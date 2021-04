COVID-19 Europoje: daugelyje šalių padėtis gerėjo

Apačioje pateikiami situacijos pokyčiai (ECDC skelbiamais duomenimis, sergamumas 2021 m. 14–15 savaitėmis, palyginti su 13–14 savaitėmis), rašoma pranešime.

Kipre – augo nuo 774,1 iki 962,4. Komendanto valanda įvesta nuo lapkričio 5 d., griežtesnės priemonės – nuo lapkričio 30 d., priemonės dar labiau sugriežtintos nuo gruodžio 11 d. Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti ribojimus, nuo balandžio 26 d. įvestas karantinas.

Nuo balandžio 26 d. įvestas karantinas, jis galios iki gegužės 9 d., t. y. ir per ortodoksų Velykų šventes:

gyventojams rekomenduojama dirbti iš namų, jei įmanoma

leidžiama ne darbo reikalais iš namų išeiti vieną kartą per dieną, apie tai pranešus ir gavus leidimą

uždaromos ne pirmo būtinumo prekių parduotuvės

komendanto valanda galioja nuo 21 iki 5 val.

Judėjimo ribojimus ketinama šiek tiek sušvelninti per ortodoksų Velykas.

Švedijoje – augo nuo 770,7 iki 796,5. Įvestos ribojančios priemonės nuo gruodžio 18 d.

Dar kartą nukeltas sprendimas dėl galiojančių ribojimų susibūrimų skaičiui ir restoranų darbo laikui sušvelninimo.

Lieka uždaryti suaugusiesiems vieši baseinai, sporto stadionai.

Prancūzijoje – mažėjo nuo 762,2 iki 693,8. Karantinas visoje šalyje paskelbtas nuo spalio 30 d. Nuo lapkričio 28 d. pradėtas laipsniškas karantino priemonių palengvinimas. Nuo sausio 16 d. griežtesni ribojimai įvedami atskiruose regionuose, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Nuo balandžio 2 d. griežtesnės priemonės įvestos nacionaliniu lygiu. Priemonės pradedamos švelninti.

Vyriausybė paskelbė, kad nuo balandžio 26 d. atidaromi vaikų daželiai ir pradinės mokyklos, nuo gegužės 3 d. bus atšauktas 10 km ribojimas kelionėms šalies viduje, vidurinėse mokyklose bus atnaujintas kontaktinis mokymasis – bus sustiprintas testavimas.

REKLAMA

Komendanto valanda lieka galioti nuo 19 val.

Ekonominės veiklos ribojimų sušvelninimas. Ne pirmo būtinumo prekių parduotuvių atidarymas, leidimas restoranams ir barams aptarnauti klientus lauko terasose, taip pat kultūros įstaigų veiklos atnaujinimas – planuojamas ne anksčiau kaip gegužės viduryje.

Dėl viruso atmainų plitimo įvestas privalomas 10 dienų izoliavimasis atvykstantiems iš Brazilijos, Čilės, Argentinos, PAR ir Indijos.

Kroatijoje – augo nuo 626,3 iki 690,9. Griežtos priemonės galiojo nuo lapkričio 28 d. Nuo vasario 1 d. priemonės švelninamos.

Ketinama įsigyti papildomą kiekį greitųjų testų, kurie bus siūlomi į šalį atvykstantiems turistams prieš kelionę namo po atostogų.

Lenkijoje – mažėjo nuo 839,6 iki 650,4. Nuo gruodžio 28 d. paskelbtas nacionalinis karantinas su griežtais ribojimais. Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti priemones. Nuo vasario 27 d. taikomi sugriežtinti ribojimai atskiruose regionuose, nuo kovo 20 d. griežti ribojimai paskelbti nacionaliniu lygiu, dar labiau sugriežtinti kovo 27 d. Nuo balandžio 19 d. pradėta priemones švelninti. Nuo balandžio 26 d. grįžta prie ribojimų taikymo pagal epidemiologinę situaciją konkrečiuose regionuose.

Nuo balandžio 26 d. šalis sugrįžta prie ribojimų taikymo pagal epidemiologinę situaciją konkrečiuose regionuose • 5 vaivadijose, kuriose infekcijos lygis aukščiausias (100 tūkst. gyventojų fiksuojama daugiau nei 35 susirgimai per dieną) – Silezijos, Žemutinės Silezijos, Didžiosios Lenkijos, Lodzės ir Opolės – lieka galioti visi ankstesni ribojimai 11 kitų vaivadijų nuo balandžio 26 d., leidžiama 1–3 klasių moksleivių mokymą organizuoti mišriu būdu, leidžiama atnaujinti grožio salonų ir kirpyklų veiklą.

