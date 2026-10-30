Darbą baigia LTOU laikinoji vadovė

Nuo šeštadienio ją laikinai pakeis įmonės Teisės ir atitikties departamento vadovė Diana Bankauskienė, BNS pranešė LTOU.
BNS žiniomis, G. Norvilaitė-Tautevičė traukiasi savo noru, nes keičia karjeros kryptį.
Bendrovės akcininkė Susisiekimo ministerija anksčiau jos pasitraukimo priežasčių nekomentavo.
G. Norvilaitė-Tautevičė bendrovei laikinai vadovavo nuo liepos 4 dienos, kai pakeitė tuomet atleistą Simoną Bartkų.
Birželio viduryje atleidus ir kadencijos nebaigusią įmonės valdybą, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja – jai vadovauja Julija Abromavičienė, joje taip pat dirba nepriklausomas narys Mantas Šukevičius ir valstybės tarnautojai Sigita Jurkšaitytė bei Rimantas Šikas.
Naujo LTOU vadovo konkursas paskelbtas spalio 16 dieną, paraiškas kandidatai gali teikti iki lapkričio 16 dienos.
LTOU direktoriui siūlomas nuo 11,5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų (iki mokesčių) siekiantis atlygis.