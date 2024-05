Dvigubos nelaimės – itin dažnos: gelbėtojai pataria, kaip gelbėti skęstantį

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Nelaimė Raseinių rajone, prie Maslauskiškių malūno, nutiko sekmadienio popietę. Žmonės pranešė, kad upėje skęsta jaunuolis. Jis paniro ir nebeišnėrė. Ieškojo ir vietiniai Raseinių ugniagesiai, prisijungė ir narai iš Kauno.

Po 4 valandų paieškų jie dvidešimt metrų nuo kranto trijų metrų gylyje aptiko nelaimėlio kūną. Paaiškėjo, kad nuskendo 22 m. vaikinas iš Ganos, jis studijavo Kaune. Raseiniuose viešėjo pažįstamų vestuvėse.

O štai kitoje vietoje prie Dubysos tik drąsių vyrų dėka pavyko iš upės gniaužtų išvaduoti skendusią mamą su dviem vaikais. Orams kaistant prie vandens telkinių susiburia vis daugiau žmonių, tad gelbėtojai įspėja – prie vandens elgtis reikėtų itin atsargiai.

„Pasirinkti vandens telkinius, kurie žinomi, specialiai paruoštos maudymvietės, ten budi gelbėtojai. Taip pat neplaukti per toli, nenerti per giliai, nešokinėti nuo tiltelių, be jokios abejonės, nevartoti alkoholinių gėrimų maudantis“, – nurodo naras Giedrius Ruočkus.

Ištraukti dar 2 skenduoliai

Dar dvi tragiškos nelaimės savaitgalį nutiko Joniškio ir Vilniaus rajonuose – ištraukti du skenduoliai. Iš viso per savaitę nuskendo šeši žmonės. Pavasariniai vandens telkiniai itin apgaulingi.

„Vanduo įšilęs netolygiai, todėl paviršius gan šiltas, o giliau turime šalto vandens sluoksnius, kas gali sukelti lėtinių ligų turinčių asmenų stresines organizmo situacijas. Dėl to galimi skendimai“, – kalba naras Giedrius.

Gelbėtojai turi patarimų ir skubantiems padėti skęstantiesiems – reikia įvertinti savo jėgas.

„Būti atsargiems, nes dvigubi skendimai – dažnas atvejis. Visais atvejais skęstantis sugriebs ar gelbėtoją, ar kitą žmogų, kuris nori padėti. Todėl, jei turim pludrią priemonę, kurią galime duoti priplaukę įsikibti, tai geriausias atvejis, ką galime padaryti“, – teigia G. Ruočkus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet vanduo jau pasiglemžė 38 gyvybes, 13 skendusių pavyko išgelbėti. Pernai per tą patį laikotarpį nuskendusiųjų buvo kiek mažiau – 30, o išgelbėtų 24.

