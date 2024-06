Ekspertė paaiškino, kaip veiks pajamų mokesčio pataisos – numatytas 10 metų pereinamasis laikotarpis

Apie tai, kodėl Seimas nusprendė panaikinti lengvatą, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo narys Vytautas Mitalas ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Kaip vertinate gyventojų pajamų mokesčių pataisas? Ar galite paaiškinti plačiau, kas čia vyksta?

V. Mitalas: Įvyko du dalykai vienu metu. Pirmas dalykas, kad buvo panaikinta lengvata pensijų kaupimui trečioje pakopoje ir gyvybės draudimo instrumentui, kuriuo žmonės naudojosi. Buvo galima susigrąžinti kelis šimtus, iki 300 eurų per metus gyventojų pajamų mokesčių. Ir, iš tikrųjų, nemažai gyventojų tas pokytis palies, nes dar 10 metų lengvata galios, bet jau naujoms sutartims, vėliau, ta lengvata nebebus galiojanti. Ir tuo pat metu yra įteisinta investicinė sąskaita. Na, tai yra toks labiau informuotiems žmonėms, norintiems gerinti savo finansinį raštingumą, turintiems šiek tiek laisvų pinigų investuoti ir turėti paprastesnį mokestinį režimą, investuojant savo lėšas į akcijas ar kitus instrumentus. <...> Ką Seimas priėmė, tą priėmė. Aš iki galo tam nepritariau, dėl gyvybės draudimo lengvatos atsisakymo būtų galima diskutuoti, dėl trečiosios pakopos lengvatos, aš manau, ją reikėjo palikti.

REKLAMA

REKLAMA

Seimas nustatė 10 metų pereinamąjį laikotarpį. Ką tai reiškia?

J. Govina: Tai reiškia, kad jei aš esu sudaręs sutartį, turiu, pavyzdžiui, trečios pakopos sutartį, aš esu ją sudariusi prieš porą metų, reiškia, kad man ir toliau bus taikoma ta iki 300 eurų lengvata 10 metų, skaičiuojant nuo 2025 m. pradžios. <...> Tie žmonės, kurie sudarys sutartį jau nuo 2025 m. pradžios, tai ta lengvata nebus taikoma.

REKLAMA

Ar gali būti, kad Seimas persigalvos ir po kelių metų lengvatą sugrąžins?

V. Mitalas: Man pačiam, kaip politikui, lenda po oda, kai mes vėl tą pensijų sistemą reformuojam ir ypač tą darome nezgrabiai. Tai čia kas įvyko, ši finansų ministerijos reforma, man atrodo, galima suprasti ir paaiškinti motyvus. Bet Seime yra ir radikalesnių idėjų – žmonių, kurie galvoja, kad viską reikia nubraukti ir sugrąžinti į socialinį draudimą ir iš to kažkur daugiau pinigų atsiras. Bet neatsiras. Aš noriu priminti, kad „Sodrai“ nebeužtenka socialinio draudimo įmokų. Bazinę pensijos dalį mes jau mokame iš bendrų mokesčių, bendro biudžeto. <...> Tai reiškia, kad mūsų dirbančiųjų skaičius nebegali pavešti tokio didelio pensininkų skaičiaus ir tokių oresnių pensijų, kurių mūsų pensininkai verti. Būtent dėl to kiekvienam pagalvoti apie savo senatvę yra labai vertinga.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip VMI apmokestins investicines sąskaitas?

J. Govina: Taip, tai taip paprastai. Jeigu aš, tarkim, nuo kitų metų investuoju 1000 eurų, nusiperku įvairių akcijų ir po to parduodu su 1000 eurų prieaugiu. Man, tarkim, pasisekė, labai didelis augimas. Tai šiuo metu pagal galiojantį režimą, tą 1000 eurų prieaugį aš turėčiau deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Tai yra 15 proc. Pagal naują režimą, tai jei aš gavau 1000 eurų ir jų neišsiėmiau, toliau investavau, nusipirkau obligacijų ar fondų ir panašiai, tai man nereikės nieko mokėti. Tas skirtumas ir yra, kad nereikės iš anksto mokėti to mokesčio, jeigu tu tų pinigų negalvoji pravalgyti, išsiimti, kažką nusipirkti, o toliau planuoji kaupti ilgesniam laikui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atsirado reformą kritikuojančių politikų. Ką jiems galėtumėte atsakyti?

V. Mitalas: Tikrai mažiau nukentės, negu gaus. <...> Žinant, kad tų pinigų sąskaitose lietuviai turi nemažai ir jie didele dalimi yra neįveiklinti, tai įveiklinus, mes, kaip valstybė, to kapitalo turėsime daugiau. Žiūrint į vakarų Europos skaičius, mes labai aiškiai matome, kad atlyginimai tikrai Lietuvoje šuoliuoja į priekį, turime dviženklį augimą, bet to kapitalo, apskritai turto, objektyviai, per nepriklausomybės daugiau nei 30 metų, mes dar neužgyvenome tiek daug, kiek vakariečiai. Ir mums reikia ir šitoj vietoj pasivyti juos, turėti tiesiog daugiau turto, turėti daugiau pinigų. Taip mes būsime saugesni. Viena vertus, savo finansinį saugumą turėsime, kita vertus, kaip jau minėjau, į ekonomiką įliesim. Tai pasvarstymai apie einamųjų metų netekimus yra visiškai nesvarbūs, nereikšmingi ir tikrai biudžetas nuo to nenukentės.

Daugiau sužinokite peržiūrėję vaizdo įrašą, esantį straipsnio viršuje.