DIENOS PJŪVIS. Ar ateina nauja kainų banga ir naftos krizė?

Gyventojai, kurie naudoja dujas, pasak ekonomistų, turėtų sulaukti naujų, net iki 60 procentų didesnių, tarifų. Neatsilaikyti turėtų ir maisto produktų kainos, kurios dėl brangių žaliavų ir energijos pradės brangti. Taip pat dėl nesibaigiančio karo Irane, naftos kainos išlieka aukštos.
Plačiau apie tai, ar ateina nauja kainų banga bei kas Lietuvos gyventojų laukia žiemą, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir energetikos ekspertas, prof. Vidmantas Jankauskas.
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