Europos Parlamentas sugriežtino vartojimo paskolų dalybas

608 EP nariams balsavus už, 8 – prieš ir 15 susilaikius priimta vartojimo paskolų direktyva bus taikoma mažesnėms nei 100 tūkst. eurų paskoloms ir įpareigos kredito įstaigas išsamiai įvertinti besiskolinančiųjų galimybes jas grąžinti.

Pagal naujas taisykles paskolos reklamoje turės būti įspėjama apie skolinimosi kainą, bus nustatomos palūkanų ir metinės paskolos kainos viršutinės ribos. Be to, vartotojai per 14 darbo dienų galės be papildomų paaiškinimų atsisakyti paskolos sutarties, taip pat paskolą grąžinti anksčiau ir sumažinti jos kainą, o jos algoritmas turės būti paaiškintas iš anksto.

Bankams nepriskiriamos kredito įstaigos bei tarpininkai, norėdami teikti vartojimo paskolas, turės registruotis, o jų veiklą turės prižiūrėti nacionalinės institucijos.

Naujos taisyklės taip pat sudarys vienodas galimybes skolintis vėžį įveikusiems žmonėms ir išvengti didelių draudimo įkainių, nereikalaujant iš jų atskleisti ligos istorijos, jei liga buvo įveikta prieš 15 ar daugiau metų.

Taisyklės įsigalios joms formaliai pritarus ES Tarybai, su kuria pakeitimai jau yra suderinti. Juos Bendrijos narės į nacionalinę teisę turės perkelti per dvejus metus bei per trejus metus pasiruošti jų taikymui.