Balandžio 28 d. vyriausybė planuoja paskelbti kitų ekonomikos sričių veiklos atnaujinimo gegužės mėnesį planą, įskaitant viešbučių, restoranų veiklą, taip pat privačių renginių (pvz., vestuvių, vaikų Pirmosios Komunijos šventės) organizavimo tvarką.

REKLAMA

Vengrijoje – mažėjo nuo 861,0 iki 648,3. Nuo lapkričio 4 d. įvesta komendanto valanda, o nuo lapkričio 11 d. – dalinis karantinas. Sugriežtinti ribojimai nuo kovo 8 d. Nuo balandžio 7 d. pradėta priemones švelninti.

Nuo balandžio 24 d. atšaukta komendanto valanda, restoranams ir kavinėms leista aptarnauti klientus lauko terasose. Nuo balandžio 26 d. asmenys, turintys vakcinavimo patvirtinimą / sertifikatą gali būti aptarnaujami restoranų ir kavinių uždarose patalpose, jiems atidaromi teatrai, kino teatrai, bibliotekos, cirkai, sporto klubai, baseinai, viešos pirtys, sporto varžybos, gali apsigyventi viešbučiuose.

Estijoje – mažėjo nuo 769,7 iki 602,0. Gruodžio 5 d. įvestos papildomos priemonės, nuo gruodžio 14 d. priemonės dar kartą sugriežtintos. Nuo sausio 15 d. pradėta švelninti ribojimus regionuose, o nuo vasario 3 d. įsigaliojo sušvelninti ribojimai nacionaliniu lygiu.

Nuo vasario 22 d. ribojimai vėl griežtinami, nuo kovo 11 d. įvestas griežtas karantinas.

Nyderlanduose – augo nuo 563,3 iki 593,8. Griežtesnės ribojančios priemonės įvestos nuo spalio 14 d., lapkričio pabaigoje pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau vėl išaugus sergamumui nuo gruodžio 16 d. grįžta prie griežtų priemonių taikymo; jos sustiprintos nuo sausio 22 d. įvedant komendanto valandą. Nuo balandžio 28 d. priemonės švelninamos.

Per savaitę naujų užsikrėtimų skaičius padidėjo 5 proc. Balandžio 22 d. fiksuotas aukščiausias paros susirgimų rodiklis nuo sausio mėn. pradžios. Teigiamų testų dalis sudarė 10 proc. Užkrečiamumo rodiklis laikėsi ties 1,06.

Daugiausiai užsikrėtimų fiksuota 13–17 m. ir 18–24 m. amžiaus grupėse. Vyresnio amžiaus grupėse nauji užsikrėtimai pasiskirsto tolygiai. Pastebimai sumažėjo susirgimų vyresnių nei 80 m. amžiaus grupėje.

Vyriausybė patvirtino ribojimų sušvelninimo priemones nuo balandžio 28 d. Nors situacija dar nėra stabili, vertinama, kad atsivėrimo rizika yra apskaičiuota, kadangi rizikos grupės jau labiau apsaugotos, į ligonines patenkančių pacientų skaičius nebeauga.

REKLAMA

Nuo balandžio 28 d. atšaukiama komendanto valanda, atšaukiamas sprendimas ne pirmo būtinumo prekių parduotuvėse priimti tik iš anksto užsiregistravusius pirkėjus, bet lieka reikalavimas 1 pirkėjui skirti ne mažiau kaip 25 kv. metrų plotą ir leisti vienu metu parduotuvėje būti ne daugiau kaip 50 pirkėjų; mažesnės nei 25 kv. metrų ploto parduotuvės vienu metu gali priimti ne daugiau kaip 2 klientus, apsipirkti reikia atvykti po vieną, o apsipirkimo metu dėvėti kaukę, pagrindinėse gatvėse esančiose parduotuvėse tvarką prižiūrės daugiau saugos darbuotojų, leidžiama atsidaryti ne maisto prekių turgeliams – darbo laikas ribojamas iki 20 val., leidžiama atsidaryti kavinių ir restoranų terasoms, bet jos gali dirbti tik nuo 12 iki 18 val., prie vieno staliuko gali sėdėti ne daugiau kaip 2 asmenys iš skirtingų šeimų / namų ūkių (arba daugiau žmonių iš to paties namų ūkio), o bendras terasos lankytojų skaičius negali viršyti 50 asmenų, atstumas tarp lankytojų turi būti išlaikytas – išimtys taikomos, jei staliukai atskirti plastikinėmis pertvaromis, lankytojai turi būti registruojami, namuose leidžiama priimti 2 svečius iš kitų šeimų / namų ūkių, gali vykti vairavimo egzaminai, laidotuvėse leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 100 asmenų (buvo 50).

