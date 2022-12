FNTT dėmesys nukrypo į sostinės eglę: dėl šventinių pirkimų apklaustas ir Žilvinas Šilgalis

„Gavome informaciją dėl kalėdinių šventinių pirkimų ir tą informacija tarnybos pareigūnai analizuoja ir vertina“, – BNS trečiadienį sakė FNTT atstovas Tomas Šiuškus.

Anot jo, kol kas ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, tačiau šios stadijos metu gali būti kreiptasi į atsakingas institucijas dėl papildomų dokumentų.

Vilniaus savivaldybė BNS informavo, kad kvietimo pateikti informaciją apie kalėdines išlaidas iš FNTT nėra gavusi nei ji pati, nei jos įsteigtas Vilniaus Kultūros centras.

„Gavę prašymą, bendradarbiausime su institucija ir pateiksime visus reikiamus dokumentus", – teigiama atsakyme BNS.

FNTT trečiadienį apsilankė viešai savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų vykdytus pirkimus Kalėdų eglei ir renginiams kritikavęs Žilvinas Šilgalis.

„Buvau pakviestas, ką tik išėjau, prabuvau tris valandas“, – BNS sakė politikas.

„Man uždavė klausimus, aš atsakiau į juos, ką galėjau, o dabar atsakingos institucijos tegul sprendžia, ar čia reikia pradėti tyrimą. Mano nuomone, akivaizdūs faktai, kurie tyrimo metu turi būti patikrinti“, – teigė Ž. Šilgalis.

Politiko teigimu, savivaldybės atstovai ne kartą teigė, kad negalėjo žinoti už kokią sumą šiemet bus įvykdytas šventinės eglės pirkimas. Tačiau jis pabrėžė, kad dokumentuose buvo įvardinta maksimali suma, kurios pirkimuose negalima viršyti.

„240 tūkst. eurų suplanavo išleisti eglei. Ne paslaptis, ta pati bendrovė vykdo nuomą, nesunku buvo numatyt, kad ir dabar dalyvaus. Suma astronomiškai išaugo – tris kartus“, – BNS sakė tarybos narys.

Jis tvirtina, kad susirūpinimą kelia ne tik kaina, bet ir tai, kad tiekėjams galimai už tą patį mokama kelis kartus. Sąmatoje esą yra „daug dalykų lyg naujai perkamų“, nors kai kurios dalys naudojamos tos pačios.

Politikas taip pat viešai kritikavo ir kasmet savivaldybės tam pačiam rangovui skiriamas lėšas už namelių nuomą Kalėdiniu laikotarpiu. Anot jo, šiemet už namelius sumokėti 26 tūkst. eurų, o kasmet juos nuomojant iš bendrovės „Mediniai namai“ iš viso sumokėta per 160 tūkst. eurų, be to, papildomai mokama ir už jų valymą, paremontavimą ir saugojimą.