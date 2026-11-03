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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Čekiukų“ byloje įtarimai pareikšti Artūrui Margeliui ir dar 14 politikų iš 6 savivaldybių

2026-11-03 11:10 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 11:10
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Specialiųjų tyrimų tarnyba, tirdama galimą savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimą naudojant veiklai skirtas lėšas, pareiškė įtarimus dar 15 esamų ir buvusių tarybų narių iš šešių savivaldybių.

Teismas (Fotobankas)

Specialiųjų tyrimų tarnyba, tirdama galimą savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimą naudojant veiklai skirtas lėšas, pareiškė įtarimus dar 15 esamų ir buvusių tarybų narių iš šešių savivaldybių.

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Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, įtarimai pareikšti Kalvarijos, Jonavos, Kaišiadorių, Lazdijų, Alytaus ir Akmenės rajonų savivaldybių politikams.

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Prokuratūros duomenimis, politikai galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, savivaldybėms pateikdami tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui.

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Tarp įtariamųjų – buvęs Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, kuris 2019–2020 metais, eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai teikė tikrovės neatitinkančias išlaidų apyskaitas ir taip savivaldybei padarė 1332 eurų žalą.

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Jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

Įtarimai taip pat pareikšti buvusiam Lazdijų rajono tarybos nariui Albinui Žymančiui ir buvusiai tarybos narei Daivai Barkauskienei. Jie galėjo savivaldybei padaryti atitinkamai 2501 ir 1645 eurų žalą.

Didžiausia galima žala nustatyta Jonavos rajono savivaldybėje. Buvęs šios savivaldybės tarybos narys Povilas Garbauskas įtariamas padaręs beveik 15,5 tūkst. eurų žalą, buvęs tarybos narys Egidijus Sinkevičius – 12 tūkst. 242 eurų, o Artūras Neimontas – daugiau nei 9 tūkst. eurų žalą.

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Visiems trims politikams pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

Alytaus rajono savivaldybėje įtarimai pareikšti keturiems politikams – buvusiam tarybos nariui Raimundui Markauskui, galimai padariusiam daugiau nei 7 tūkst. eurų žalą, Mariui Mickevičiui – 4729 eurų, Gediminui Krasauskui – 4605 eurų ir buvusiai tarybos narei Laurai Bieliauskaitei-Svetlauskienei – 2961 euro žalą.

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Jiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

Kalvarijos savivaldybėje įtarimų sulaukė buvę tarybos nariai Kęstutis Krasnickas ir Renata Venslovienė. Jie galėjo padaryti atitinkamai 3247 ir 716 eurų žalą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė Aušra Gerulaitienė įtariama padariusi 1990 eurų žalą.

Akmenės rajono savivaldybėje įtarimai pareikšti Birutei Kulvinskienei ir Nijolei Bartkevičienei. Jos galėjo savivaldybei padaryti atitinkamai 3372 ir 2894 eurų žalą.

Visiems šiems politikams taip pat pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

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