Griežtinama Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų kirtimo tvarka: leis vykti tik automobiliais

Tokius Vidaus reikalų ministerijos (VRM) inicijuotus pakeitimus trečiadienį patvirtino Ministrų kabinetas. Iki šiol Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus drausta kirsti tik pėstiesiems ir dviratininkams. Vyriausybės sprendimu uždraudžiamas judėjimas ne tik dviračiais, bet ir kitomis transporto priemonėmis – išskyrus automobilius.

Be to, tęsiantis ekstremaliai situacijai dėl užsieniečių antplūdžio, Vyriausybė nutarimu numatė teisę laikinai riboti judėjimą Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose. Tokius ribojimus būtų galima pritaikyti esant pagrindui manyti, jog asmenų judėjimas per punktą organizuojamas dirbtinai, skatinamas ar vykdoma dalyvaujant Baltarusijos režimo institucijoms ir taip kelia grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Nurodoma, jog pastarieji pokyčiai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose inicijuoti dėl to, jog Baltarusija toliau instrumentalizuoja migrantus ir neteisėtai gabena juos per Lietuvos pasienio kontrolės punktus.

Be to, pastebima, kad 2025 m. išaugo asmenų, kertančių valstybės sieną motociklais, mopedais ar motoriniais dviračiais, skaičius. 2024 m. I ketvirtį fiksuoti 285 tokie atvejai, o 2025 m. I ketvirtį – 6170 atvejai. Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) išvadoje pažymima – neatmestina, kad šiame sraute yra ir užsienio žvalgybų tarnybų užverbuotų asmenų, turinčių priešiškų tikslų Lietuvos atžvilgiu.

ELTA primena, kad šiuo metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje veikia tik du – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktai.

Kiti keturi punktai yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

Taip pat nuo pernai pavasario nutrauktas pėsčiųjų ir dviratininkų vykimas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, uždraustas keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte.

Be to, iki 50 proc. apribotas leidimų skaičius, išduodamas reguliarų tarptautinį keleivių vežimą autobusais vykdantiems Baltarusijos ir Lietuvos vežėjams.