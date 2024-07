Dainų šventėje medikų pagalbos prireikė keliems šimtams dalyvių: rimtų susirgimų nefiksuota

„Iš 122 vaikų į ligoninę buvo nuvežti 33, o iš 156 suaugusių – 26. Kitiems besikreipusiems tai buvo smulkmenos – tai galvą skauda, tai pleistriuko reikia, tai koją nykstelėjo ir t. t. Rimtų susirgimų neturėjome“, – Eltai pirmadienį sakė N. Mikelionis.

„Nedidelė dalis skundėsi apsinuodijimu maistu, saulės smūgių ir perkaitimo atvejų nebuvo, nors silpnumo dėl šilumos, žinoma, pasitaikė. Bet tai normalu visą dieną išbūnant lauke“, – sakė GMP generalinis direktorius.

Specialistai Dainų šventėje nustatytų žarnyno negalavimų su tiekiamu maistu nesieja

Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistė Orina Ivanauskienė pažymi, kad kol kas daugiau, be penktadienį nustatytų 17 žarnyno negalavimo atvejų, tokių susirgimų nefiksuota. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad nustatyti atvejai daugiau siejami su higienos normų nesilaikymu.

„Šiai dienai turime 17, bet tą skaičių dar tiksliname, jis kažkiek gali keistis. (...) Žarnyno infekcijų maksimalus inkubacinis laikotarpis yra 7 dienos, tai, praktiškai, iki penktadienio šios savaitės dar laukiame, ar nebus daugiau atvejų“, – Eltai teigė O. Ivanauskienė, pabrėždama, kad susirgimo atvejai nėra siejami su šventėje dalyviams tiektu maistu.

„Tikrai ne. Nes ne vienam susirgusiam yra nustatytos virusinės žarnyno infekcijos, kurios patvirtintos ir laboratoriškai, yra aptiktas noro virusas, kitam ligoniui nustatyta ir kita infekcija. Tikrai to nesiejame su konkrečiu maistu. Manome, kad daugiausia tai lėmė elgsena – asmens higiena ir tas visas imlumas, vaikų tankis, (...), be to, repeticijų metu tarp dalyvių galėjo būti ir ligonis, neaišku, kada susirgęs ir gal jau atvykęs į šventę su klinikiniais simptomais“, – pridūrė specialistė.

VMVT grubių pažeidimų nenustatė

Maisto kokybę ir higienos normas vertinusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistų teigimu, grubių pažeidimų dėl maisto kokybės Dainų šventėje nebuvo nustatyta.

„VMVT inspektoriai prižiūrėjo maisto saugą, higieną ir grubių pažeidimų per visas dienas nenustatė. Buvo keletas smulkių higienos pažeidimų, kurie buvo ištaisomi vietoje. Bet tai nebuvo susiję su maisto sauga“, – Eltai pirmadienį sakė VMVT atstovė žiniasklaidai Aistė Prielgauskaitė.

Pasak jos, kai kuriais atvejais nusiskundimai dėl maisto kokybės galėjo kilti ir dėl pačių dalyvių elgsenos.

„Stebėjome, kaip kai kurie šventės dalyviai ir nusinešdavo maistą, ir vėliau jį suvalgydavo, priklausomai nuo repeticijų, tai tas maistas galėjo ir saulėje pabūti – daug sudėtinių dalių galėjo būti“, – sakė A. Pralgauskaitė.

„Bet tikrai tie kolegos, kurie Dainų šventėje dirbo ne pirmus metus, sakė, kad maisto organizavimo prasme tai buvo viena tvarkingiausių švenčių, kiek jie atsimena“, – teigė VMVT atstovė.

ELTA primena, kad iki praėjusios savaitės penktadienio ryto į Vilniaus universitetinės ligoninės (VUL) Santaros klinikas atvežta 17 Dainų šventėje dalyvavusių vaikų. Kaip pranešė Santaros klinikos, tiek naktį, tiek penktadienio rytą vaikai skundėsi pilvo skausmais, viduriavimu ir vėmimu.

Į ligoninę buvo paguldyti 9 šventėje dalyvaujantys skirtingų kolektyvų vaikai. Nurodoma, kad jų būklė nėra sunki ar grėsminga gyvybei.

ELTA primena, kad jubiliejinė šimtmečio Dainų šventė „Kad giria žaliuotų“ vyko šių metų birželio 29–liepos 6 dienomis. Organizatorių teigimu, šventės renginiuose iš viso dalyvavo 35 tūkst. dalyvių ir 1,5 tūkst. kolektyvų.