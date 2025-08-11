Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė: specialiojo liudytojo statusą įgijęs Sabutis turėtų būti apklausiamas šią savaitę

2025-08-11 12:06 / šaltinis: BNS
2025-08-11 12:06

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje bus apklaustas dar šią savaitę, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

„Kiek aš žinau, šią savaitę ponas Sabutis turėtų būti apklausiamas specialiuoju liudytoju ir tada spręsime dėl tolimesnių veiksmų šiame ikiteisminiame tyrime“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu pirmadienį teigė N. Grunskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą.

Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.

