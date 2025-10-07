Gražulis nuteistas už LGBTQI+ niekinimą: skirta 10 tūkst. eurų bauda

Nuosprendį pagarsino Vilniaus apygardos teismo teisėjas Audrius Cininas.
Prokuratūra siūlė politiką nubausti būtent tokia bauda.
Kaip rašė BNS, paskelbti nuosprendį buvo planuota rugsėjį, tačiau posėdis buvo atidėtas, nes teisėjų kolegijos pirmininkas negalėjo tuo metu būti darbe.
Pernai liepą politiką išrinkus į EP ir įgijus teisinę neliečiamybę, bylos nagrinėjimas teisme buvo sustabdytas.
Praėjusių metų rugsėjį paprašius generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, šiemet gegužę europarlamentarai panaikino P. Gražulio imunitetą.
Jis buvo kaltinamas, kad 2022 metų gegužės 26 dieną po Seimo plenarinio posėdžio, kuriame svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai išsakė teiginius, kurie vertintini kaip žmonių grupės niekinimas dėl jų seksualinės orientacijos.
Prokurorų teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, suvokdamas, kad jo pasisakymai yra filmuojami, transliuojami bei skelbiami žiniasklaidoje.
Nukentėjusiais byloje pripažinti penki asmenys.
