Dėl eilių pas gydytojus pratrūko pati medikė: „Į registratūrą prisiskambinti tas pats, kas pas Dievą“

Gydytoja socialiniame tinkle pasidalino žinute, kaip nuo pat ryto nesėkmingai bandė „sužvejoti“ talonėlį gydytojo oftalmologo konsultacijai LSMU Kauno klinikinėje ligoninėje.

„Kai pabūni paciento pusėje ir pabandai užregistruoti savo artimą pas specialistą konsultacijai. Per e.sveikatos portalą talonų jau nėra rugsėjui, nors šiandien tik paskelbti. Į registratūrą prisiskambinti tas pats, kas pas Dievą“, – rašė ji, pridėjusi nuotrauką su skambučių išklotine, kai kokius 200 kartų bandoma nesėkmingai prisiskambinti į registratūrą.

Kai kurie reaguodami į moters įrašą negailėdami sarkazmo juokavo, kad tiek reikia kantrybės turėti, kad geriau gal net numirti.

Talonėliai „išgaravo“ per pusvalandį?

Portalui tv3.lt susisiekus su gydytoja, ši sutiko plačiau pakomentuoti situaciją.

„Po 200 skambučių ir tiek pat užimtumo signalų tiesiog numečiau ragelį ir daugiau neskambinau. Iš viso nuo 8.30 iki kažkiek po 9 val. tik sėdėjau ir skambinau į registratūrą – tai į vieną, tai į kitą paskelbtą numerį.

Išvis kai kuriais atvejais rašė, kad tinklas nepasiekiamas arba buvo užimta. Taigi tiesiog neįmanoma prisiskambinti. Blogai tai, kad nėra jokio skambučių valdymo, nes turėtų būti kažkokia laukimo eilė, kai klausantis muzikėlės po kelių ar keliolikos eilučių tave sujungia. Bet čia to nėra“, – kalbėjo T. Kundrotė ir pridūrė, kad po pietų greičiausiai vėl bandys laimę prisiskambinti.

Kaip komentavo ji, iš pradžių bandžiusi registruoti per e.sveikatą, bet ten per nepilną valandą talonų jau nebeliko.

„Iš tikrųjų, dėl šio specialisto skambinau gal prieš kokį nepilną mėnesį ir man pasakė, kad talonų nėra, rugpjūtį gydytojas atostogauja ir paskambinkit rugpjūčio 24 d., nes tada bus sukelti laikai rugsėjui.

Tai dėl to ir skambinau, kad gaučiau taloną, nes siuntimas rašytas rugsėjo pradžiai. Tai dabar, ko gero ir rugsėjui nebegausiu talono. Kaip suprantu, ne visus talonus deda per IPR IS (išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą). Nežinau, nes kai bandžiau registruoti internetu, talonų nebebuvo. Tai nejaugi per pusvalandį jų nebeliko visam rugsėjui?“ – stebėjosi šeimos gydytoja.

Situacija „dega“, o prieinanumas nulinis

T. Kundrotė sutiko, kad talonėlį tikriausiai pavyktų gauti greičiau (kaip anksčiau ir buvo įprasta) fiziškai atvykus į registratūrą, tačiau pažymėjo, kad tai nebūtų sveikintinas pavyzdys.

„Nežinau, ar yra normalu eiti fiziškai į gydymo įstaigą vien tam, kad užsiregistruotum. Tuomet, matyt, ir laišką reikėtų pėstute nešti iš vieno miesto į kitą? Tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai nėra sveikintinas dalykas“, – kalbėjo gydytoja.

Anot jos, nors šiuo atveju reikia ne tik paprasto oftalmologo, bet turinčio chirurgo kvalifikaciją konsultacijos, gerai, kad dar galima palaukti ir lapkričio, gruodžio mėnesio. Tačiau pašnekovė svarstė, ką daryti tiems, kurių bėda daug skubesnė?

