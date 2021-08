Griežtas pareigūnų ir medikų perspėjimas perkantiems neaiškios kilmės alkoholį – tai gali kainuoti gyvybę

Kauno apskr. VPK pareigūnai praėjusią savaitę pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo po to, kai Kauno gydymo įstaigoje mirė, kaip įtariama, Aleksote „pilstuku“ apsinuodijęs asmuo. Nuo šio mėnesio pradžios, Kauno ligoninėse iš viso mirė 16 įvairaus amžiaus vyrų ir moterų, galimai apsinuodijusių nuo to paties alkoholio surogato, dauguma jų – to paties mikrorajono gyventojai. Dar 2 asmenys šiuo metu gydomi medikų. Neatmetama, kad alkoholiu apsinuodijusių asmenų skaičius gali dar išaugti.

Policijos pareigūnai rugpjūčio 9 d. sulaikė įtariamąją (gim. 1958 m.) – praeityje už neteisėtą prekybą naminiais alkoholiniais gėrimais ir etilo alkoholio skiediniais jau teistą Aleksoto gyventoją. Jai pareikšti įtarimai dėl neatsargaus gyvybės atėmimo ir paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Pas įtariamąją kratos metu pareigūnai rado ir tolimesniam tyrimui paėmė talpas su neaiškios kilmės skysčiu. Tyrimą atliekantys policijos pareigūnai ir toliau intensyviai aiškinasi metilo alkoholio mišinį gaminusius ir pardavinėjusius asmenis – praėjusį penktadienį įtarimai pareikšti dar vienam kauniečiui. Pareigūnų teigimu, šiuo metu iš nelegalios rinkos jau išimti nemaži kiekiai įvairios talpos tarų su nelegaliu alkoholiu, atliktos kratos, identifikuota ir prekybos taškų. Svarbiausias policijos pareigūnų tikslas – nustatyti pagrindinius neaiškios kilmės alkoholio kelius į nelegalią rinką ir kuo greičiau išaiškinti pirminį šaltinį.

Teisėsaugos pareigūnai ir medikai griežtai įspėja gyventojus nepirkti ir nevartoti neaiškios kilmės alkoholinių gėrimų iš įvairių platintojų, nes apsinuodijimas šiais produktais gali sukelti negrįžtamus padarinius sveikatai ar net kainuoti gyvybę. Pasak Kauno klinikų Nefrologijos klinikos klinikinės toksikologijos gydytojo Jono Šurkaus, alkoholio surogatai – medžiagos, turinčios įvairių alkoholių ir vartojamos apsvaigti, tačiau neretai šių gėrimų naudojimas gali baigtis mirtimi. Alkoholio surogatai skirstomi į dvi grupes: turintys etanolio, kuris paprasčiausiai vadinamas alkoholiu, ir neturintys etanolio, tokie kaip etilenglikolis (antifrizas) ir metanolis (medžio spiritas). „Apsinuodijimai alkoholiu, turinčiu etanolio, paprastai nebūna sunkūs. Tačiau apsinuodijimai etilenglikoliu bei metanoliu net ir laiku

pradėjus gydymą gali būti mirtini. Išgyvenusiems pacientams gali likti negrįžtamų organų pažeidimų, tokių kaip inkstų nepakankamumas arba aklumas“, – pastebi J. Šurkus. Įtarus apsinuodijimą šiomis kenksmingomis medžiagomis, reikia nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, o apie žinomus nelegalios prekybos alkoholio gaminiais atvejus pranešti policijai.

Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai šiuo metu atlieka 17 ikiteisminių tyrimų, iš kurių vienas – dėl neatsargaus gyvybės atėmimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 str. 1 d. Už tai gresia areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Tyrimus organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo prokurorai.