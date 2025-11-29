Dingusios merginos istorijoje – dramatiška atomazga: psichologas siunčia perspėjimą

Trečiadienį vakare, pasitelkus gyventojų pagalbą, buvo rasta moteris, kuri išėjusi iš darbo išvažiavo automobiliu ir dingo be žinios.
Psichologas Gediminas Navaitis kalbėjo, kad, nors tokie dingimo atvejai yra reti, jie atskleidžia, kad daugelis žmonių kartais svarsto apie „naujo gyvenimo“ pradėjimą.
„Aišku, kad tokių atvejų būna labai nedaug, tačiau jie leidžia pastebėti tam tikrus dalykus, būdingus daugeliui mūsų.
Greičiausiai kiekvienas žmogus bent kartą yra pagalvojęs apie „naujo gyvenimo“ pradžią. Ši sąvoka turi ir kultūrinį atspalvį“, – pasakojo jis.
Pašnekovo nuomone, skirtingose kultūrose „naujas gyvenimas“ suprantamas įvairiai: Rytuose jis siejamas su vietos pakeitimu, Vakaruose – su nauju laiko etapu, o lietuviai dažniau linkę keistis panašiai kaip vakariečiai, pradėdami pokyčius nuo tam tikros datos, o ne pabėgdami fiziškai.
„Jeigu kalbėtume apie Rytus – Rusiją ar kitus regionus – „naujas gyvenimas“ dažnai siejamas su erdvės pakeitimu, kai žmogus tiesiog atsistoja ir išvyksta už tūkstančio kilometrų.
Vakarų Europoje naujas gyvenimas paprastai prasideda laike: nuo pirmadienio, nuo Naujųjų metų ar kitos simbolinės datos.
Panašu, kad lietuviai pagal šį požymį yra artimesni vakarietiškam mąstymui – naują gyvenimą jie pradeda ne bėgdami kažkur, o bandydami persitvarkyti savo gyvenimą nuo tam tikro momento. Tačiau, žinoma, ne visi“, – komentavo jis.
Noras „viską mesti“
Eksperto teigimu, nors noras „viską mesti“ ir pradėti iš naujo gali būti kartais suprantamas, tikrieji pokyčiai kartais neįvyksta pabėgus.
„Tas noras „viską mesti“, atsisakyti ankstesnių vaidmenų ir pradėti nuo balto lapo gali kartais būti postūmis [red. pastaba – daroma prielaida, kalbama apskritai]. Ir tas impulsas yra gana atpažįstamas daugeliui.
Šis įvykis primena, kad bėgimas nuo savęs – gali būti mažai prasminga: jei nori ką nors keisti, kartai galbūt pirmiausia norėtųsi keisti savyje kažką“, – kalbėjo G. Navaitis.
Psichologas dalijosi, kad nors staigių dingimų būna labai retai, daug žmonių bando keisti gyvenimą paprasčiau – pakeisdami tik vieną jo sritį, pavyzdžiui, išvykdami, emigruodami, tikėdamiesi geresnių galimybių.
„Kalbant apie patarimus – nemanau, kad čia reikia kažką ypatingai „tyrinėti“. Tokių atvejų, kai žmogus nusprendžia viską nutraukti ir tiesiog dingti, pasitaiko itin retai.
Tačiau yra nemažai žmonių, kurie bando keisti savo gyvenimą keisdami tik vieną jo dalį.
Šiuo metu dažniausiai tai susiję su emigracija: žmogus, manantis, kad negali padaryti karjeros gimtajame mieste, tiki, kad tai pavyks Londone ar Berlyne. Kartais tai pasiteisina“, – pastebėjo G. Navaitis.
Dingusi moteris rasta trečiadienį
Kaip žurnalistams teigė Marijampolės apskrities VPK atstovė Ieva Petrulevičienė, dingusi moteris buvo rasta trečiadienį vakare apie 21 val. Igliaukos seniūnijoje Marijampolės apskrityje.
„Miškingoje vietovėje, automobilyje buvo rasta, pasitelkus pilietiškus gyventojus, kurie padėjo pareigūnams su paieška ir jų dėka automobilis miške buvo rastas“, – nurodė policijos atstovė.
Moteris rasta gyva, perduota medikams ir šiuo metu yra ligoninėje.
Išėjo iš darbo ir išvažiavo
Prieš keletą dienų buvo paskelbta, kad mįslingai dingo 28 m. moteris, kuri paskutinį kartą pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu „Ford Fiesta“.
Apie dingusią moterį policijai antradienį 16.25 val. pranešė kolegos. „Išėjo iš darbo lapkričio 25 d. per pietus ir negrįžo.
Telefonas išjungtas“, – tuomet socialiniuose tinkluose teigė dingusiosios sesuo.