„Ką daryti tiems, kuriems yra „gaisras“, o gydytojo prieinamumas šioje situacijoje nulinis? Pavyzdžiui, skambinčiau chirurgui dėl tulžies pūslės, tai skambinčiau į registratūrą ir prieinamumas būtų blogas – tiek pačios registratūros, tiek greičiausiai ir paties gydytojo, nes nėra suplanuota talonų į priekį, o daugiausiai mėnesiui į priekį“, – dėstė pašnekovė.

Pas specialistą turėtų patekti per mėnesį?

Nors sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra numatyta, kad pas šeimos gydytoją pacientas turėtų patekti per 7 d., o pas gydytoją specialistą – per mėnesį, tokie terminai dažnai telieka popieriuje.

„Kai niekas daugiau nepakeista, o tik parašytas įsakymas, tai realiai ir anksčiau tokia situacija buvo. Jau seniai prieinamumas yra toks, o dabar yra dar pabloginta, nes anksčiau bent į priekį būdavo daugiau laikų. O dabar jų niekas nekelia, nes yra įstatymas, kuris verčia, kad per mėnesį patektų, tai tik tokiam laikotarpiui laikai ir skelbiami. Tad realiai tas įstatymas, ko gero, yra dar pabloginęs prieinamumą“, – kalbėjo T. Kundrotė.

Jos aiškinimu, pagal ministro numatytas tvarkas žmogus turėtų būti įtraukiamas į kažkokią laukiančiųjų konsultacijos eilę ir jam pasiūlomas laikas jau kitą mėnesį, jei šį talonų nebėra.

„Bet kai skambinau rugpjūčio pradžioje ir to klausiau, ar neįtraukia į kokią eilę, kad rugsėjį garantuotai gautume taloną, tai sakė, kad ne ir siūlė skambinti. Tai neprisiskambinau“, – pasakojo ji.

Portalas tv3.lt primena, kad ilgus metus netylant skundams dėl didžiulių eilių sveikatos įstaigose imtasi kurti IPR IS per e.sveikatos portalą. Tačiau nors prieš kelis mėnesius buvo visuotinai iš sergu.lt pereita prie šios sistemos, klausimų dėl jos efektyvumo ir patogumo išlieka.

Matulas: tai nėra normalu

Paklaustas, ar situacija, kai 200 kartų skambinant į registratūrą nėra sulaukiama atsako, normali, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ragino apie tokius atvejus pranešinėti komitetui.

„Tai nenormalu ir rodo blogai organizuojamą įstaigos darbą. Gal gali parašyti komitetui ar ministerijai, pranešti apie tai, pasidomėsime, kodėl taip yra. Taip neturi būti“, – sakė jis.

Parlamentaras sutiko, kad yra daug taisytinų dalykų tiek sistemiškai, tiek žvelgiant į konkrečių įstaigų veiklą.

„Be abejo, kad šiuolaikiniame pasaulyje verst žmogui pačiam ateiti, registruotis, laukti gyvoje eilėje vien dėl to, kad nesugeba prisiskambinti, tai nėra normalu. Įstaigų veikla turi būti organizuojama taip, kad jei telefonas užimtas, žmogui turėtų kas perskambinti arba bent per kelis kartus turėtų prisiskambinti. bet jei jei išties yra skambinama 200 kartų ir yra užimta, tai, matyt, atsiliepiančiųjų yra per mažai“, – sakė jis.

Savo ruožtu pati LSMU Kauno ligoninė informavo, kad šis antradienį buvo išskirtinai didelis skambinančiųjų srautas.

„Antradienį buvo skelbiami nauji laisvi laikai konsultacijoms pas specialistus, todėl skambučių srautas palyginti su kitomis dienomis išaugo keliasdešimt kartų. E.sveikatos sistemoje vizitams pas oftalmologus LSMU Kauno ligoninės Konsultacijų poliklinikoje (Hipodromo g. 13) antradienį turėjome apie 90 talonų ir dar turime“, – situaciją pakomentavo ligoninės komunikacijos specialistas Saulius Tvirbutas.