Apie kitą atsivėrimo etapą planuojama pranešti gegužės 3 d.

Nuo balandžio 19 d. pradinės ir vidurinės mokyklos gauna greituosius testus, kuriuos galima atlikti savarankiškai.

Siekiama, kad mokyklos personalas galėtų 2 kartus per savaitę atlikti prevencinius testus ir greitai identifikuoti ir izoliuoti židinius. Šie testai nėra privalomi ir juos atlikti nebus reikalaujama, jei darbuotojas nori patekti į mokyklos pastatą.

Slovėnijoje – mažėjo nuo 659,5 iki 567,2. Ekstremali situacija, komendanto valanda ir griežti ribojimai įvesti nuo spalio 24 d. Taikomos priemonės priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo sausio 23 d. pradėta švelninti priemones. Sugriežtintos priemonės prieš Velykų šventes. Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.

REKLAMA

Nuo balandžio 26 d. leista, ribotu pajėgumu atnaujinti darbą viešbučiams, restoranams ir barams, esantiems mažiau infekuotuose regionuose, aptarnauti klientus ir uždarose patalpose.

Nuspręsta į šalį atvykstantiems asmenims, kurie baigti skiepyti „Sputnik V“, Kinijoje ir Indijoje pagamintomis vakcinomis, taip pat netaikyti privalomo izoliavimosi reikalavimo.

Bulgarijoje – mažėjo nuo 622,0 iki 480,2. Griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 29 d., o nuo lapkričio 28 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo sausio 16 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 20 d. ribojimai sugriežtinti. Nuo balandžio 1 d. vėl pradėta priemones švelninti.

Užsikrėtimų skaičiui toliau mažėjant, nuo balandžio 19 d. žengtas kitas žingsnis švelninant ribojimus: leidžiama lankytis vaikų žaidimų centruose ir klubuose bei kitose vietose, kur organizuojami grupiniai vaikų susibūrimai – užimti galima ne daugiau kaip 50 proc. patalpos, aptarnaujantis personalas privalo dėvėti veido kaukes, leidžiama organizuoti kongresus, konferencijas, seminarus, mokymus, parodas bei kitus viešus renginius, užimant ne daugiau kaip 50 proc. patalpos, laikantis 1,5 m fizinio atstumo, dėvint veido kaukes, organizuojant kultūros bei pramogų renginius (festivalius, kino peržiūras, teatrų spektaklius, cirko pasirodymus, koncertus bei kitus sceninius pasirodymus, šokių, muzikos ir kūrybinio meno repeticijas ir pratybas), taip pat muziejuose, bibliotekose, galerijose leidžiama užimti ne daugiau kaip 50 proc. patalpos, sporto klubuose / salėse, baseinuose, SPA ir grožio centruose leidžiama užimti ne daugiau kaip 50 proc. patalpos, gydymo įstaigose atnaujinamos planinės operacijos bei planinis pacientų priėmimas.

Nuo balandžio 28 d. leidžiama organizuoti grupines ekskursijas šalies viduje ir užsienyje.

Čekijoje – mažėjo nuo 602,3 iki 457,2. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 22 d., nuo spalio 28 d. įvesta komendanto valanda. Švelninant ribojimus, gruodžio 3 d. buvo paskelbtas trečias (vidutinis) rizikos lygis, tačiau dėl sparčiai atsinaujinusio sergamumo augimo gruodžio 27 d. grįžta prie penkto rizikos lygio, kovo 1 d. dar labiau sugriežtinti ribojimai. Nuo balandžio 12 d. pradėta priemones švelninti.

REKLAMA

Jei sergamumo mažėjimo tendencija išsilaikys, nuo gegužės 3 d. ketinama: atidaryti ne pirmo būtinumo prekių parduotuves, turgavietes, kai kurias paslaugų įmones, laipsniškai atnaujinti kontaktinį mokymąsi mokyklose.

