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TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Evaldas Luneckas. Rinkų pulsas: DI rinkos korekcija ir aukštų palūkanų era

2026-11-09 10:37 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 10:37
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Pastarosiomis savaitėmis finansų rinkose pasitvirtino atsargesnės investuotojų nuotaikos. Dirbtinio intelekto (DI) įmonių akcijų išpardavimas priminė apie pervertintas bendroves ir reguliavimo rizikas, o didieji centriniai bankai signalizuoja, kad aukštų palūkanų normų laikotarpis gali užsitęsti. Tuo pat metu silpnėjanti užsienio investuotojų paklausa JAV iždo obligacijoms kelia vis daugiau klausimų dėl pasaulinės finansų sistemos ir ekonomikos augimo perspektyvų. Todėl rinkos tampa jautresnės tiek ekonominiams, tiek geopolitiniams pokyčiams.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Pastarosiomis savaitėmis finansų rinkose pasitvirtino atsargesnės investuotojų nuotaikos. Dirbtinio intelekto (DI) įmonių akcijų išpardavimas priminė apie pervertintas bendroves ir reguliavimo rizikas, o didieji centriniai bankai signalizuoja, kad aukštų palūkanų normų laikotarpis gali užsitęsti. Tuo pat metu silpnėjanti užsienio investuotojų paklausa JAV iždo obligacijoms kelia vis daugiau klausimų dėl pasaulinės finansų sistemos ir ekonomikos augimo perspektyvų. Todėl rinkos tampa jautresnės tiek ekonominiams, tiek geopolitiniams pokyčiams.

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DI akcijų išpardavimas persimetė į pasaulio rinkas 

Pastarąsias dvi savaites pasaulio akcijų rinkose dominavo su DI susijusių bendrovių akcijų išpardavimas, kurį paskatino investuotojų susirūpinimas dėl galimai griežtesnio sektoriaus reguliavimo po JAV vidurio kadencijos rinkimų. Neigiamos nuotaikos stipriausiai paveikė technologijų sektorių, ypač praėjusį ketvirtadienį: „S&P 500“ indeksas užfiksavo prasčiausią savaitę nuo 2025 m. pavasario, o „Nasdaq 100“ per vieną prekybos sesiją smuko 6,4 proc., rinkos kapitalizacijai sumažėjus maždaug 3 trln. JAV dolerių.

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Išpardavimo banga greitai persimetė ir į Azijos rinkas – Japonijos „Nikkei 225“ užfiksavo didžiausią vienos dienos kritimą nuo 2025 m. balandžio, Pietų Korėjos „Kospi“ indeksas smuko beveik 9 proc., o Taivano akcijų rinka įžengė į meškų rinkos teritoriją. 

Savaitės pradžioje Europos akcijos dar demonstravo atsparumą: investuotojai perkėlė dalį kapitalo iš technologijų bendrovių į labiau diversifikuotus sektorius, todėl „Stoxx Europe 600“ indeksas trumpam pakilo iki rekordinių aukštumų. Tačiau ši tendencija pasirodė trumpalaikė – gilėjantis DI sektoriaus išpardavimas netrukus persimetė ir į Europos rinkas, o didžiausią spaudimą patyrė žaliavų bendrovės bei cikliniai sektoriai. 

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Augant atsargumui pasauliniai kredito skirtumai pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 17 mėnesių, didėjo įmonių kredito rizikos apsidraudimo kaštai, o investuotojų paklausa saugiems aktyvams išaugino valstybių obligacijų paklausą. Šie pokyčiai rodo, kad po ilgo technologijų sektoriaus kilimo investuotojai tampa jautresni reguliavimo rizikai, per aukštiems bendrovių vertinimams ir didėjančiam makroekonominiam neapibrėžtumui.

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Centriniai bankai signalizuoja ilgesnį aukštų palūkanų laikotarpį

Rinkoms vertinant atsinaujinusį infliacinį spaudimą dėl išaugusių energijos kainų, pagrindinių Vakarų centrinių bankų komunikacija ir toliau išlieka griežta. Euro zonoje metinė infliacija spalį pasiekė 4 proc., todėl ECB vadovybė neatmeta galimybės jau gruodį dar kartą padidinti palūkanų normas. Tokią poziciją palaiko ir Vokietijos centrinio banko vadovas Joachimas Nagelis, pabrėžiantis, kad infliacijos grįžimas prie 2 proc. tikslo išlieka pagrindinis prioritetas.

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Papildomo dėmesio sulaukia ir būsima ECB vadovybės kaita po Christine Lagarde sprendimo pasitraukti iš pareigų 2027 m. pradžioje. Tačiau kol kas tai nekeičia institucijos pinigų politikos krypties. 

Tuo metu D. Britanijos bankas netikėtai padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais iki 4 proc. ir perspėjo, kad infliacija kitais metais gali priartėti prie 5 proc. ribos. JAV Federalinis rezervų bankas spalį palūkanų normų nekeitė, tačiau rinkos ir toliau vertina didelę tikimybę, kad gruodžio posėdyje jos bus padidintos dar 25 baziniais punktais. Bendra centrinių bankų siunčiama žinutė išlieka aiški: infliacijos rizikos tebėra per didelės, kad būtų galima svarstyti spartesnį pinigų politikos švelninimą.Susidomėjimas JAV iždo vertybiniais popieriais silpsta

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JAV sąjungininkės, ypač Azijos regiono valstybės, per pirmuosius aštuonis 2026 m. mėnesius reikšmingai sumažino JAV iždo vertybinių popierių pirkimus. Grynieji įsigijimai siekė tik 174,3 mlrd. JAV dolerių ir buvo daugiau kaip 60 proc. mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Tai žemiausias šio laikotarpio rodiklis nuo 2021 metų. 

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Tendencija rodo, kad net artimiausi Vašingtono partneriai tampa atsargesni finansuodami augantį JAV biudžeto deficitą. Mažėjanti paklausa iš užsienio investuotojų gali didinti spaudimą JAV iždo obligacijų pajamingumams ir prisidėti prie didesnių finansavimo kaštų ateityje. 

Šie duomenys taip pat sustiprina rinkų susirūpinimą dėl ilgalaikio JAV viešųjų finansų tvarumo tuo metu, kai pasaulinėse obligacijų rinkose išlieka padidėjęs obligacijų pajamingumų ir kainų svyravimas, o investuotojai atidžiai vertina valstybių fiskalines perspektyvas.

Komentaro autorius – „Swedbank“ vyresnysis finansinių produktų pardavimų specialistas Evaldas Luneckas.

indeliai.lt

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