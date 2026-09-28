Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dingus 29-erių vyrui – artimieji prisimena paskutines akimirkas: „Sakė žmonai, kad tuoj grįš“

2026-09-28 12:18 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-28 12:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau kelias paras dingęs 29 metų Jurbarko rajono gyventojas Daumantas Bernotas. Artimieji prašo pagalbos jo ieškant.

Dingo Daumantas Bernotas (tv3.lt koliažas)

Jau kelias paras dingęs 29 metų Jurbarko rajono gyventojas Daumantas Bernotas. Artimieji prašo pagalbos jo ieškant.

REKLAMA
3

Apie vyro dingimą socialiniuose tinkluose pranešė jo artimieji. Anot jų, su D. Bernotu negalima susisiekti nuo ketvirtadienio.

„Šeima ir artimieji labai nerimauja. Prašome visų, kurie galėjo matyti Daumantą ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, nedelsiant pranešti šeimai arba policijai“, – feisbuke rašo dingusiojo pusseserė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Bernoto šeima, anot pusseserės, sekmadienį kreipėsi į policiją.

Išvažiavo iš namų ir negrįžo

D. Bernotas ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., apie 15 val. iš Jurbarko rajono, Paskynų kaimo, išvyko į Kauną. 

REKLAMA
REKLAMA

Kokiu tikslu vyras važiavo į Kauną, nėra žinoma. Artimieji mini draugo skambutį, po kurio D. Bernotas ir išvyko.

REKLAMA

„Paskambino draugas ir išvažiavo. Sakė žmonai, kad tuoj grįš ir visi su šeima važiuos apsipirkti, bet taip ir negrįžo“, – sako D. Bernoto pusseserė.

Visgi artimieji negali paklausti minimo draugo apie įvykį, nes nežino, kas tiksliai skambino D. Bernotui.

„Žmona nežino, koks draugas skambino, nes nesakė. Atsigėrė kavos ir išvažiavo“, – priduria pusseserė.

Dingusiojo požymiai

D. Bernoto automobilis – baltas „Citroën C4 Picasso“, valstybiniai numeriai: HZS 920.

Dingusiojo požymiai:

  • apie 170 cm ūgio;
  • vilkėjo mėlyną megztinį, liemenę ir juodas treningines kelnes;
  • avėjo mėlynus sportinius batelius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų