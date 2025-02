Penktadalį Lietuvos gyventojų išlaidų sudaro maistas. Dėl to valdžia kyla į kovą su aukštomis maisto kainomis: subūrė specialią maisto tarybą, kuri ateityje teiks siūlymus, kaip būtų galima sumažinti gyventojų išlaidas produktams. Tiesa, rinkos ekspertai jau dabar abejoja, ar šis tikslas pasiekiamas. Tad ar maisto kainos Lietuvoje per aukštos? Ką dėl to gali padaryti valdžia?