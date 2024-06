Gabrielius Landsbergis skandalo sūkury atrado konservatorių išskirtinumą: „Galime paplekšnoti sau per petį“

Sekmadienį konservatoriai susirinko į partijos tarybą, tačiau posėdyje apie neseniai praūžusį M. Navickienės skandalą tiesiogiai nebuvo kalbama. Tai buvo tarsi dramblys tamsiame kambaryje, apie kurį užsimenama tik puse lūpų. Tiesiogiai M. Navickienę paminėjo tik partijos frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, dėkodama, kad M. Navickienė parengė projektą dėl valstybinių pensijų didinimo tremtiniams. Iš esmės tai išmokų didinimas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjams. Savo verdiktą šiuo klausimu pasakė ir Vytautas Landsbergis.

„Per ketverius metus visiškai suprantama ir nenuostabu, kaip politinė bendruomenė patyrėme nemažai išbandymų. Ir jie yra skaudūs tuomet, kai jie vyksta, sunkūs, atrodo sunkiai išgyvenami, bet iš kiekvieno išėjom sustiprėję“, – kalbėjo G. Landsbergis.

„Ir tai, kas vyksta dabar, mūsų politinei bendruomenei yra skaudus etapas, bet neabejoju, kad iš jo išeisime lygiai taip pat pasidarę išvadas ir sustiprėję. Tačiau turiu pasakyti, kad nesame iššūkiais išsiskirianti politinė bendruomenė, kuri turi daug narių ir be abejonės visokių situacijų, tačiau aš vis dėl to pastebiu skirtumą reakcijoje, kaip mes patys reaguojame. Mes gebame pripažinti, mes gebame atsiprašyti, mes gebame pasimokyti, mes gebame sustiprėti, mes nesilaikome įsikabinę postų ir bendruomenę matome kaip svarbesnį už individą (tam kad būtume toliau čia) reiškinį. Ir turiu pripažinti, kad norėtųsi, jog nebūtume tuo unikalūs, o kad tiesiog tai būtų normali politinės sistemos praktika. Deja, kartais dar galime nemažai sau paplekšnoti per petį, kad kai kurių išskirtinumų išlieka“, – toliau tęsė pirmininkas.

Valdančioji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pastaruoju metu patyrė vieną didžiausių skandalų, nes premjerės Ingridos Šimonytės artima bendražygė M. Navickienė turėjo trauktis iš pareigų, nes nemokamai privačiu lėktuvu su vaikais vyko į Dubajų ir negalėjo atsakyti į klausimus, kas apmokėjo apgyvendinimo išlaidas šiame kurorte. M. Navickienė aiškino, kad informaciją turi jos sutuoktinis Mindaugas Navickas, kuris yra išvykęs į ilgą kelionę, o jam skambinti ji bijo, kadangi sutuoktinis vairuoja.

Į šią kelionę M. Navickienė vyko su tolimais sutuoktinio M. Navicko giminaičiais: Lietuvos nacionalinio saugumo interesų neatitinkančia „Foxpay“ savininke Ieva Trinkūnaite ir jos gyvenimo partneriu Vilhelmu Germanu, kuris ne kartą yra teistas už sukčiavimą ir net yra kalėjęs pataisos namuose.

Savo kalboje G. Landsbergis daugiausia laiko skyrė rinkimų aptarimui. O šie valdančiajai partijai buvo tikrai neblogi: prezidento rinkimuose premjerė I. Šimonytė pateko į antrąjį turą, o Europos Parlamento rinkimuose konservatoriai pelnė 3 mandatus ir perspjovė visus kritikus. Politikas per dantį traukė oponentus, kurie prieš šuolį pasako „op“, o paskui nebūtinai peršoka griovį. Gali būti, kad tai taikyta socialdemokratams.

„Prezidento rinkimuose lūkestis buvo patekti į antrą turą ir sutelkti rinkėjus. Tai, ko gero, yra ir didžiausias egzaminas mums, pažiūrėti, ar mūsų rinkėjas, išsibarstęs po visą Lietuvą... Dažnai kalbame, kad didelė dalis jo yra didžiuosiuose miestuose, bet rinkėjų turime visoje Lietuvoje. Visagine lygiai taip pat turime žmonių, pasirenkančių Tėvynės sąjungą ir mūsų siūlomą politinę kryptį. Ir ar po ketverių metų tas rinkėjas pasitiki mumis ir jis ateina į rinkimus netgi tuomet, kuomet yra visiškai aišku, kuomet rezultatai laimėti ir pasiekti pergalių yra sunku?“, – paminėdamas antrąjį rinkimų turą kalbėjo G. Landsbergis.