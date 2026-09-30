„Čekiukų“ byloje nuteistas Povilas Isoda siekia išteisinimo

„Šiandien LAT gautas nuteistojo Povilo Isodos gynėjo kasacinis skundas, juo prašoma panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti išteisinamąjį pirmosios instancijos teismo nuosprendį be pakeitimų.
Taip pat alternatyviai prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir bylą šiai instancijai perduoti nagrinėti iš naujo“, – Eltai sakė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT dar spręs, ar priimti eksmero skundą, kasacinis teismas sprendžia dėl kiekvieno skundo padavimo priėmimo, ar jis atitinka įstatymų reikalavimus.
Šių metų liepą Apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamąjį teismo sprendimą P. Isodos atžvilgiu ir pripažino politiką kaltu „čekiukų“ byloje.
P. Isodai skirta 10 tūkst. eurų bauda ir trejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.
Apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iš karto, todėl Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Marijampolės savivaldybės mero P. Isodos įgaliojimus anksčiau laiko. Laikinuoju savivaldybės meru paskirtas Valdas Tumelis.
Baudžiamosios bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Kaip skelbė teisėsauga, P. Isoda į išlaidų ataskaitas įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Nagrinėjant bylą Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad P. Isoda naudojo kitų mokėjimo korteles, atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, anot prokuroro, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
P. Isoda socialiniame tinkle „Facebook“ yra rašęs kad, pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą patikrinimą, dar 2023 m. lapkričio mėnesį grąžino į savivaldybės biudžetą tą dalį (4 748 eurus) išmokų, kurios galėtų kelti klausimų dėl jų išmokėjimo pagrįstumo.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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