Belgijoje – mažėjo nuo 466,4 iki 419,5. Karantinas ir komendanto valanda įvesti nuo lapkričio 2 d. Laipsniškas priemonių palengvinimas prasidėjo nuo gruodžio 1 d. Nuo kovo 27 d. priemonės vėl griežtinamos. Nuo balandžio 19 d. ribojimai laipsniškai švelninami.

Patvirtinta, kad nuo balandžio 26 d.: atviroje erdvėje leidžiama susiburti ne daugiau kaip 10 asmenų, parduotuvės galės priimti pirkėjus be išankstinio užsirašymo, leidžiama vykdyti veiklą nemedicininių kontaktinių paslaugų profesijų atstovams, įskaitant kirpyklas ir grožio salonus.

Nuo gegužės 8 d. planuojama leisti restoranams ir kavinėms aptarnauti klientus lauko terasose, laikantis šių taisyklių: daugiausiai 4 žmonės prie stalo ir mažiausiai 1,5 metro atstumas tarp stalų, aptarnaujama tik sėdimose vietose, neleidžiama aptarnauti prie baro, privaloma dėvėti kaukes aptarnaujančiam personalui ir lankytojams, kol jie nesėdi prie stalo, įeiti klientams į vidų leidžiama tik trumpam ir dėvint kaukę (sumokėti, pasinaudoti WC), darbo laikas – nuo 8 iki 22 val.

Taip pat nuo gegužės 8 d. ketinama: leisti renginius atviroje erdvėje, kuriuose dalyvautų ne daugiau kaip 50 asmenų, leisti organizuotą veiklą (pvz., sporto) atviroje erdvėje ne didesnėmis nei 25 asmenų grupėmis, tačiau draudžiama dalyvauti žiūrovams ir draudžiamos nakvynės, leisti uždarose patalpose veiklas vaikams iki 12 metų ne didesnėmis kaip 10 asmenų grupėmis.

Liuksemburge – mažėjo nuo 462,4 iki 414,1. Komendanto valanda ir griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 30 d., priemonės labiau sugriežtintos nuo lapkričio 26 d. Nuo gruodžio 26 d. įvestos papildomos priemonės. Nuo sausio 11 d. pradėta priemones švelninti.

Austrijoje – mažėjo nuo 454,2 iki 391,5, Komendanto valanda ir griežtesnės priemonės įvestos nuo lapkričio 3 d., nuo lapkričio 17 d. įvestas karantinas.

REKLAMA

Nuo gruodžio 7 d. pradėta priemones švelninti, tačiau dėl atsinaujinusio sergamumo augimo teko jas nuo gruodžio 26 d. vėl griežtinti. Nuo vasario 8 d. švelninami ribojimai, griežtesnės priemonės taikomos atskiruose regionuose.

Nuo balandžio 26 d. atidaromos mokyklos Vienoje ir Žemutinėje Austrijoje, kur dėl aukšto infekcijos lygio taikytos griežčiausios priemonės.

Po vyriausybės konsultacijų su socialiniais partneriais ir federalinių žemių atstovais nuspręsta, nuo gegužės 19 d., atidaryti viešbučius, kultūros ir sporto įstaigas, restoranus, taikant saugumo priemones, planuojama atšaukti komendanto valandą, kuri dabar galioja nuo 22 iki 5 val., bet šiuo laiku susiburti bus leidžiama ne daugiau kaip 4 suaugusiems asmenims, numatoma, kad testai nebus privalomi lankantis prekybos įstaigose, tačiau bus privalomi lankantis restoranuose bei turizmo ir kultūros sektoriuose.

Latvijoje – augo nuo 344,3 iki 378,9. Nepaprastoji padėtis ir priemonės įvestos nuo lapkričio 9 d., nacionaliniu ir atskirų savivaldybių lygiu priemonės sugriežtintos nuo lapkričio 30 d. Nuo gruodžio 3 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo kovo 1 d. pradėta ribojimus švelninti.

Graikijoje – mažėjo nuo 386,7 iki 371,9. Karantinas įvestas nuo lapkričio 7 d., nuo lapkričio 12 d. įvesta komendanto valanda. Nuo sausio 11 d. priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo kovo 22 d. dalis ribojimų atšaukiami nacionaliniu lygiu.

Nustatytas pirmas užsikrėtimas indiška viruso atmaina.

Patvirtintas ketinimas nuo gegužės 15 d. atidaryti šalį užsieniečių turistinėms kelionėms. Siekiant šio tikslo, skubinamas turistinių salų gyventojų vakcinavimas.

