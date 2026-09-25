Gabrielius Gorbačevskis taps krašto apsaugos viceministru

Nuo pirmadienio krašto apsaugos viceministro pareigas pradės eiti Gabrielius Gorbačevskis.
Kaip penktadienį paskelbė Krašto apsaugos ministerija (KAM), viceministras kuruos gynybos ir saugumo pramonės, įsigijimų politikos ir kibernetinio saugumo klausimus.
„Sritys, kurias pradeda kuruoti viceministras Gabrielius Gorbačevskis, kritiškai svarbios visam šalies saugumui. Įsigijimų srityje šiandien svarbiausia – greitis. Esu įsitikinęs, kad sukaupta patirtis ir žinios leis užtikrinti ne tik darbų tęstinumą, bet ir greitesnius įsigijimus, kurie tiesiogiai atlieps Lietuvos kariuomenės poreikius vystant nacionalinę diviziją ir stiprinant oro gynybą. Kartu daug dėmesio skirsime ir kibernetiniam saugumui – tai tiesiogiai liečia kiekvieną gyventoją ir yra neatsiejama valstybės atsparumo dalis“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Iki pradėdamas eiti pareigas G. Gorbačevskis ėjo energetikos viceministro pareigas.
„Dirbdamas energetikos srityje prisidėjau prie strateginių nacionalinio saugumo projektų įgyvendinimo – nuo Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos iki „Rheinmetall“ ir „EPSO-G Invest“ 155 mm artilerijos šaudmenų gamyklos projekto Lietuvoje. Šią patirtį sieksiu panaudoti stiprindamas Lietuvos gynybos pajėgumus, spartindamas įsigijimus ir kurdamas sąlygas augti Lietuvos gynybos pramonei“, – sako G. Gorbačevskis.
„Sieksiu, kad Lietuva būtų ne tik modernios gynybos vartotoja, bet ir reikšminga jos kūrėja bei gamintoja“, – teigė jis.
Dirbo Lietuvos ambasadoje
Pasak KAM, G. Gorbačevskis turi ilgametę patirtį nacionalinės energetikos politikos formavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir strateginių energetikos projektų valdymo srityse.
2017–2025 metais jis dirbo Lietuvos ambasadoje Varšuvoje energetikos atašė ir atašė pavaduotoju. Šiose pareigose koordinavo strateginius Lietuvos ir Lenkijos energetikos projektus, tokius kaip Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais bei dujotiekio GIPL įgyvendinimas.
Nuo 2025 metų pradžios G. Gorbačevskis dirbo premjero patarėju energetikos klausimais, o vėliau – energetikos ir klimato politikos patarėju.
Jis yra baigęs Varšuvos ekonomikos mokyklą, kur įgijo magistro laipsnį pasaulinio verslo, finansų ir valdymo srityje, specializuodamasis energetikoje pasaulinėje rinkoje, bei Varšuvos universitetą, kuriame įgijo tarptautinių santykių bakalauro laipsnį.
Taip pat yra baigęs podiplomines jūrinio vėjo energetikos studijas Gdansko technologijos universitete.
G. Gorbačevskis bus ketvirtasis viceministras KAM, šias pareigas taip pat eina Karolis Aleksa, Bronius Bieliauskas ir Tomas Mikelkevičius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.