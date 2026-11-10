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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Daugiau nei pusės milijono eurų neatgaus: policija tyrimo dėl išviliotų iš moters pinigų neatliks

2026-11-10 12:37 / šaltinis: ELTA
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2026-11-10 12:37
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 Kauno apskrities policija nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo pagal užsienietės moters pareiškimą, kad iš jos buvo išviliota daugiau nei 0,5 mln. eurų.

Policija (ELTA / Josvydas Elinskas)

 Kauno apskrities policija nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo pagal užsienietės moters pareiškimą, kad iš jos buvo išviliota daugiau nei 0,5 mln. eurų.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, 1989 metais gimusi moteris pirmadienį kreipėsi į Kauno apskrities policiją. Ji pranešė, kad laikotarpiu nuo 2025 m. rugsėjo 27 dienos iki spalio 29 d., būdama Kaune, ji susitiko su vyriškiu, su kuriuo susipažino per socialinę platformą „Facebook“.

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Pastarasis įtikimo moterį investuoti į kriptovaliutą ir apgaule išviliojo 546 927 eurus. 

Gavusi pareiškimą, policija surinko medžiagą tyrimui dėl sukčiavimo. 

Policija: dėl daugiau nei 0,5 mln. eurų išviliotų iš užsienietės tyrimas nebus atliekamas

Antradienį Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė Eltai sakė, kad pareigūnai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

„Dėl sukčiavimo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nėra nusikalstamos veikos požymių. Pagal pateiktą informaciją užsienio pilietė su kitu užsienio piliečiu, pirminiais duomenimis, buvo susitikę pernai rudenį Kaune. Kad Kaune, Lietuvos Respublikoje, būtų įvykdyta nusikaltimas veika, duomenų nėra“, – Eltai sakė policijos atstovė.

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