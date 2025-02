ES ambasadorė Neliupšienė: siekiame kalbėtis su JAV, kad nesukeltume tarpusavio tarifų karo

„Matyt, visus stebina tai, kad tarifais naudojamasi ar juos siekiama panaudoti, visų pirma, ne tik prieš savo didžiausius konkurentus (...), bet yra naudojami ir siekiant paveikti artimiausius savo sąjungininkus ir savo kaimynus – šiuo atveju kalbame apie Meksiką ir Kanadą. Man atrodo, nereikia abejoti, kad Europos Sąjunga reaguos į tuos tarifus“, – trečiadienį laidoje „Iš esmės“ sakė J. Neliupšienė.

„Mūsų tikslas šiuo metu – įsitraukti, kalbėtis ir tikėtis, kad mes tikrai nepateksime į tą tarifų malūną, nesukelsime tarifų karo tarpusavyje, nes tikrai iš to laimėtojai bus tik kinai ir kitos nedraugiškos rinkos. Bet jeigu iki tų tarifų prieisime, jeigu JAV iš tikrųjų priims tokį sprendimą, tai tikrai nebus taip, kad ES būtų nustebusi ir nebus kažkokio atsako, kuris, mūsų manymu, būtų sąžiningas ir kurio tikslas būtų apginti ES interesus“, – dėstė ambasadorė.

J. Neliupšienės teigimu, kitaip nei pirmosios D. Trumpo kadencijos metu, dabar ES galėtų priimti vieningus sprendimus dėl atsakomųjų priemonių greičiau.

„Žinoma, kad ES yra valstybių sąjunga – mes turime 27 valstybes, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turės pritarti bet kokioms atsakomosioms priemonėms, kurių ES imsis. Tačiau nereikia atmesti ir to, kad ES jau matė (panašią praktiką – ELTA) ir tarifai jau buvo įvesti per pirmąją Trumpo kadenciją, naudojant skirtingus instrumentus. Ir tada gal atsakas užtruko ilgiau vien dėl to, kad tai buvo netikėta. Dabar mes turime situaciją, kai mes puikiai žinome, ko tikėtis, arba žinome rėmus, kokiuose veikia Amerikos prezidentas. Ir tą atsaką suformuluoti yra gerokai paprasčiau“, – aiškino ES ambasadorė JAV.

Praėjusią savaitę D. Trumpas paskelbė 25 proc. tarifus prekėms, įvežamoms į JAV iš Kanados ir Meksikos, bei 10 proc. muitus importui iš Kinijos.

Visgi, pirmadienį D. Trumpas mėnesiui atidėjo sprendimą dėl tarifų kaimyninėms Meksikai ir Kanadai, tačiau Kinijai ir toliau gresia muitai, keliantys susirūpinimą pasaulio ekonomikai.

Kinija antradienį ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir paskelbė, kad įves muitus JAV energijos, transporto priemonių ir įrangos importui.

Praėjusį penktadienį paklaustas, ar ketina įvesti muitus iš ES importuojamai produkcijai, D. Trumpas atsakė – „neabejotinai“.

Savo rinkiminės kampanijos metu D. Trumpas minėjo planus importui iš ES nustatyti nuo 10 iki 20 proc. tarifus, teigdamas, kad tai paskatintų vietos pramonės plėtrą bei padėtų išspręsti prekybos deficito klausimą.

Pirmosios D. Trumpo kadencijos metu tarp JAV ir ES buvo kilęs įnirtingas kivirčas dėl prekybos. 2018 m. D. Trumpas įvedė tarifus plieno ir aliuminio importui, o ES į tai atsakydama papildomai apmokestino tokius iš JAV įvežamus produktus, kaip burbonas, motociklai „Harley-Davidson“ ir džinsai.