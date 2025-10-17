Dėl Rupšio dantų buvo vykdomas didelis tyrimas: Karo medicinos tarnyba neteikė duomenų

B. Trepšienė kaip liudytoja penktadienį buvo apklausta per posėdį Vilniaus apygardos teisme. Čia nagrinėjama baudžiamoji byla, joje kaltinimai buvusiam kariuomenės vadui V. Rupšiui susiję su 2022 m. liepos įvykiais, kai jis kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje patirtą traumą. Š. Ratkus dabar teisiamas kartu su V. Rupšiu.
„Nustatėm, kad galimai neteisėtai buvo apmokėta už implantavimo paslaugas, žiūrėjom teisės aktus“, – teisme sakė B. Trepšienė. Ji buvo paskirta vadovauti komisijai, sudarytai krašto apsaugos ministro įsakymu. Komisija tyrė skundą dėl V. Rupšiui suteiktų ir kariuomenės lėšomis apmokėtų odontologinių paslaugų.
„Lyg tai Ratkus, bet gal Karo medicinos tarnyba buvo atsisakiusi mus pateikti duomenis. Karo medicinos tarnyba atsisakė pateikti informaciją apie dantų ištraukimus, todėl kreipėmės į Specialiųjų tyrimų tarnybą, ji turi daugiau galių paprašyti dokumentų”, – sakė tyrimo komisijos vadovė.
Pasak jos, komisija įvertino, kad įvykis dėl B. Rupšio dantų protezavimo yra galimas piktnaudžiavimo atvejis, galimi nusikalstamos veikos požymiai, todėl surinkta informacija buvo perduota kitoms institucijoms. Ji pažymėjo, kad skyriuje buvo vykdomas didelis tyrimas, jame buvo daug epizodų.
Tačiau viena iš komisijos narių per tyrimo surašytos išvados nepasirašė, ji teigė, kad buvo neįsigilinus į bylos medžiagą. Pasak B. Trepšienės, jai niekas nekliudė susipažinti su surinkta medžiaga.
Kaip skelbta anksčiau, generolas V. Rupšys kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Be V. Rupšio byloje buvusiam Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos medikui Š. Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
ELTA primena, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.