Lichtenšteine – augo nuo 268,4 iki 358,7. Sugriežtintos priemonės galioja nuo gruodžio 20 d. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai.

Nuo balandžio 26 d. leista: restoranams aptarnauti klientus lauko terasose, organizuoti renginius, kuriuose dalyvautų ne daugiau kaip 50 asmenų uždarose patalpose ir ne daugiau kaip 100 asmenų atviroje erdvėje, atnaujinti kazino darbą.

REKLAMA

Italijoje – mažėjo nuo 398,6 iki 338,5. Griežtos dviejų lygių (nacionaliniu ir regionų) priemonės įvestos nuo lapkričio 5 d., nuo gruodžio 4 d. įsigaliojo papildomos priemonės. Nuo sausio 18 d. priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose.

Vokietijoje – augo nuo 275,6 iki 312,4. Dalinis karantinas paskelbtas nuo lapkričio 2 d., priemonės sugriežtintos nuo gruodžio 16 d. Nuo vasario 22 d. pradėta švelninti ribojimus. Taikomos griežtesnės priemonės regionuose, kur didelis sergamumas.

Balandžio 21 d. Vokietijos federalinis parlamentas priėmė Apsaugos nuo infekcijų įstatymo pataisas ir taip sukūrė teisinį pagrindą kanclerės siūlytam „avariniam stabdžiui federaliniu lygiu“ įgyvendinti. Pataisos įsigaliojo balandžio 23 d. ir galios iki birželio 30 d.

Remiantis naujomis įstatymo pataisomis, kai 7 dienų užsikrėtimų skaičius 100 000 gyventojų perkopia 100 atvejų ir išsilaiko tris dienas paeiliui, įvedami papildomi ribojimai: įsigalioja komendanto valanda – nuo 22 iki 5 val., vienam žmogui sportuoti arba vaikščioti lauke leidžiama iki 24 val., ir atviroje erdvėje, ir uždarose patalpose draudžiama susitikti su daugiau nei 1 asmeniu iš kitos šeimos / namų ūkio, išskyrus 14 metų ir jaunesnius vaikus, leidžiamas tik nekontaktinis sportas pagal formulę 1+1 arba tarp vienos šeimos / namų ūkio narių, stabdoma ne pirmo būtinumo paslaugų, kurias suteikiant yra artimas kontaktas su klientu, įmonių veikla – kirpykloms leidžiama tęsti veiklą, jei klientai pateikia neigiamą testo atsakymą, maitinimo įstaigoms galima tiekti maistą tik išsinešti arba užsisakyti į namus, medicininės paskirties paslaugos leidžiamos tik pacientui pateikus neigiamą testo atsakymą, uždaromi muziejai ir kitos kultūros įstaigos, ne pirmo būtinumo parduotuvės gali priimti tik tuos pirkėjus, kurie pateikia kontaktines detales ir testo neigiamą atsakymą bei dėvi FFP2 lygio kaukes / respiratorius, tačiau jei sergamumas per 7 dienas/100 000 gyventojų pasiekia 150 atvejų, leidžiama prekes atsiimti tik pagal išankstinį susitarimą / užsakymą, atviroje erdvėje esantiems zoologijos parkams, botanikos sodams leidžiama priimti lankytojus, kurie pateikia testo neigiamą atsakymą, mokyklose būtina atlikti po du testus per savaitę, pamokos vyksta dalį dienos. Jei sergamumas per 7 dienas/100 000 gyventojų perkopia 165 atvejus, pamokos vyksta tik nuotoliniu būdu, galimos išimtys abiturientų klasėms ir specialiųjų poreikių mokykloms.

REKLAMA

Balandžio 23 d. duomenimis, sergamumas šalyje 100 000 gyventojų per 7 dienas siekė 164. Daugiausia infekcijos atvejų fiksuota Tiūringijos (223,2), Saksonijos (209,3), Badeno-Viurtembergo (184,5), Šiaurės Reino-Vestfalijos (181,0) ir Bavarijos (180,5) federalinėse žemėse. Mažiausiai – ŠlėzvigoHolšteino (73,5) federalinėje žemėje, Hamburgo mieste (108,5), Žemutinės Saksonijos (114,2) ir Brandenburgo (133,8) federalinėse žemėse ir Berlyno mieste (135,0).

Nuo balandžio 20 d. įmonės, kurių darbuotojai negali dirbti nuotoliniu būdu, įpareigotos atlikti darbuotojų testus bent kartą per savaitę nuotolinio darbo taisyklė pratęsta iki birželio 30 d.

