Dingus 29-erių vyrui – artimieji prisimena paskutines akimirkas: „Sakė žmonai, kad tuoj grįš“

Apie vyro dingimą socialiniuose tinkluose pranešė jo artimieji. Anot jų, su D. Bernotu negalima susisiekti nuo ketvirtadienio.
„Šeima ir artimieji labai nerimauja. Prašome visų, kurie galėjo matyti Daumantą ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, nedelsiant pranešti šeimai arba policijai“, – feisbuke rašo dingusiojo pusseserė.
D. Bernoto šeima, anot pusseserės, sekmadienį kreipėsi į policiją.
Išvažiavo iš namų ir negrįžo
D. Bernotas ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., apie 15 val. iš Jurbarko rajono, Paskynų kaimo, išvyko į Kauną.
Kokiu tikslu vyras važiavo į Kauną, nėra žinoma. Artimieji mini draugo skambutį, po kurio D. Bernotas ir išvyko.
„Paskambino draugas ir išvažiavo. Sakė žmonai, kad tuoj grįš ir visi su šeima važiuos apsipirkti, bet taip ir negrįžo“, – sako D. Bernoto pusseserė.
Visgi artimieji negali paklausti minimo draugo apie įvykį, nes nežino, kas tiksliai skambino D. Bernotui.
„Žmona nežino, koks draugas skambino, nes nesakė. Atsigėrė kavos ir išvažiavo“, – priduria pusseserė.
Dingusiojo požymiai
D. Bernoto automobilis – baltas „Citroën C4 Picasso“, valstybiniai numeriai: HZS 920.
Dingusiojo požymiai:
- apie 170 cm ūgio;
- vilkėjo mėlyną megztinį, liemenę ir juodas treningines kelnes;
- avėjo mėlynus sportinius batelius.
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