Griežta tvarka automobilių savininkams jau greitai: mašinas nutemps, gresia kelių šimtų eurų baudos

Iš kiemų savininkai turės pašalinti transporto priemones, jeigu dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių jos negali būti naudojamos. Taip pat, jei ilgiau kaip tris mėnesius jos neturi teisės dalyvauti eisme arba per tiek laiko jos neįregistruojamos arba yra išregistruotos.

Neeksploatuojama transporto priemone laikoma visiškai ar iš dalies sudegusi, visiškai ar iš dalies išardyta ar kitų akivaizdžių defektų turinti transporto priemonė.

Negalima eksploatuoti laikoma neregistruota transporto priemonė arba transporto priemonė, kuriai neatlikta privalomoji techninė apžiūra.

Naujoji tvarka taip pat numato, kad nebelieka rašytinio perspėjimo už neeksploatuojamas transporto priemones. Jį pakeis administracinė nuobaudą – įspėjimas, o tuomet – bauda.

Vairuotojai, gavę įspėjimą dėl savo viešoje vietoje paliktos neeksploatuojamos priemonės, ja turės pasirūpinti per 20 kalendorinių dienų. Be to, vairuotojai apie gautus įspėjimus galės būti informuojami ir elektroniniu paštu.

Vairuotojai, kurie nesiims priemonių gavę įspėjimą, sulauks 70–140 eurų baudos. Kartu su pirma pinigine bauda nustatoma galimybė transporto priemonę konfiskuoti, kad kritinės būklės transporto priemonės iš viešų vietų būtų pašalinamos greičiau.

Antroji bauda automobilių savininkams – 140–300 eurų. Taip pat trečią kartą prasižengusių (pirmas – įspėjimas, antras – bauda) automobilių savininkų transporto priemonės būtų konfiskuojamos privalomai.

Nuo šiol automobilį nutempti galės ne tik policijos pareigūnai. Tokią teisę turės ir savivaldybių, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai.

Vadovaudamasis šiomis nuostatomis tais atvejais, kai priverstinai nuvežamos transporto priemonės savininko vietoje nėra, pareigūnas turės įrašyti su transporto priemone susijusią informaciją į interaktyvią priverstinai nuvežtų transporto priemonių informacinę lentelę. Minėtos lentelės duomenys bus prieinami Bendrojo pagalbos centro darbuotojams. Jeigu asmuo, neradęs automobilio, kreipsis telefonu 112, jam bus suteikta informacija apie instituciją, padėsiančią susigrąžinti transporto priemonę.