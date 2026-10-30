Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą baigia LTOU laikinoji vadovė

2026-10-30 06:45 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 06:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienį darbą baigia laikinoji Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinė direktorė ir Komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, dirbusi beveik keturis mėnesius.

Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

Penktadienį darbą baigia laikinoji Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinė direktorė ir Komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, dirbusi beveik keturis mėnesius.

REKLAMA
0

Nuo šeštadienio ją laikinai pakeis įmonės Teisės ir atitikties departamento vadovė Diana Bankauskienė, BNS pranešė LTOU.

BNS žiniomis, G. Norvilaitė-Tautevičė traukiasi savo noru, nes keičia karjeros kryptį.

Bendrovės akcininkė Susisiekimo ministerija anksčiau jos pasitraukimo priežasčių nekomentavo.

G. Norvilaitė-Tautevičė bendrovei laikinai vadovavo nuo liepos 4 dienos, kai pakeitė tuomet atleistą Simoną Bartkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Birželio viduryje atleidus ir kadencijos nebaigusią įmonės valdybą, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja – jai vadovauja Julija Abromavičienė, joje taip pat dirba nepriklausomas narys Mantas Šukevičius ir valstybės tarnautojai Sigita Jurkšaitytė bei Rimantas Šikas.

Naujo LTOU vadovo konkursas paskelbtas spalio 16 dieną, paraiškas kandidatai gali teikti iki lapkričio 16 dienos.

LTOU direktoriui siūlomas nuo 11,5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų (iki mokesčių) siekiantis atlygis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų