Ar VRM atsižvelgs į bendruomenių norus?

Atsižvelgdami į aplinkybes, Grigiškių seniūnijos gyventojai VRM ir Vilniaus savivaldybės reikalauja atsisakyti siūlymo apgyvendinti nelegalius migrantus Grigiškių teritorijoje ir taip pat nori, kad panašaus pobūdžio sprendimai būtų priimami tariantis su bendruomene.

Apie tai, kad valdantieji neva neplanuoja tartis su bendruomenėmis trečiadienį ryte savo „Facebook“ paskyroje rašė Ramūnas Karbauskis.

„Rinkimų metu kalbėję, kaip visus išgirs ir įsiklausys, vakar Seimo posėdyje valdantieji eilinį kartą parodė, kad ir to niekada nebus. Atmesti pasiūlymai įstatyme numatyti pareigą dėl migrantų apgyvendinimo tartis su vietos bendruomenėmis.

Taigi, pareigos tartis nebelieka ir valdžia toliau migrantus galės įkurdinti, kur nori ir jau nesvarbu, kad vietos bendruomenėms kils dideli nepatogumai, jau net nekalbant apie saugumą. Kas prisiims atsakomybę už šiuos sprendimus?“, – kėlė klausimą jis.

Naujienų portalo tv3.lt pakalbinti VRM atstovai teigia, kad šiuo metu ieškoma sprendimų, jog migrantai būtų apgyvendinti toli nuo gyvenamųjų vietovių, didelėmis grupėmis ir koncentruotai, o jų apgyvendinimo vietos būtų maksimaliai saugomos ir prižiūrimos.

„Savo ruožtu Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis atsakingomis valstybės institucijomis ieško geriausių sprendimų, kad migrantai būtų apgyvendinti toli nuo gyvenamųjų vietovių, didelėmis grupėmis ir koncentruotai, o jų apgyvendinimo vietos būtų maksimaliai saugomos ir prižiūrimos“, – patikina VRM.

Teigiama, kad siekiant užtikrinti vietos gyventojų saugumą, policijos pareigūnai, VRM teigimu, skiria ypatingą dėmesį toms savivaldybėms, kurių patalpose apgyvendinti neteisėti migrantai.

Savivaldybė gavo 12 skundų

Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistas Paulius Vaitekėnas teigia, kad iki šio momento savivaldybė gavo 12 gyventojų skundų dėl nelegalių migrantų kai kuriuose iš jų – surinkti seniūnijų gyventojų parašai.

„Kreipiasi tų seniūnijų gyventojai, kuriose esantys pastatai kaip galimos migrantų apgyvendinimo vietos buvo nurodytos Savivaldybės teiktame pranešime.

Verta pažymėti, kad Savivaldybė buvo įpareigota pateikti Vidaus reikalų ministerijai galimas migrantų apgyvendinimo vietas, tačiau jos būtų naudojamos tik esant ministerijos nurodymui“, – komentuoja jis.

Jis pažymi, kad Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, organizuodamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus, vadovaujasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais ir vykdo jo nurodymus.

Todėl atsižvelgiant į tai informuoja, „kad Vilniaus miesto savivaldybės meras ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėtų teisinių galių atsisakyti įgyvendinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus dėl galimo užsieniečių, nelegaliai kirtusių valstybės sieną, apgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, jei tokie sprendimai būtų priimti“.

VRM teigia, kad Grigiškėse nepagyvendins migrantų

VRM naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad Grigiškių seniūnijoje Vidaus reikalų ministerija neplanuoja apgyvendinti migrantų.

„Papildomai informuojame, kad šiuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba vykdo modulinių namelių pirkimo procedūras. Namelius planuojama statyti prie pasieniečių mokyklos Medininkuose, ten yra tinkamos sąlygos logistikai ir apsaugai užtikrinti. Šiuose nameliuose galėtų būti apgyvendinta iki 900 asmenų“, – teigia atstovai.

Sulaikė 57 migrantus

Per visą trečiadienį, pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 57 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusius migrantus. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį sulaikyti 1 795 neteisėti migrantai.

Didžiausią neteisėtų pažeidėjų grupę trečiadienį ties Šalčininkų rajono Maciučių kaimu sulaikė Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai. Tai buvo 37 vienu metu sieną iš Baltarusijos pažeidę migrantai. Šioje grupėje buvo dvi kategorijos užsieniečių. 16 iš jų prisistatė Rusijos piliečiais iš Čečėnijos ir Dagestano. Tai gali būti kelios šeimos, jose buvo 8 nepilnamečiai. Likusioji sulaikytos grupės dalis – vyrai. 17 iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, 4 – Indijos. Iš visų sulaikytųjų dokumentus turėjo mažesnioji dalis.

Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, sulaikyti 1 795 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra 22 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus.

Daugiausia jų Druskininkų savivaldybės ribose – 547. Ignalinos rajone sulaikyti 325 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Varėnos – 313, Šalčininkų – 292.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 854. Taip pat sulaikyti 198 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 70 Irano, 66 Rusijos bei kitų šalių piliečiai.

Dalies migrantų pilietybes pasieniečiai dar tikslina, nes daugelis jų neturi dokumentų.