Šveicarijoje – mažėjo nuo 337,9 iki 306,0. Karantino priemonės įvestos nuo sausio 18 d. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai.

Nustatytas pirmas indiškos atmainos atvejis.

Rumunijoje – mažėjo nuo 352,0 iki 274,6. Nuo kovo 8 d. griežtinamos priemonės atskiruose regionuose.

Ispanijoje – augo nuo 210,1 iki 247,2. Ribojančios priemonės dažniausiai taikomos / švelninamos regionų lygiu.

Slovakijoje – mažėjo nuo 239,2 iki 195,4. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 24 d. Nuo lapkričio 16 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau nuo gruodžio 11 d. grįžta prie griežtesnių priemonių. Nuo vasario 8 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 8 d. ribojimai vėl sugriežtinti. Nuo balandžio 12 d. priemonės švelninamos. Nuo balandžio 26 d. toliau švelninamos priemonės: leidžiama viešojo maitinimo įstaigoms aptarnauti klientus lauko terasose, leidžiama atsidaryti sporto centrams.

Norvegijoje – mažėjo nuo 195,2 iki 164,6. Nuo vasario 3 d. švelninamos / griežtinamos priemonės, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę.

Danijoje – beveik nesikeitė nuo 165,1 iki 164,5. Nuo gruodžio 16 d. sugriežtintos ribojančios priemonės visoje šalies teritorijoje. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai nacionaliniu ir regionų lygiu.

REKLAMA

Maltoje – augo nuo 140,5 iki 145,2. Nuo kovo 10 d. įvestos griežtos priemonės, jos dar labiau sugriežtintos nuo kovo 28 d. Nuo balandžio 12 d. priemonės švelninamos.

Airijoje – mažėjo nuo 129,0 iki 108,0. Aukščiausio lygio ribojančios priemonės taikytos nuo spalio 21 d. iki lapkričio 30 d. Gruodžio mėn. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau nuo gruodžio 31 d. vėl įvestos aukščiausio, penkto, lygio priemonės, kurios sausio 7 d. papildomai sugriežtintos.

Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.

Suomijoje – mažėjo nuo 105,9 iki 82,3. Nuo vasario 25 d. įvesti griežtesni reikalavimai, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos papildomos priemonės taikomos atskiruose regionuose.

Vyriausybė pranešė apie planus nuo balandžio 29 d. pradėti švelninti ribojimus verslo darbui ir jaunimo veiklai, tačiau kartu paliekant nebūtinų kelionių į šalį iš užsienio ribojimus.

Dėl kitų palengvinimų: bibliotekas ir muziejus ketinama atidaryti gegužės mėn., švelninti draudimą susiburti daugiau nei 10 asmenų atviroje erdvėje – liepos mėn., leisti renginius uždarose patalpose – rugpjūčio mėn.

Portugalijoje – augo nuo 68,5 iki 75,0. Priemonės buvo taikomos dažniausiai regionų lygiu. Nuo sausio 18 d. įvestos karantino priemonės, nuo sausio 31 d. jos sugriežtintos. Nuo kovo 15 d. pradėtas laipsniškas priemonių švelninimas.

Jungtinėje Karalystėje – mažėjo nuo 59,2 iki 41,8. Anglijoje nuo sausio 5 d. įvestas karantinas. Nuo kovo 8 d. pradedamas laipsniškas išėjimas iš karantino;

Škotijoje nuo sausio 5 d. įvestos aukščiausio lygio priemonės. Nuo vasario 22 d. pradėtas ribojimų švelninimas; Velse priemonės įvestos nuo gruodžio 22 d., ribojimų švelninimas prasidėjo nuo vasario 22 d.; Šiaurės Airijoje priemonės įvestos nuo gruodžio 26 d., švelninamos nuo vasario 22 d.

Šalyje bent pirma doze jau paskiepyta daugiau nei pusė gyventojų.

Nustatomi pirmi indiškos atmainos atvejai.

Velse, kur fiksuojama mažiausiai užsikrėtimo atvejų: nuo balandžio 26 d. leidžiama barams, kavinėms ir restoranams aptarnauti klientus lauke.

REKLAMA

Nuo gegužės 3 d. planuojama leisti: sportuoti ir rengti bendras pratybas uždarose patalpose, rinktis užklasiniams vaikų būreliams, lankyti artimuosius globos namuose.

Islandijoje – augo nuo 23,1 iki 28,6. Nuo gruodžio 12 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę.