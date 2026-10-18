Sujudimas Leipcigo oro uoste: automobilis galėjo pralaužti tvorą

Pasak jo, apgadinta tvoros dalis yra netoli stovinčių Rusijos krovininių lėktuvų „Antonov“.
Buvo surengta policijos operacija
Dėl apgadintos tvoros naktį buvo surengta policijos operacija. Policijos teigimu, teritorija buvo apieškota, tačiau kol kas joje nerasta pašalinių asmenų.
Nepaisant policijos operacijos, skrydžių eismas nesutriko, vėliau tą patį sekmadienio rytą sakė oro uosto atstovas Uwe Schuhartas.
Pasak jo, nebuvo apriboti nei keleiviniai, nei krovininiai skrydžiai. Nors šiaurinis kilimo ir tūpimo takas uždarytas, dėl antrojo tako veikimo šiuo metu skrydžių eismui jokių apribojimų nėra, paaiškino oro uosto atstovas.
Remdamasi iki šiol atliktu tyrimu, policija mano, kad „labai tikėtina, jog tvorą pralaužė transporto priemonė“.
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